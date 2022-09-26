دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

ومن المقرر انعقاد النسخة الـرابعة والعشرين من هذا المعرض خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويتماشى هذا الحدث المتخصص مع رؤية حكومة دبي لبناء مستقبل مستدام للإمارة، ويعتبر أكبر معرض للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة، ويُعقد سنوياً بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

تشارك مجموعة اينوك في الحدث بصفتها أحد رعاة اليوبيل الماسي، وتستعرض خلال مشاركتها مشاريعها الرئيسية في مجال نقل وتكرير النفط، ما يؤكد على دورها المحوري في المسيرة التنموية لإمارة دبي. وخلال المعرض الذي يمتد على مدار 3 أيام، تسلّط المجموعة الضوء على مشاريعها الخمسة البارزة: خط أنابيب نقل وقود الطائرات، ونظام إدارة إمدادات الوقود لـشركة هورايزون للتخزين المحدودة التابعة لاينوك، ومحطة "إي لينك" التابعة لـمنصة "اينوك لينك" الرقمية، ونظام VitalyX لمراقبة زيوت التشحيم، وبرنامج المكافآت "Yes".

تعليقاً على المشاركة في المعرض، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يمثّل معرض ويتيكس منصةً شاملة تجمع كل عام أبرز الخبراء الرئيسيين في القطاع تحت سقف واحد لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة ومناقشة أحدث التوجهات والسياسات واللوائح التنظيمية ذات الصلة بقطاع الطاقة. وبصفتنا شركة رائدة ومتكاملة في مجال النفط والغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، لا بد من أن يكون لنا حضور قوي في مثل هذه الفعاليات المتخصصة الكبرى."

وأضاف سعادته: "نسعى من خلال مشاركتنا في معرض ويتيكس إلى تسليط الضوء على بعض المشاريع الجارية عبر وحدات أعمالنا المختلفة، والتي ترتكز على الابتكار والحلول المتقدمة التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والاقتصاد المستدام. ونحن فخورون برعاية دورة هذا العام من معرض ويتيكس والمشاركة فيها، ونتطلع إلى المساهمة في نجاح دوراته القادمة مستقبلاً".

يربط خط أنابيب نقل وقود الطائرات منشآت تخزين شركة "هورايزون للتخزين المحدودة" التابعة للمجموعة في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي، الأمر الذي بدوره يلبي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050. هذا وقد قامت "هورايزون للتخزين المحدودة" بتطبيق "نظام إدارة إمدادات الوقود"، وهو حل رقمي متقدم يساعد على توزيع إمدادات الوقود على المحطات بناءً على مخزونها الحالي، بالإضافة إلى التنبؤ بحجم الطلب بشكل استباقي. أما محطة "إي لينك" فهي وحدة متنقّلة تتيح لسائقي المركبات والعملاء إمكانية الوصول إلى خدمات التزوّد بالوقود بكل سهولة وراحة.

من جانبٍ آخر، يعدّ Vitaly X نظاماً فورياً لمراقبة وتحليل زيوت التشحيم، يعالج البيانات وينقلها آنياً ودون انقطاع عبر نظامٍ قائمٍ على التكنولوجيا السحابية إلى المستخدم النهائي ويعرض النتائج عبر لوحة القيادة، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتقليل فترات التعطّل الناجمة عن الطرق التقليدية لفحص وتحليل زيوت التشحيم، إضافةً إلى تحسين العمر الافتراضي للأصول. في حين يخوّل برنامج المكافآت "YES" العملاء كسب النقاط والجوائز عند الدفع مقابل التزّود بالوقود أو خدمات السيارات أو شراء المنتجات من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك وإيبكو.

هذا ويشكّل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية منصة مثالية لاستعراض أحدث التطورات التقنية والخوض في نقاشات بنّاءة حول أحدث التوجهات المتعلقة بقطاع الطاقة والحفاظ على الموارد المائية وصون الطبيعة وبناء بيئة مستدامة. يقدم المعرض فرصة مثالية للشركات والمنظمات المحلية والدولية لمشاركة وعرض منتجاتها وخدماتها، جنباً إلى جنب مع المنتدى المخصص لتبادل أفضل الممارسات والخبرات مع الشركات العارضة من مختلف أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن دورة عام 2021 من المعرض استقطبت 45,506 زائراً من 55 دولة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

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