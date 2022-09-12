الشركة ستؤكد على قوة الحلول البرمجية السحابية المخصصة للقطاعات المختلفة وقدرتها على دفع جهود التحول الرقمي في قطاعي التصنيع والتوزيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: على هامش مشاركتها المرتقبة في معرض جيتكس جلوبال 2022؛ تستعد شركة إنفور الرائدة في تطوير برمجيات الأعمال السحابية لتسليط الضوء على قدرة الحلول البرمجية السحابية على مساعدة العملاء من الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والتوزيع في منطقة الشرق الأوسط على أتمتة وتبسيط الأنظمة التقنية المعقدة، والاستعداد لمواكبة متطلبات النمو في المستقبل.

وستقوم شركة إنفور خلال هذه المشاركة بالتأكيد على خبرتها الصناعية، وقدرة حلولها السحابية الذكية التي تمتاز بالعديد من الوظائف الصناعية المدمجة على تمكين العملاء من الحد من التعقيدات التقنية وتطوير العمليات التجارية، فضلاً عن تسريع الوقت لتحقيق القيمة، وإيلاء الأولوية للمستخدم النهائي.

وتمنح حلول إنفور، التي تتوافق وتعمل بسلاسة مع القدرات المتقدمة لخدمات أمازون ويب سيرفيسز، الشركات القدرة وقابلية الاستجابة التي تحتاجها والتي تمكنها من مواجهة التحديات الحالية المختلفة مثل المنافسة الشديدة، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، والأزمات التي تواجه سلاسل التوريد.

وسيتواجد خلال هذه المشاركة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين ومهندسي البرمجيات ومديري المبيعات لدى شركة إنفور، بقيادة كيري كوتسيكوس، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذين سيشاركون في عدد من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية وجلسات الأسئلة والأجوبة المخصصة لحلول إنفور.

وبهذه المناسبة، قال كيري كوتسيكوس: "نتطلع للقاء العملاء والشركاء الجدد خلال معرض جيتكس وإلقاء الضوء على القدرات الكبيرة التي تمتاز بها حلول إنفور السحابية المخصصة لصناعات محددة، وكيف يمكن للشركات الاستفادة من هذه الحلول لتحقيق التحول الشامل والمتكامل لأعمالها، إذ يمكن للمؤسسات العاملة في مجال التصنيع والتوزيع اعتماد حل واحد شامل ومتكامل لتغيير الطريقة التي تدير بها مختلف أعمالها بداية من سلاسل التوريد والعمليات التجارية والأصول وصولاً إلى السلع والخدمات والموظفين".

وتمتلك شركة إنفور قاعدة واسعة من العملاء في جميع أنحاء المنطقة، أحدثها الشركة السعودية لمعدات الديزل، الشركة الرائدة في توليد الطاقة باستخدام الديزل والتي تتخذ من الرياض مقراً لها، وشركة جيميني للصناعات الاسمنتية، التي تمتلك أول مصنع لإنتاج ألواح الأسمنت الليفي في الإمارات العربية المتحدة ؛ وشركة أبو داوود لوجيستيكس، الشركة السعودية التابعة لمجموعة أبو داوود والموزع الحصري لمنتجات بروكتور آند جامبل، وفيريرو، وكويكر أوتس؛ ومجموعة سوبرتك، المورد الرائد لمنتجات الخدمات الصناعية في الإمارات العربية المتحدة.

كما تعمل شركة إنفور مع عدد من العملاء الرئيسين الآخرين مثل شركة معدات الجزيرة المحدودة "عالم السيارات"، وشركة الزاهد للتراكتورات، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري"، وشركة "ماتيتو" لتحلية المياه، ومتجر ساكو، ومجموعة المالكي.

وبدعم من شركة "كوش الصناعية" الأم، تتمتع "إنفور" بالاستقرار والاستثمار الذي تحتاجه لمساعدة الشركات في مختلف أنحاء المنطقة على تحقيق طموحاتها باعتماد أفضل الحلول السحابية وحلول التحول الرقمي. وتمثل قاعدة إنفور الواسعة من العملاء دليلاً هاماً على القوة التحويلية التي تمتاز بها الحلول الصناعية التي تطورها الشركة، والتي توفر قدرات تنافسية واضحة مقارنة بالحلول الصناعية الأخرى التي تقدمها العديد من الشركات المنافسة في مجال المؤسسات السحابية.

وقد تم تصنيف شركة إنفور في شهر يوليو الماضي كشركة رائدة من قبل شركة "جارتنر"، وذلك للمرة الرابعة على التوالي ضمن قائمة ماجيك كوادرانت" للعام 2022 والخاصة بأنظمة إدارة المستودعات بالنظر إلى قدرتها على تنفيذ المشاريع واكتمال رؤية الشركة.

كما قامت شركة نيوكليوس للأبحاث بتصنيف إنفور كشركة رائدة في تقرير فاليو ماتريكس 2022 لتكنولوجيا تخطيط موارد المؤسسات، وفي تقرير فاليو ماتريكس لتخطيط موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكانت إنفور واحدة من شركتين فقط يتم تصنيفهما كشركات رائدة في كلا التقريرين، حيث حلت إنفور في المرتبة الأولى في تقرير فاليو ماتريكس لتخطيط موارد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً للوظيفية المتقدمة التي تتمتع بها حلولها.

وتتواجد إنفور في معرض جيتكس في القاعة 7، جناح رقم E50.

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حول عن شركة إنفور

تعمل إنفور على تطوير برمجيات الأعمال السحابية لكافة القطاعات. تم تصميم تطبيقات وخدمات المؤسسة ذات المهام الحرجة من إنفور لتقديم مزايا تشغيلية مستدامة آمنة وتحقق وصولاً أسرع إلى القيمة المرجوّة منها. وتوفر الشركة تطبيقات المؤسسات الموثوقة لأكثر من 60 ألف عميل متوزعين في أكثر من 175 دولة، وذلك بدعم من موظفي إنفور البالغ عددهم 17000 موظف لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم في العمل. وبصفتها تابعة لشركة Koch، تتمتع إنفور بقوة مالية وهيكلية إدارية ورؤية طويلة الأمد تمكّنها من إقامة علاقات دائمة مع العملاء تحقق المنفعة المشتركة للطرفين. للمزيد من المعلومات: www.infor.com.