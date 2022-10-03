دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "سنوفليك" Snowflake، الشركة المتخصصة في تخزين البيانات السحابية، عن مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2022، أكبر معرض تقني في المنطقة، لاستعراض "سنوفليك لتخزين البيانات"، منصة الحوسبة السحابية الرائدة المصممة لتمكين الشركات من تخزين بياناتها السحابية الخاصة واستخدامها على أفضل وجه.

سيتمكن زوار معرض جيتكس هذا العام من تجربة إمكانيات منصة "سنوفليك لتخزين البيانات" التي تتصدى بشكل فريد للتحديات والفرص في العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والإعلام والتمويل وتجارة التجزئة والإعلان والتصنيع. ضمن فعاليات المعرض، ستسلط سنوفليك الضوء على مزايا المنصة، بما في ذلك تمكين الشركات من إنشاء تطبيقاتهم الغنية بالبيانات مباشرة عليها ونشرها مباشرةً على سحابة البيانات وجني الأرباح منها، بالإضافة إلى تمكين الاكتشاف والتعاون بسهولة بين مستويات الشركة بالاعتماد على سنوفليك كأساس لتطوير التطبيقات. تساعد سنوفليك على إزالة العقبات التي تحول دون التعاون بين الجميع عبر مختلف مستويات الشركة، مما يمكن الشركات من احتضان اقتصاد مشاركة البيانات الجديد.

وبهذه المناسبة، علق محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة سنوفليك، قائلاً: "يتمحور عملنا في سنوفليك حول البيانات، مما يسهّل من وصولنا المنتظم إلى كميات لا حصر لها من البيانات والأدوات المتطورة والتطبيقات والخدمات. مع احتفال الشركة بالذكرى العاشرة لتأسيسها واستمرارها في التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، يوفر لنا معرض جيتكس فرصة مثالية لتسليط الضوء على تأثير سحابة بيانات سنوفليك على اقتصاد المنطقة. تؤكد مشاركتنا في جيتكس التزامنا تجاه المنطقة وحرصنا على الاستمرار في دفع عجلة سوق أعمال تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط."

ضمن إطار فعاليات جيتكس، سيقدم محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة سنوفليك، عرضاً رئيسياً تحت عنوان "البيانات بلا حدود - الابتكار في سحابة البيانات". كما ستستضيف الشركة جلسة نقاش بعنوان: "الطريق إلى تأمين تبادل البيانات وتحقيق الدخل" بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين في مجال البيانات. ستتوج سنوفليك مشاركتها في المعرض بعقد محاضرة حول التكنولوجيا في 11 أكتوبر في تمام الساعة 12.50 مساءً في قاعة راشد، منصة المحادثات التقنية، لتغطية موضوع: "سحابة البيانات: تمكين التعاون السلس للتعامل مع البيانات".

وأضاف محمد الزواري، "تعتبر البيانات أساسية لضمان نجاح الشركات الحديثة، خاصة وأنها تسعى إلى المنافسة على نطاق عالمي وتطمح لاكتساب نظرة مباشرة على كيفية استفادة غيرها من الشركات من بياناتها لدفع عجلة الابتكار."

في وقت سابق من هذا العام، عززت سنوفليك من وجودها في الإمارات العربية المتحدة بموقعها في منطقة "آزور" في دبي لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في المنطقة على سحابة بيانات سنوفليك، مما يمكّن الشركات المحلية من الحفاظ على قربها من بياناتها مع الامتثال الصارم للوائح البيانات المحلية. تشمل قاعدة عملاء سنوفليك سريعة النمو: "إعمار"، بروبرتي فايندر"، "كيتوبي"، "مونديا"، و "أراب آدز".

لمقابلة مندوبي سنوفليك في معرض جيتكس، تفضلوا بزيارة القاعة 8، الجناح B10. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول الشركة وحلولها، يرجى زيارة: https://www.snowflake.com/en/

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عن سنوفليك

سنوفليك شركة سحابية متخصصة في تطوير بنية قوية لتخزين البيانات والبحث والحوسبة المتوازية لتمكين الشركات من تخزين بياناتها على منصتها السحابية وتوحيد البيانات المنعزلة ومشاركتها بأمان لتنفيذ الأعمال التحليلية المتنوعة. أينما تتواجد البيانات أو المستخدمون، تقدم سنوفليك تجربة بيانات واحدة تغطي العديد من السحب الإلكترونية والمناطق الجغرافية. اعتباراً من 31 يوليو 2022، بدأ آلاف العملاء في العديد من الصناعات، بما في ذلك 510 شركة وعميل من شركات فوربس 2022 العالمية (G2K)، باستخدام منصة سنوفليك السحابية للبيانات لدعم أعمالهم وتعزيز نجاحها. للاطلاع على المزيد، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني snowflake.com