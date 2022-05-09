· مشاركة "السعودية" تأتي استكمالاً لجهودها الرامية إلى دعم مشاركات المملكة في المعارض الدولية

· سيحظى زوّار جناح "السعودية" بتجربة ثرية وفريدة من نوعها

دبي، الإمارات العرية المتحدة: أتمت الخطوط السعودية استعداداتها للمشاركة في معرض سوق السفر العربي بدبي في عامه التاسع والعشرين والذي يعتبر أحد أبرز معارض السفر الدولية، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو 2022م في مركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض "السعودية" من خلال جناحها رقم (ME4310) في القاعة رقم (4) والمكوّن من (3) طوابق بمساحة 325 متر مربع، مستجدات خدماتها ومنتجاتها في عالم الطيران وصناعة النقل الجوي إلى جانب مساهمتها الفاعلة في دعم قطاع السياحة بالمملكة وكذلك قطاعي الحج والعمرة.

هذا وتأتي مشاركة "السعودية" استكمالاً لجهودها الرامية إلى دعم مشاركات المملكة في المعارض الدولية، ومن المتوقع أن تبرم اتفاقيات لتقديم خدمات جديدة، كما ستشهد حديثاً للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي خلال أولى الجلسات الحوارية في المعرض تحت عنوان "من الاستراتيجية إلى الواقع: ازدهار السياحة بالمملكة العربية السعودية "، وإلى جانب ذلك ستعقد "السعودية" من خلال قطاعاتها المشاركة، اجتماعات ولقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالصناعة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات والمنتجات، إلى جانب استثمار حضورها في هذا المحفل ومن خلال شاشات العرض التفاعلية التي يمتاز بها الجناح، لطرح العديد من المبادرات لتطوير الخدمات وعرض أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا السفر وتحسين تجربة السفر للضيوف.

وسيحظى زوّار جناح "السعودية" بتجربة ثرية وفريدة من نوعها، للتعرف عن كثب على باقة الخدمات المتكاملة التي يمكن من خلالها إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات الإلكترونية (eVisa) وكذلك خدمات المواصلات والخدمات الأخرى بكل يسرٍ وسهولة عبر المنصات الإلكترونية وكذلك خدمات برنامجي "عطلات السعودية" و "السعودية للعمرة" للراغبين في تصميم باقة سفر سياحية متكاملة أو لتأدية مناسبك العمرة، بالإضافة إلى التعرف على الوجهات الداخلية التي تغطي معظم أنحاء المملكة وشبكة الرحلات الدولية التي تصل إلى (4) قارات حول العالم كما أنه ومن خلال شراكتها مع تحالف "سكاي تيم" العالمي فإنها تربط ضيوفها بشبكة التحالف والتي تبلغ (1,036) وجهة في (170) دولة، علاوةً على المعلومات الوافية التي سيطّلع عليها زوار الجناح عن أسطول طائراتها الحديث والمتنامي.

كما يتيح الجناح لزواره فرصة تجربة أحد أحدث مقاعد درجتي الأعمال والضيافة لطائرة "السعودية" من طراز بوينج (787) دريملاينر، حيث سيستمعون لشرحٍ وافٍ عن ما تتميز من خصائص الراحة والرفاهية ، بالإضافة إلى توفير أحدث مجموعة أطقم الاحتياجات الشخصية المهداة للضيوف المسافرين على درجة الأعمال، كما تستعرض خدمات برنامج الولاء "الفرسان" والذي يقدم لأعضائه العديد من الامتيازات والمكافآت واكتساب الأميال، ويضاف إلى ذلك فسيستمتع الزوار بتذوق أطباق خاصة يعدها طهاة مهرة ضمن طاقم الخدمة التي توفرها "السعودية" والمعروفة بالطاهي الجوي على عدد من طائراتها حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض سيشارك به العديد من القطاعات في مجال السفر والسياحة ويستقطب العديد من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال كما أنه سيحظى بمتابعة إعلامية واسعة، وستعقد ندوات يسلط الضوء خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، إلى جانب العديد من المؤتمرات والعروض التقديمية التي تهدف إلى استكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

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نبذة عن مجموعة "السعودية":

الخطوط الجوية العربية السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسّست عام 1945م، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت الخطوط السعودية مؤخراً في أسطولها الذي يضم 144 طائرة عريضة وضيقة البدن، ولا يزيد متوسط عمره عن 6.5 سنوات، ما يجعله أحد أحدث أساطيل الطائرات في العالم.

تشغل "السعودية" رحلات إلى 95 وجهة محلية وعالمية، منها 28 وجهة محلية على مستوى المملكة، وهي عضوٌ في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم الذي يضم 19 شركة طيران عالمية منذ العام 2012م.

وفي العام الماضي، استحقت الشركة جائزة "الطيران الأكثر تحسناً من قبل سكاي تراكس في العام 2021، وكانت فازت بنفس الجائزة في العام 2017م. وقد حازت الخطوط السعودية العديد من الجوائز والتقديرات المرموقة، أحدثها كان حصولها على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من Airline Passenger Experience Association (APEX)، وعلى تصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.saudia.com/

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