رحلة تفاعلية لزوار المعرض لاستكشاف أهمية وفوائد التحوّل المزدوج نحو التقنيات الرقمية والاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال ٢٠٢٢، سوف تعرض سيسكو أحدث ابتكاراتها المصممة خصيصاً للمساعدة في الإسراع من برامج التحوّل الرقمي للعملاء، مع التركيز على رؤية الاستدامة في المنطقة. وتحت شعار "Bridge to Possible"، سوف تعرض سيسكو التزامها بتمكين الاتصالات الآمنة وتعزيز الرؤية في الشبكات والتطبيقات وتسريع التحوّل الرقمي.

اليوم يقوم مدراء تقنية المعلومات ومدراء التكنولوجيا وصانعو القرارات في هذا المجال بإعطاء الأولوية بشكل متزايد للامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن مشاركة سيسكو سوف يتعرّف الزوّار على الدور الذي تلعبه سيسكو في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ودفع عجلة الاقتصاد الدائري Circular Economy من خلال منتجاتها وحلولها.

وتعليقًا على مشاركة سيسكو في جيتكس، قال عبد الإله نجاري، المدير العام لشركة سيسكو لمنطقة الخليج: "يشكّل جيتكس منصة بارزة للابتكار على مستوى المنطقة بأكملها، وتأتي مشاركتنا في سياق التزام سيسكو الراسخ بتحفيز الابتكار وتنمية منظومة التكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة. وسوف تكشف سيسكو هذا العام عن تقنيات رقمية رائدة من شأنها دعم بناء اقتصادات مرنة ومجتمعات مستدامة ".

وأضاف: "تزداد اليوم أهمية دمج برامج التحول الرقمي والاستدامة معاً. ونحن في سيسكو، ندرك تماماً أن تحقيق الازدهار في عالمنا الرقمي مرهون بالعمل وفق نهج يجمع بين التقنيات الرقمية ومعايير رعاية البيئة ".

في جناح سيسكو، سوف يشاهد الزوّار عرضاً افتراضياً تفاعلياً غامراً يستكشف أبرز التحديات التي تواجهها بيئتنا وكوكبنا. مع عرض الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر استدامة.

وخلال فعاليات جيتكس جلوبال ٢٠٢٢، سيتم استعراض تقنيات سيسكو من خلال التجارب التفاعلية، ليتعرّف صانعو القرارات كيف ستساعدهم تلك التقنيات على:

· تمكين نموذج العمل الهجين: ستعرض سيسكو في معرض جيتكس إمكانيات التكنولوجيا ودورها في تمكين الموظفين من الاتصال والتعاون والابتكار بأمان من أي مكان. فخلال الفترة الماضية، أضافت سيسكو أكثر من ١٠٠٠ ميزة جديدة إلى منصة ويبيكس للتعاون (Webex Collaboration)، مما أدى إلى تحسين تجربة العمل الهجين إلى حدّ كبير. وخلال جيتكس، سيختبر الزوّار منصة ويبيكس مع دمجها بشكل فريد في تقنية الميتافيرس بهدف تمكين طريقة جديدة ومبتكرة وجذابة وأكثر تعاطفاً لمشاركة المحتوى والمنتجات بصورة غير مسبوقة.

· تعزيز مرونة الامن الالكتروني - مع تحوّل الأمن السيبراني إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة اليوم، ستكشف سيسكو عن سحابة الأمان من سيسكو (Cisco Security Cloud)، وهي رؤيتها الاستراتيجية الجديدة لمنصة موحّدة للأمان الشامل والمتكامل عبر مختلف البيئات السحابية الهجينة والمتعددة. وتمّ تصميم سحابة الأمان Security Cloud لتكون المنصة الأكثر انفتاحاً في القطاع والتي تحصّن سلامة نظام تكنولوجيا المعلومات بأكمله، كما ستوفر تجربة متكاملة لربط الأفراد والأجهزة بشكل آمن في كل مكان بالتطبيقات والبيانات أينما كانت.

· تعزيز البنية التحتية للتطبيقات - يتم تقديم الخدمات واستهلاكها من خلال التطبيقات حالياً وهي الطريقة التي تبني بها الشركات علاقاتها مع عملائها. وتتوقع شركة IDC صدور أكثر من ٥٠٠ مليون تطبيق جديد بحلول عام ٢٠٢٣. ومع تبسيط التجارب الرقمية للمستهلكين، ستغدو أكثر تعقيداً بالنسبة للشركات. وتتطلب الشركات رؤى ومعلومات حول صحة كل تطبيق وكل معاملة. ولا تقتصر مهمة سيسكو على توصيل أي مستخدم بأي تطبيق وأي سحابة فقط، ولكنها أيضاً توفّر رؤى فريدة وقدرة على الرصد والمتابعة من البنية التحتية إلى التطبيق.

