فيينا- تفخر شركة "هيتيرا" بالإعلان عن فوز حل المهام الحرجة "هيتيرا هاي توك إم سي" المخصص للسكك الحديدية السريلانكية بجائزة أفضل استخدام للاتصالات الحرجة في مجال النقل خلال جوائز الاتصالات الحرجة الدولية التي أقيمت في 21 يونيو في فيينا، أستراليا، وهي الجوائز الأرقى في مجال الاتصالات الحرجة.

هذا ويمكّن حل المهام الحرجة "هاي توك إم سي" المتكامل من "هيتيرا" سائقي القطارات ومراقبي الإرسال ومدراء المحطات في السكك الحديدية السريلانكية من التواصل بشكل سهل مع بعضهم البعض، وبالتالي ضمان سلاسة سير العمليات اليومية في القطارات وفي المحطات، ومناطق المستودعات ومراكز التحكم. تستطيع السكك الحديدية السريلانكية الربط بين مواقعها وتزويد موظفي السكك الحديدية بالوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات البالغة الأهمية، ما يتيح لهم خدمة الركاب بصورة أفضل وتوفير عمليات سلسة وآمنة لسائقي القطارات، لضمان الالتزام بمواعيد القطارات وخفض معدلات حوادث السكك الحديدية.

وقال جيم لويو، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق لدى "هيتيرا" في هذا الصدد: "تعتبر ’هيتيرا‘ الإسهام الذي قدمته كمصدر إلهام وتشجيع لقطاع أجهزة الاتصال اللاسلكي الاحترافية المحمولة". وتابع: "لقد فزنا أيضاً بجائزة أفضل استخدام للاتصالات الحرجة في المرافق خلال جوائز الاتصالات الحرجة الدولية لعام 2021. كل الجوائز التي حققناها تمثل تقديراً لحلول اتصالات التقارب من ’هيتيرا‘ لمختلف القطاعات. تلتزم ’هيتيرا‘ بالابتكار في مجال التكنولوجيا وتحافظ على التزامها القوي بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة للمستخدمين ذوي المهام الحرجة وذوي الأهمية الحرجة بالنسبة للأعمال التجارية على حد سواء في أنحاء العالم كافة".

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