نمو صافي الدخل من العائد يعزز الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية، وارتفاع بنود الدخل التشغيلي الأخرى يعوض زيادة تكلفة المخاطر ارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني الأهلي في الربع الأول من 2022 بنحو 12% على أساس سنوي و36% على أساس ربع سنوي إلى 2,2 مليار جنيه، وذلك وفقا لبيانات القوائم المالية المجمعة للبنك. جاء الارتفاع السنوي بدعم أساسي من نمو بنود الدخل التشغيلي الأخرى بواقع 426 مليون جنيه على أساس سنوي، بدعم من مكاسب فروق تحويل عملة بواقع 664 مليون جنيه مقارنة بالخسائر المسجلة بنحو 5 مليون جنيه في الربع الأول من 2021. في الوقت نفسه، ارتفع صافي الدخل من الأعمال الأساسية بنسبة صحية 19% على أساس سنوي إثر نمو صافي الدخل من العائد بواقع 19% على أساس سنوي إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بواقع 15% على أساس سنوي. ارتفع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 106% على أساس سنوي إلى مليار جنيه، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطرة لدى البنك بنحو 99 نقطة أساس إلى 222 نقطة. على أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الدخل من الأعمال الأساسية بواقع 4% على أساس ربع سنوي نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العائد بواقع 4% على أساس ربع سنوي، مما يرجع بشكل أساسي إلى الأثر الإيجابي للمركز المالي مدعوماً بارتفاع متوسط الأصول ذات عائد، مما عوض انكماش صافي هوامش الفائدة بواقع 7 نقاط أساسية على أساس ربع سنوي إلى 5.1%. فضلاً عن ذلك، ارتفع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 7%، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر بواقع 2 نقطة أساس. تراجع الهامش الضريبي للبنك بواقع 4% إلى 32%، مما نرى أنه راجع جزئياً إلى ضعف مساهمة الدخل من سندات وأذون الخزانة إلى جانب رد مخصصات أخرى. نمو متماسك للمركز المالي بواقع 8.4% على أساس ربع سنوي مع نمو ودائع الشركات؛ التوظيف في الإنتربنك يرتفع مرتين تقريبا على أساس ربع سنوي حقق المركز المالي لبنك قطر الوطني الأهلي نمواً بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي، بدعم أساسي من ارتفاع ودائع العملاء بنحو 9.4% على أساس ربع سنوي إلى 323,2 مليار جنيه حتى الربع الأول من 2022. جاء نمو الودائع بدعم من ودائع الشركات، التي ارتفعت بواقع 13.6% منذ بداية العام (ممثلة 60% من إجمالي الودائع)، بينما سجلت ودائع التجزئة نمو صحي بنحو 3.7% منذ بداية العام. في الوقت نفسه، شهد مجمل القروض نمواً جيداً بنحو 8.2% خلال ربع العام إلى 197,9 مليار جنيه في الربع الأول من 2022. جاء نمو القروض نتيجة النمو المتماسك لقروض الشركات، التي تمثل 80% من محفظة القروض (+8.1% على أساس ربع سنوي)، بينما ارتفعت قروض الأفراد بواقع 8.7% على أساس ربع سنوي و 17.6% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض طفيف لمعدل القروض إلى الودائع من 61.9% في الربع الرابع من 2021 إلى 61.2%. من الجدير بالذكر أن التوظيف في الإنتربنك لدى بنك قطر الوطني الأهلي ارتفع بنحو 98.7% إلى 34,4 مليار جنيه، في حين تراجعت الاستثمارات المالية (متضمنة أذون الخزانة) بنحو 3% خلال ربع العام إلى 128,9 مليار جنيه. شهدت مقاييس جودة الأصول لدى البنك تراجعاً طفيفاً خلال ربع العام، حيث استقر معدل القروض غير العاملة عند 3.91% في الربع الأول من 2022 مقابل 3.81% في الربع الرابع من 2021، في حين استقرت تغطية المخصصات عند 142%.

QNBA EY، السعر الحالي: 16.57 جنيه، القيمة العادلة: 23.00 جنيه، التوصية: شراء