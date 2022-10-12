دبي، الإمارات العربية المتّحدة : أعلنت "براو" PROW، الشركة المتخصّصة في خدمات الأمن السيبراني وإدارة البيانات في دولة الإمارات العربية المتّحدة، عن توسّعها إلى سوقين أساسيين هما البحرين وأوزبكستان. جاء هذا الإعلان خلال معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات، جيتكس 2022، حيث سلّطت "براو" أيضاً الضوء على برنامجها لدعم المواهب الشابة في هذا القطاع في المنطقة والذي انطلق مع الشاب إيليا طنّوس، 15 عاماً، الذي حضر مع فريق الشركة للمشاركة في المعرض.

بعد 12 عاماً في مجال الأمن السبيبراني وإدارة البيانات، يُعتبر توسّع "براو" إلى البحرين وأوزبكستان مرحلة جديدة في تاريخ الشركة ونموّها الإقليمي بحيث تهدف إلى أن تصبح واحدةً من الشركات الرائدة في المنطقة في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة في مجال الأمن السيبراني وإدارة المعلومات.

وتعليقاً على توسّع الشركة، صرّح رولان هاشم، الشريك الإداري في "براو"، قائلاً: "نحن نفتخر بتنمية أعمالنا وتوسيع حضورنا في المنطقة مع دخول "براو" إلى سوقين رئيسيين هما البحرين وأوزبكستان. فهدفنا يتمثّل في توفير مجموعة شاملة وعالمية المستوى من حلول وخدمات الأمن السيبراني وإدارة البيانات للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، وبهذا التوسّع نتقدّم خطوة جديدة تجاه تحقيق هذا الهدف."

وفي جيتكس 2022، أعلنت "براو" أيضاً عن إطلاق برنامجها الإرشادي لدعم المواهب الشابة في مجال الأمن السيبراني في العالم العربي والذي بدأ مع الشاب اللامع إيليا طنّوس، الذي بدأ بتنمية موهبته منذ سنّ صغيرة جداً. يبرع طنّوس بالقرصنة الأخلاقية وقد نجح في اجتياز اختبارات عديدة في مجال الأمن السيبراني حاصداً العديد من الشهادات، وهو الآن يتابع تدرّبه على يد فريق "براو" التقني الذي يزوّده بالإرشاد اللازم على أرض الواقع وفي مشاريع فعلية.

وفي هذا الإطار، علّق طنّوس قائلاً: "إنّني ممتنٌّ للفرصة التي أتاحتها لي "براو" من أجل تنمية معرفتي في مجال الأمن السيبراني الذي يستحوذ اهتمامي بشكل كبير. ومع مخزون "براو" من خبرة وحلول تكنولوجية متطوّرة، وبدعمٍ من فريق الشركة، تمكّنت من الوصول إلى مرحلة جديدة من المعرفة في هذا القطاع، وهي مسيرةٌ لا تنتهي نظراً إلى التطوّر الدائم في هذا المجال."

وفي جيتكس 2022، تعرض "براو" حلولها الخاصة بالأمن السيبراني وإدارة البيانات، بما في ذلك مركز عمليات الأمن المُدار (MSOC) ومنصّة تنظيم البيانات Data Orchestration Platform.

إضافةً إلى ذلك، ومن بين الحلول والخدمات العديدة الأخرى، تقدّم "براو" مجموعة متطوّرة من تقنيّات حماية البيانات، وتكامل خدمات البنية التحتية السحابية والأنظمة. وتعمل "براو" على تصميم خدماتها بما يتوافق مع احتياجات كلّ عميل من خلال تحليل وتقييم البيئات التي يعملون فيها، وبالتالي تطوير وتنفيذ الحلول الأكثر سلاسة وأماناً وتخصيصاً والتي بدورها تضمن نمو أعمالهم بأمان وكفاءةٍ من حيث التكلفة والوقت والتميّز.

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لمحة عن "براو"

"براو" شركةٌ متخصّصة في تكامل الأنظمة والأمن السيبراني وإدارة البيانات والمعلومات تتّخذ من دبي مقرّاً لها. تقدّم "براو" باقة شاملة من الخدمات للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقاً من الاستشارة والتصميم مروراً بنشر حلول حماية البيانات وإدارتها استناداً إلى منصات البيانات الضخمة ووصولاً إلى تركيب الأنظمة والتدريب. وبالتعاون مع عدد من أهمّ الشركات والأسماء الرائدة في العالم في مجال الأمن السيبراني وإدارة المعلومات وحلول المؤسسات، تقدّم "براو" أحدث المنتجات والخبرة العملية لضمان حماية عملائها على مدار الساعة.

للمزيد من المعلومات:

سوزانا سعود

مديرة للعلاقات العامة

جامبت للعلاقات العامة

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