بالتعاون مع شرطة أبوظبي

الرحلة عبارة عن منصة رقمية ضمن منظومة "تم" تهدف إلى تمكين المتعاملين في أبوظبي من إنجاز كافة الخدمات الحكومية المتعلقة بقيادة المركبات بأبوظبي رقمياً وعبر خطوات بسيطة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أطلقت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، رحلة "قيادة مركبة" ضمن منظومة تم الموحدة بهدف توفير رحلة رقمية تمكنك من معرفة كل ما يتعلق بقيادة المركبات في أبوظبي وإنجاز الخدمات الخاصة بها رقمياً، بما في ذلك تقديم طلب إصدار أو تجديد رخصة القيادة، وتسديد المخالفات، وشراء مركبة جديدة أو مستعملة، وتسجيل أو تجديد ملكية المركبة، واستكشاف خيارات التمويل والحصول على التأمين المناسب لمركبتك.

وجاء إطلاق هذه الرحلة الرقمية ضمن مشاركة جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022 والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 – 14 أكتوبر 2022.

ويأتي إطلاق هذه الرحلة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وأكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبو ظبي رئيس اللجنة ‏العليا لتطوير الخدمات الحكومية و الذكاء الاصطناعي ‏الحرص على مواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية .

وأشاد بالتعاون المشترك مع هيئة أبوظبي الرقمية والشركاء الرئيسيين تطبيقاً لرؤية شرطة ابوظبي في أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وزيادة ثقة ورضا المجتمع والاستباقية في جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: " يأتي تقديم هذه الرحلة المتكاملة في سياق جهود حكومة أبوظبي للانتقال إلى الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الرقمية، والتي توفر العديد من المزايا التي تشمل جميع الأطراف، حيث تهدف هذه الرحلة إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تمكينهم من استكمال جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بقيادة المركبة عبر خطوات سهلة وبسيطة".

جدير بالذكر أن منظومة "تم" تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق تطلعات حكومة أبوظبي في تقديم خدمات حكومية متطورة وأكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين والزوار، حيث تمكين منظومة "تم" المتعاملين من الوصول إلى الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي من خلال أربع قنوات رئيسية موحدة تضم موقع إلكتروني شامل وتطبيق ذكي ومركز اتصال حكومة أبوظبي ومراكز تم لخدمة المتعاملين.

وقد جرى مؤخراً الإعلان عن أحدث إنجازات منظومة تم، حيث أصبحت الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي متاحة بنسبة 100% عبر قنوات تم الموحدة ليتمكن المتعاملون من الاستفادة من أكثر من 700 خدمة رقمية متكاملة تقدمها أكثر من 33 جهة حكومية عبر منظومة "تم" باعتبارها القناة الرئيسية والموحدة للمتعاملين لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"

تستهدف منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" تمكين سكان أبوظبي من الوصول إلى وإنجاز مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال موحدة . وتركز "تم"، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، على تحقيق أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال إحداث تحولات إيجابية في نماذج تقديم الخدمات من خلال اتباع نهج يتمحور حول متطلبات المتعاملين. وتهدف منظومة تم إلى الارتقاء بتجارب المتعاملين من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وتحويلها إلى أدوات سهلة الاستخدام، إلى جانب تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي وتمكينهم من إنجاز الخدمات التي يحتاجونها بشكل سلس باستخدام منصة واحدة.