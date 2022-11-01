لأول مرة في تاريخ البطولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 01 نوفمبر 2022: شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ستشارك في كأس العالم للشركات 2022 والتي تُقام في دبي بين 4 و 6 نوفمبر الجاري.

سيشارك فريق "صحة" لكرة القدم إلى جانب 16 فريقاً من دول العالم يمثلون بلدانهم، وتعتبر مشاركة "صحة" الأولى من نوعها على مستوى الشركات الإماراتية في هذا المحفل الدولي.

وقد عبر سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي في مجموعة "صحة" عن اعتزاز الشركة بمشاركة فريقها في هذه البطولة العالمية وتعزيز السمعة العالمية المميزة للإمارات على صعيد الشركات، مضيفاً أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات اللجنة الرياضية لـ "صحة" لاستثمار المواهب الرياضية لدى الموظفين والاهتمام بالأنشطة الرياضية التي من شأنها أن تزيد إرتباط الوظيفي وخلق بيئة رياضية صحية سعيدة تعود بالنفع على الموظفين وأسرهم.

من جانبه رحب أبرت زبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات، بمشاركة "صحة" في النسخة الرابعة من كأس العالم للشركات متمنياً التوفيق لفريقها خلال البطولة.

وتستضيف مدينة دبي النسخة الرابعة من كأس العالم للشركات وبعد نجاح استضافتها العام الماضي، في حين اقيمت النسخة الأولى في مونتريال (كندا) عام 2018، ثم موناكو (فرنسا) عام 2019، فيما تأجلت نسخة عام 2020 بسبب وباء فيروس كوفيد-19 قبل أن تعاود الاستمرار بعد نقلها إلى دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات "FIFCO" الجهة العالمية المسؤولة عن كرة القدم للشركات، تأسست في عام 2009 ويتواجد مقرها في مونتريال في كندا، وينطوي تحت مظلتها 60 دولة وتدير 2.7 مليون لاعب، وتعمل مع أكثر من 100 ألف شركة حول العالم، وتنظم سلسلة بطولات كأس العالم للشركات سنوياً.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها 43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 14 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae