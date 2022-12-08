يوفر مخطط شهادات الطاقة النظيفة مسارا واضحا للحد من انبعاثات الكربون، وفقا لمبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن إطلاق مزادها السادس لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي يوم 14 ديسمبر 2022.

إن مخطط شهادات الطاقة النظيفة مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الطاقة – أبوظبي التي تتيح للشركات العاملة في أبوظبي من مختلف القطاعات اعتماد نظام لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة، ودعم خطة التحول نحو اقتصاد مستدام وخالٍ من الكربون في الدولة بما يتماشى مع مباردة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "بالتزامن مع اجتماع صُناع القرار الرئيسيين في العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) لمناقشة تنفيذ خطط عمل استراتيجية وملموسة للتصدي للتغير المناخي، تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بقيامها بدور رئيسي من خلال مخطط شهادات الطاقة النظيفة في الحد من انبعاثات الكربون تماشيًا مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. يستقطب هذا المخطط المزيد من الجهات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها للإسهام في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. وتدعو شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع الجهات العاملة في أبوظبي إلى المشاركة في مزاد شهادات الطاقة النظيفة القادم، للمساهمة معها في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة".

إن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ هذا المخطط باعتبارها المسجل الوحيد لهذه الشهادات التي تُعدُّ حالياً الآلية الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة.

لقد تم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة الذي سيُقام في 14 ديسمبر القادم. على الراغبين في تتبع والتحقق من استهلاك الطاقة النظيفة، زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae

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نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات عمليات التخطيط وتوقع الطلب وشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وتؤدي الشركة دورها بصفتها المورد الوحيد للمياه والكهرباء التي تنتجها شركات الإنتاج المستقل، مما يضمن تحقيق التوازن على المدى القصير والطويل بين العرض والطلب لشركات التوزيع. وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة

في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

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جوناثان كيرني

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