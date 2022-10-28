ألواح لتوليد الطاقة الشمسية تغطي 90% من احتياجات المركز وتوفر ما يقرب من 1,500 طن متري مكعب من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا

الجائزة قدمت لمركز توزيع الذكي الإقليمي والمشغل بالطاقة الشمسية في المنطقة الحرة بجبل علي

التحول لاستخدام الطاقة المتجددة يأتي في إطار التزام شنايدر إلكتريك بالاستدامة البيئية، ومستهدفاتها لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عمليات الموردين بنسبة 50٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شنايدر إلكتريك عن تتويجها بجائزة "أفضل استخدام للطاقة المتجددة" في جوائز الاستدامة الخليجية لعام 2022 وذلك عن مركز التوزيع الذكي الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.

تعليقًا على الحصول على هذه الجائزة، صرحت لوفينا بيريرا، مديرة مركز التوزيع الذكي من شنايدر إلكتريك بالإمارات العربية المتحدة قائلة "نفخر بالحصول على هذه الجائزة، حيث تطلب استخدام الطاقة المتجددة في أرجاء المركز الكثير من التخطيط وتحري الأعطال بدقة والعمليات التنفيذية من فريق العمل. ويأتي هذا التكريم من جانب لجنة التحكيم كقوة دافعة لنا لجعل مركز التوزيع الذكي الإقليمي مركزًا مستدام صديق للبيئة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة."

وأضافت بيريرا "تتوجه شنايدر إلكتريك بخالص الشكر إلى مؤسسة Awards International بدولة الإمارات لإعطائنا هذه الفرصة الفريدة لمشاركة رحلتنا في مجال الاستدامة من خلال مركز التوزيع الذكي الإقليمي."

ويقع مركز التوزيع الذكي الإقليمي من شنايدر إلكتريك في منطقة "جبل علي" ومن المخطط أن يصبح المركز أحد أكثر مراكز التوزيع استدامة على مستوى دولة الإمارات، ويرجع هذا إلى تطبيق مبادرات "الاقتصاد الدائري" والتي تشمل تصميم الموقع خالي تمامًا من البلاستيك، واستخدام الرافعات الشوكية التي يتم تشغيلها عن طريق الكهرباء بالإضافة إلى حلول الطاقة الشمسية المتطورة عن طريق الألواح التي تغطي 90% من احتياجات المبني من الطاقة. كما يشمل المركز منطقة مخصصة لخدمة العملاء لعرض حلول EcoStruxure المتطورة المدعومة بتقنيات أنترنت الأشياء من شنايدر إلكتريك.

وتولد ألواح السقف الشمسية - التي تديرها شركة إيرلينك إنترناشيونال بالإمارات العربية المتحدة المتخصصة في خدمات التخزين- حوالي 2,088 ميجاوات في الساعة خلال عامها الأول وذلك بفضل 2,000 لوحة شمسية مثبتة على سطح الموقع والتي تقوم بتعويض ما يقرب من 1,500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويشتمل الحل على 16 عاكسًا للطاقة الشمسية من شنايدر إلكتريك لتحويل التيار المتغير المباشر للألواح الشمسية الكهروضوئية إلى تيار متناوب يمكن استخدامه بواسطة شبكة مركز التوزيع الإقليمي الذكي.

ويستخدم مركز التوزيع الإقليمي الذكي التابع لشنايدر إلكتريك، برنامج إدارة القدرة EcoStruxure Power Monitoring Expert الحائز على العديد من الجوائز والذي تم تصميمه لمساعدة المنشآت ذات الاعتماد الحرج والمستهلكة للطاقة، على توفير الطاقة وزيادة وقت التشغيل وكفاءته إلى أقصى حد، مما يجعل مركز التوزيع موفرًا للطاقة ومستدامًا.

وتأتي جهود تحويل مركز التوزيع الإقليمي الذكي إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار التزام شنايدر إلكتريك بالاستدامة البيئية، والتي تستهدف العمل نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عمليات موردي شنايدر إلكتريك بنسبة 50٪ حيث تنتج الألواح الشمسية طاقة تكفي لتشغيل أكثر من مائتي منزل.

ويأتي تكريم شنايدر إلكتريك في جوائز الخليج للاستدامة للعام الثاني على التوالي، حيث فازت شنايدر إلكتريك العام الماضي بفئتين رئيسيتين: "أفضل فريق استدامة للعام" و "أفضل تعامل مع الأزمات".

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