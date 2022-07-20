أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية" عن تمكّنها من إنجاز شوط مُهمّ وكبيرة من استراتيجيتها الإنسانية النبيلة خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك عبر عقد شراكات وتوقيع مُذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء الرائدين في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "تُمثّل الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصّة نقطة قوّة دافعة لمواصلة عملنا النبيل في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم داخل وخارج الدولة".

مضيفاً: "شهدت العام الجاري بداية رائعة من خلال نجاح ماراثون أمنية الذي أقيم للعام الرابع على التوالي بدعم بنك أبوظبي التجاري، مدينة زايد الرياضية وشركة "جلف مالتي سبورت" الشريك الراعي للماراثون وشهد مشاركة لأكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة.

وأردف قائلاً: "كما تضمّنت الأشهر الست الأولى من العام الحالي إطلاق العديد من المُبادرات، المُشاركات والفعاليات الناجحة مثل المُشاركة في معرض "بلاتفورم 09" من خلال جناح خاصّ بمؤسسة "تحقيق أمنية" داخل المعرض بهدف التعريف بأهداف ورسالة المؤسسة، ونشر الوعي حول أعمالها، أنشطتها ومبادراتها. إضافة إلى إقامة "حملة 2درهم" مع مجموعة اللولو خلال شهر رمضان الكريم، التعاون مع شرطة أبوظبي في يوم الأمنية العالمي، وأخيراً وليس آخراً تنظيم الفعالية الثالثة لتصميم تذكار المؤسسة في المركز الثقافي بأبوظبي، بالشراكة مع "خولة للفن والثقافة وبإشراف عزة القبيسي، المُبدعة الإماراتية الرائدة في مجال الفن التشكيلي والمجوهرات".

وعن الشراكات الاستراتيجية التي حفل بها النصف الأول من عام 2022، أشار الزبيدي إلى أن مؤسسة "تحقيق أمنية"، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة

مجلس إدارة مؤسسة "تحقيق أمنية"، قامت بتوقيع مُذكّرات تفاهم مع جمعية الإمارات للثلاسيميا، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤسسة "الإتجاه للمسؤولية الإجتماعية"، أكاديمية الإعلام الجديد بدبي، إضافة إلى مُذكّرة تفاهم مع مجموعة اللولو العالمية."

وأشاد الزبيدي بالشراكة المُجزية للمؤسسة مع وزارة تنمية المجتمع، والتي أسهمت في تحقيق أمنيات 12 طفلاً وطفلة خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" وبالتعاون مع جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واختتم الزبيدي تصريحه بالقول: "في جعبة المؤسسة المزيد والمزيد من المُبادرات والخطط الهادفة إلى تعميق وزيادة شراكاتنا مع المؤسسات الحكومية والخاصّة الحريصة على ردّ الجميل للوطن وتأدية مسؤولياتها الاجتماعية، والتي تُسهم بالتالي في تمكيننا من تحقيق استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة في تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المرضى، ونشر بذور السعادة والأمل في قلوبهم مع عائلاتهم".

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نبذة عن مؤسسة تحقيق أمنية

مؤسسة غير ربحية تقوم استراتيجيتها الإنسانية النبيلة على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية تُهدّد حياتهم بشكل عام . وهي مؤسسة مُرخّصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي.

وقد تمّ حتى الآن تحقيق أكثر من 5,600 أمنية لأطفال مرضى داخل وخارج دولة الإمارات يُعانون من أمراض خطيرة، دون تفريق في الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.