حققت أرباحًا صافية أعلى بـ 31 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق

دبي، الأمارات العربية المتحدة – أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الشركة الرائدة في إنتاج الحليب طويل الأمد في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نتائج مالية قويّة في الربع الثاني من السنة المالية 2022/2023.

وسجّلت "سدافكو" أرباحًا صافية بلغت 12.4 في المئة مقارنة بنسبة 10.1 في المئة التي حققتها في الربع السابق، وجاءت الأرباح الصافية أعلى بنسبة 31 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة التركيز على بيع المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع في فئات الآيس كريم (25 في المئة) والحليب طويل الأجل (28 في المئة) ومعجون الطماطم (28 في المئة)، بجانب ورفع كفاءة الإنتاج في مصانع جدة من خلال الأتمتة والحرص على اللجوء إلى أنسب موارد المواد الخام وتعزيز التوسّع في السوق.

وبالرغم من الضغوط التي يفرضها التضخم المستمر في جميع أنحاء العالم، أبقت سدافكو على تفاؤل حذر بشأن تراجُع الاتجاه التضخمي في أسعار المواد الخام، بعد أن وصل صافي أرباح هذا الربع إلى 86 مليون ريال، بارتفاع بلغ 29.8 مليون ريال، بنسبة 53 في المئة، مقارنة بالربع السابق المقرر، وذلك نظرًا لارتفاع المبيعات بنسبة 10 في المئة.

وأعربت سدافكو عن "تفاؤل حذِر" بأن تشهد أسعار المواد الخام تراجعًا في الاتجاه التضخمي، وذلك بالرغم من استمرار الضغوط الناجمة عن التضخم الاقتصادي بجميع أنحاء العالم. وقد انخفضت مصاريف البيع والتوزيع من 14.4 في المئة إلى 11.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكنها كانت أعلى من حيث القيمة. هذا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.582 مليار ريال بالمقارنة مع 1.540 مليار ريال في 31 مارس 2022.

وقال باتريك ستيلهارت الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، إن النتائج المالية القوية للشركة تعكس قوّة علامة "السعودية" والحكمة التي يتمتع بها مجلس الإدارة والتي تنعكس في القرارات الرشيدة التي يتخذها فريق القيادة في الشركة. وأضاف: "حافظت الشركة على حصصها الكبيرة في السوق في ظلّ توجهات إيجابية؛ إذ تستحوذ منتجات حليب "السعودية" على 61.3 في المئة من السوق، ومنتجات معجون الطماطم على 54.2 في المئة، والآيس كريم على 29.1 في المئة. كما نحرص على مواصلة الاهتمام بأداء رسالتنا المتمثلة في إسعاد عملائنا والمستهلكين من خلال العروض الترويجية المبتكرة في فئات الآيس كريم ومنتجات الألبان".

وأعرب ستيلهارت عن شعوره بتفاؤل وصفه بالحذِر، بالرغم من استمرار الضغوط الناجمة عن التضخم في جميع جوانب الاقتصاد، مؤكّدًا استمرار الشركة في التركيز على تطوير المبادرات المتعلقة بممارسات الحوكمة والممارسات البيئية والمجتمعية، ولا سيما ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال الاعتماد على الألواح الشمسية، وترشيد استهلاك المياه، وإعادة تدوير المياه ومواد التعبئة والتغليف".

وقد افتتحت سدافكو مستودعها في الخرج، ليصبح المستودع العشرين للشركة في المملكة، ويُتوقع أن يساهم في رفد الإيرادات، وذلك مع استمرار الشركة في تعزيز قدراتها اللوجستية لتلبية المتطلبات المستقبلية علاوة على تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية النمو. هذا، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال مشروع مستودع مكة، البالغة قيمته 27 مليون ريال، خلال السنة المالية الحالية.

ويمكن زيارة موقع سدافكو الإلكتروني www.sadafco.com لمزيد من المعلومات.

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