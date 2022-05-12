ارتفع صافي ربح مجموعة أملاك للربع الأول من عام 2022 بنسبة 116٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

بلغ إجمالي الأصول 4 مليارات درهم

أسفرت ترتيبات تسوية الديون عن مكاسب قدرها 26 مليون درهم وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بقيمة 65 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة البالغة 14 مليون درهم).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022. وأعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 13 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2022 مقارنة بصافي ربح قدره 6 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2021. وركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزانيتها العمومية.

انخفض دخل أملاك للربع الأول من عام 2022 بنسبة 23٪ لتصل إلى 72 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 92 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021. وانخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 17٪ لتصل إلى 36 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 43 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021.

استمرت عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد، ناجحة خلال الفترة. وسجلت الشركة مكاسب قدرها 26 مليون درهم إماراتي من ترتيبات تسوية الديون، وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 65 مليون درهم إماراتي (بما في ذلك أداة المضاربة البالغة 14 مليون درهم إماراتي)

أدى تركيز شركة أملاك على كفاءة العمليات في عام 2022 إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 13٪، وصولاً إلى 21 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022 ، مقارنة بـ 24 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد 32 مليون درهم إماراتي للممولين خلال الربع الأول من عام 2022.

نتيجة لترتيبات تسوية الديون والسداد، انخفض توزيع الأرباح للممولين بنسبة 18٪ وبلغ 19 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 23 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2021. علاوة على ذلك، سجلت الشركة أيضاً تكلفة إطفاء أقل بقيمة 21 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 32 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021. يمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية ويختلف وفقاً لمستوى السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة إبلاغ.

خلال الربع الأول من عام 2022، سجلت المجموعة عكس انخفاض في القيمة يقدر بمليون درهم إماراتي مقارنة بمخصص انخفاض في القيمة قدره 7 ملايين درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021.

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نبذة عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع

قدمت أملاك للتمويل، منذ تأسيسها في نوفمبر 2000، باعتبارها المزود الرائد للخدمات المالية في المنطقة، لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة لتلبية متطلبات السوق دائمة التغير. أطلقت أملاك مكتبها الدولي الأول في القاهرة في عام 2007، ولديها أيضاً علاقات تعاون وشراكات أعمال في المملكة العربية السعودية.

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فادوما ميوز

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