· تبسيط تكنولوجيا المعلومات وتوحيد التجربة- منذ أكثر من ٣٠ عاماً، تعمل سيسكو على دعم وتمكين شبكة الإنترنت، والحفاظ على استمرارية الاتصال حول العالم. وعلى مدار كل تلك السنوات، عمل مهندسو سيسكو على تطوير الشبكات لتحسين الأداء والموثوقية. والخطوة الطبيعية التالية هي تنبؤ الشبكات بالمشكلات قبل حدوثها، وهو أمر اعتُبر صعباً حتى الآن. وفي جيتكس، ستقدّم سيسكو نظرة متعمّقة حول جهودها لتشكيل مستقبل الاتصال من خلال التكنولوجيا الرائدة: محرك تحليلات تنبؤية فريد سيساعد فرق تقنية المعلومات على منع المشكلات والارتقاء بمستوى تجربة المستخدم.

· بناء إنترنت للمستقبل- يُعد تغيير اقتصاديات الإنترنت أمراً أساسياً لربط مليار مستخدم جديد حول العالم بالشبكة. ولكي تعمل شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء لدى الجميع، تجهد سيسكو في تحويل البنية التحتية لتوصيل وتأمين وأتمتة الإنترنت من أجل المستقبل. وخلال جيتكس، ستعرض سيسكو ابتكارات جديدة لتمكين التوسع الهائل في هياكل الشبكات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعرف الزوّار على مساهمات سيسكو في دعم أجندة الابتكار في المنطقة من خلال مبادرات برنامج الاسراع من التحول الرقمي (CDA) الخاص بشركة سيسكو. فمن خلال العمل والتعاون مع القيادات الوطنية والقطاعات والجهات الأكاديمية، يهدف البرنامج إلى تسريع تبني التقنيات الرقمية وتحفيز نمو الوظائف وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

وخلال جيتكس، ستعرض سيسكو أحدث ابتكاراتها بالتعاون مع شركائها، بما في ذلك Intel كونها شريك سيسكو التكنولوجي، بالإضافة Alpha Data و Emircom و Royal Group و Perform IT وغيرها. كما سينضم إلى جناح سيسكو شركاء المنظومة التكنولوجية، من بينهم Imagicle Kurmi و Vection Technologies و Cohesity، للمساعدة في عرض استخدامات حلول شاملة ومتكاملة ومتوائمة مع تقنيات سيسكو.

وضمن برنامج فعاليات سيسكو خلال جيتكس، سوف يقدم جاي ديدريتش، نائب الرئيس الأول ومسؤول الابتكار العالمي لدى سيسكو، رؤية سيسكو حول "الالتزامات الأخلاقية لمتخصصي التكنولوجيا وقادة الأعمال" على المنصة الرئيسية يوم الإثنين ١٠ أكتوبر.

ستعقد سيسكو أيضاً ٣٤ جلسة حوارية بمشاركة مسؤوليها ومديريها التنفيذيين الإقليميين والمحليين في المسرح الخاص بجناح سيسكو لمناقشة أبرز الموضوعات التي تركّز على الاستدامة، وتبسيط تكنولوجيا المعلومات، وتوحيد التجربة وإمكانات العمل الهجين في دعم بناء مستقبل شامل للجميع.

لمعرفة المزيد، يمكن لزوّار جيتكس زيارة جناح سيسكو في قاعة زعبيل جلف، المنصة رقم Z1-C20 بين ١٠ و١٤ أكتوبر ٢٠٢٢. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: سيسكو في جيتكس 2022

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نبذة عن سيسكو

سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: CSCO)، هي شركة رائدة عالمياً في مجال التقنيات الداعمة للإنترنت. وتأتي سيسكو بالإمكانات الجديدة عبر إعادة تصورها لتطبيقاتكم وتأمين بياناتكم وتحويل البنية التحتية لديكم وتمكين فرقكم من أجل بناء مستقبل شامل حول العالم. اكتشفوا المزيد عبر غرفة الأخبار وتابعونا عبر حساب @Cisco على تويتر.

سيسكو وشعارها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يمكنكم الاطلاع على قائمة علامات سيسكو التجارية في: www.cisco.com/go/trademarks. العلامات التجارية للأطراف الثالثة المذكورة هي ملك لأصحابها المعنيين. ولا يعني استخدام كلمة "شريك" وجود علاقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

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