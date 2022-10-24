بعد تحقيقه جائزة " سكاي تراكس " للمرة الخامسة على التوالي.

الرياض 24 أكتوبر 2022:

حقق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط للمرة الثامنة على التوالي جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك في حفل أقيم في العاصمة الأردنية عمّان.

ويأتي هذا التتويج بعد شهر واحد من فوز طيران ناس بجائزة "سكاي تراكس" كأفضل طيران اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط للعام 2022 للمرة الخامسة على التوالي مع تقييمه كأحد أفضل 10 خطوط طيران اقتصادي في العالم، بما يعكس التزام طيران ناس بالتميز التشغيلي وتلبية تطلعات ضيوفه المسافرين، إضافة إلى تحقيق استراتيجيته في النمو والتوسع تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة".

وحافظ طيران ناس على تميّزه في قطاع الطيران، بالتوازي مع تضاعف عملياته التشغيلية في العام 2022 بعد زيادة أسطوله إلى 38 طائرة وتدشين 25 وجهة وخط سير جديد، شملت مدناً في منطقة الخليج وأفريقيا وآسيا وأوروبا، مدفوعاً بقوة الطلب على سوق السفر، وارتفاع معدلات المسافرين وسط تعافي القطاع في أعقاب تحديات جائحة كورونا "كوفيد-19.

وتعد جوائز السفر العالمية التي تأسست عام 1993 حدثاً سنوياً بارزاً لتكريم والاحتفاء بالتميز في جميع القطاعات الرئيسية للسفر والسياحة والضيافة، وهي مقياس للتميز في الصناعة، ومُنحت الجوائز هذا العام وفقاً لأرقام تصويت شهرية قياسية من خبراء السياحة وصناعة السفر.

وبحسب الموقع الرسمي لـ (جائزة السفر العالمية)، فإن العامين 2021 - 2022 شهدا معدلات تعافي غير مسبوقة للسفر والسياحة، ووصل عدد المصوتين على الجوائز إلى رقم قياسي بلغ 2.3 مليون صوت، مع مشاركة عدد أكبر من الأشخاص أكثر من أي عام سابق في تاريخ جوائز السفر العالمي طوال 29 عامًا.

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