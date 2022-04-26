ارتفاع مجمل المبيعات التعاقدية بنحو 102% على أساس سنوي إلى 3,74 مليار جنيه، بدعم من مشروعات الشركة في شرق القاهرة والساحل الشمالي؛ صافي الربح يرتفع بواقع 117% بفضل الالتزام بمواعيد التسليم و المزيج الأفضل للتسليمات

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك مؤشرات نتائج أعمالها في الربع الأول من 2022 مع ارتفاع مجمل المبيعات التعاقدية بواقع 102% على أساس سنوي إلى 3,74 مليار جنيه. جاء هذا النمو بفضل نمو مبيعات مشروعات الشركة في شرق القاهرة بنحو 81% على أساس سنوي (34% من مجمل المبيعات التعاقدية) ومشروع سوديك في الساحل الشمالي، JUNE، الذي تم طرحه في الربع الرابع من 2021 وحقق مبيعات بواقع 1.12 مليار جنيه في الربع الأول من 2022. سجلت مبيعات مشروعات غرب القاهرة نمواً أيضاً بواقع 17% على أساس سنوي إلى 1,35 مليار جنيه، بدعم أساسي من أحدث مشروعات الشركة، ذا استيتس ريزيدنس الشيخ زايد. سجلت الإلغاءات 9% من مجمل تعاقدات ربع العام، بارتفاع 1 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي. باعت شركة سوديك 573 وحدة بمشروعاتها في الربع الأول من 2022 مقارنة بـ 333 وحدة في فترة المقارنة العام الماضي.

قفز صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بواقع 117% على أساس سنوي إلى 226 مليون جنيه، ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى 1) نمو الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 1,19 مليار جنيه، 2) اتساع هامش الربح التشغيلي بنسبة 7,3 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 22.5% نظراً لنسبة الوحدات مرتفعة الهوامش.

سجلت الإيردات 1,19 مليار جنيه، مع نمو سنوي بواقع 40% بدعم من التسليمات التي حققت نمو بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 165 وحدة خلال ربع العام. شكّلت مشروعات شرق القاهرة، EDNC وVillette’s Sky Condos حوالي 67% من قيمة التسليمات. كما شكّلت مشروعات غرب القاهرة 30% من قيمة تسليمات الشركة.

ارتفع مجمل الربح بنسبة 78% على أساس سنوي إلى 503 مليون جنيه، مع اتساع هامش مجمل الربح بنحو 9.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 42.4% خلال ربع العام. جاء اتساع الهامش نتيجة ارتفاع نسبة التسليمات مرتفعة الهوامش بفضل المشروع التجاري للشركة وهو EDNC.

OCDI EY، السعر الحالي: 10.55 جنيه، القيمة العادلة: 22.70 جنيه، التوصية: شراء

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