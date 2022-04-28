تستعد العائلات والأفراد، مع انتهاء شهر رمضان المبارك، لاستقبال عيد الفطر السعيد الذي يتميز بأجوائه الاحتفالية المتميزة والتي تتضمن شراء الملابس الجديدة وتبادل الهدايا، مما يوفر فرصةً مثاليةً للمتاجر والشركات لتقديم عروض مغرية لعملائهم وتشجيعهم على التسوق والإنفاق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، المدير العام لدى GoDaddy لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:" يعتبر عيد الفطر السعيد إحدى أهم فترات التسويق خلال العام للعلامات التجارية في الشرق الأوسط، حيث يستعد رواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع انتهاء شهر رمضان المبارك، لاستقبال عيد الفطر من خلال تعزيز حضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وفي هذا السياق، يبرز دور GoDaddy وأدواتها الرقمية في مساعدتهم على تنمية أعمالهم التجارية عبر الإنترنت وجذب العملاء الجدد".

ونقدم فيما يلي مجموعةً من النصائح العملية لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريعهم على الاستفادة من الخصائص الفريدة للشهر الكريم.

1. استثمار الوقت

ينبغي على العلامات التجارية الاستفادة من هذه الفترة المميزة والمحدودة، من خلال استخدام التحليلات الخاصة بمواقع التجارة الإلكترونية للتخطيط وإنشاء المنشورات حول المنتجات والخدمات والأسعار، والترويج للسلع المناسبة في الأوقات المناسبة، حيث يتغير السلوك الاستهلاكي للعملاء، سواء على الانترنت أو في المتاجر المادية، بشكلٍ كبير عند انتهاء الشهر الفضيل ليعودوا إلى أنماط حياتهم الطبيعية.

2. مواكبة أحدث التوجهات

يمثل عرض المنتجات والخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستاجرام، بشكل جذاب إحدى الطرق المميزة للاحتفاء بالعيد والوصول إلى الجمهور المحتمل.

ويستوجب هذا تقديم عروض تسوق جذابة تواكب الأجواء الاحتفالية وتلبي تطلعات العملاء الراغبين في شراء الهدايا، سواء كانت للأصدقاء أو الأطفال أو أفراد العائلة أو حتى زملاء العمل، والتي تناسب الطبيعة الموسمية والدينية والثقافية للمناسبة. كما تجب

مواكبة أحدث التوجهات المحلية والإقليمية وعرض المنتجات الرائجة من أجل تزويد العملاء بالمنتجات الشهيرة التي تلبي متطلباتهم.

3. توفير العروض التي تمنح العملاء قيمةً مضافة

يُعد شهر رمضان موسم تسوق رئيسي، يسعى الناس خلاله لشراء الطعام والوجبات الخفيفة والشوكولاتة والحلويات وتناول الطعام في الخارج. بينما يتيح عيد الفطر السعيد فرصة تسوق أُخرى، حيث يميل الأشخاص لإنفاق المزيد من المال وشراء منتجات الأزياء والصحة والجمال، بالإضافة إلى الهدايا مثل المجوهرات ومستلزمات الزينة والألعاب، ليوفر العيد للعلامات التجارية فرصةً مثالية لتقديم عروضٍ وحسومات إضافية تثري تجربة العملاء الأوفياء، فضلاً عن تقديم الهدايا وتجارب التفاعل والمشاركة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهم في زيادة الوعي بالعلامة ومعدلات التفاعل مع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

4. إنشاء محتويات مخصصة

يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من المميزات الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر السعيد من أجل التقرب من العملاء، حيث تشكل تحيات العيد التقليدية والتمنيات الطيبة طريقةً مثالية لزيادة شهرة العلامة التجارية وشعبيتها. وتقدم GoDaddy أداة التسويق المباشر بواسطة الرسائل الإلكترونية وأداة استديو اللتين تساعدان على تبسيط صياغة وتصميم وإرسال التهاني بمناسبة عيد الفطر لقاعدة العملاء أو نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

5. الليلة الأخيرة من الشهر الفضيل

تتميز الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بأهمية خاصة، إذ تعلن نهاية الطقوس الرمضانية المتبعة خلال الشهر الكريم وبداية عودة النشاط على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق، مما يتيح للعلامات التجارية فرصة تقديم المنتجات المميزة وعروض الفرصة الأخيرة والحسومات والأفكار والهدايا الجديدة والتسويق لها من خلال تلك المنصات والمواقع.

عيد الفطر السعيد

يُمثل عيد الفطر فرصةً مثالية تتيح للعلامات التجارية والشركات الصغيرة في مختلف القطاعات التواصل مع عملائهم وزيادة مبيعاتهم، حيث تشهد هذه الفترة زيادةً كبيرة في الإنفاق ونشاطاً على الإنترنت للبحث عن أفكار لمختلف أنواع الهدايا، مما يوفر لجميع الشركات، سواء كانت شركات صغيرة وجديدة تتطلع لاستقطاب العملاء أو شركات شهيرة تسعى لتعزيز أعمالها خلال العيد، إمكانية الاستفادة من موسم التسوق المزدحم. وختاماً، أتمنى للجميع عيد فطر سعيد.

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لمحة حول شركة GoDaddy

تتخصص شركة GoDaddy في تمكين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم عبر توفير جميع أشكال المساعدة والأدوات التي تضمن لهم النجاح في العمل عبر الإنترنت. وتعد شركة GoDaddy الوجهة المثالية للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وإدارة أعمالهم. وتهدف الشركة إلى منح العملاء الأدوات والتحليلات والموارد البشرية اللازمة لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح واقعي ملموس. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني y.comwww.GoDadd.