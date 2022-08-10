ارتفاع مجمل المبيعات التعاقدية إلى 1,78 مليار جنيه إثر ارتفاع مبيعات مشروعي سراي وتاج سيتي؛ تسليمات الوحدات مازال يؤثر على الهوامش مما أدى لتراجع طفيف في أرباح الربع الثاني من 2022

ارتفع مجمل المبيعات التعاقدية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في الربع الثاني من 2022 بواقع 123% على أساس سنوي (+14% على أساس ربع سنوي) إلى 1.78 مليار جنيه، مع تحقيق 70% من المبيعات من مشروع سراي بواقع 1,25 مليار جنيه. ثم مشروع تاج سيتي بمبيعات بنحو 532 مليون جنيه خلال ربع العام، حيث كانت مبيعات المشروع مدعومة بطرح مشروع تاج فيلا في شهر أبريل (الذي تم بيعه بالكامل) وبدعم آخر من مبيعات الوحدات الكاملة التشطيب. باعت شركة مدينة نصر 567 وحدة خلال ربع العام، بزيادة 100% على أساس سنوي ودون تغير تقريبا على أساس ربع سنوي. حافظت الشركة على معدلات التسليم القوية لديها حيث بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال ربع العام 471 وحدة (+208 على أساس سنوي؛ +30% على أساس ربع سنوي). كما استمرت الشركة في التخلص من محفظة شيكات غير عاملة، مما أدى لزيادة الإلغاءات بواقع 147% على أساس سنوي إلى 412 مليون جنيه خلال ربع العام (23% من مجمل المبيعات التعاقدية للربع الثاني من 2022). أما على أساس ربع سنوي، تراجعت الإلغاءات لتمثل 23% من مجمل المبيعات التعاقدية مقارنة بـ 49% في الربع الأول من 2022، مما يشير لاتجاهها إلى المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 10-15%، بحسب إدارة الشركة.

أدى ذلك لتسجيل مجمل مبيعات تعاقدية في النصف الأول من 2022 بنحو 3,34 مليار جنيه، بارتفاع 117% على أساس سنوي، حيث ساهم مشروع سراي بواقع 63% في المبيعات مع نمو مبيعاته بواقع 104% على أساس سنوي، في حين شهدت مبيعات مشروع تاج سيتي (38% من المبيعات) نمو بوتيرة أسرع عند 145% على أساس سنوي. نشير إلى أن 43% من مبيعات النصف الأول من 2022 تحققت من طرح المراحل الإنشائية بكمبوند سراي وهي Taval و coroons بالإضافة إلى طرح بارك ريزيدنس بكمبوند تاج سيتي. بلغ إجمالي الوحدات المباعة 1,152 وحدة في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 573 وحدة العام الماضي، كما سلّمت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 832 وحدة في النصف الأول من 2022 (+136% على أساس سنوي).

على المستوى المالي شهد صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بالنتائج المجمعة تراجعاً طفيفاً (-3% على أساس سنوي؛ -8% على أساس ربع سنوي) مسجلاً 111 مليون جنيه. جاء التراجع السنوي لصافي الربح نتيجة الانخفاض الملحوظ لهامش مجمل الربح بواقع 31.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 27% نظراً لارتفاع نسبة الوحدات المنخفضة الهوامش في التسليمات مقارنة بالهوامش المرتفعة من المبيعات الجديدة. سجل صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 231 مليون جنيه في النصف الأول من 2022، دون تغير تقريبا على أساس سنوي (+1%).

قفزت الإيرادات بالنتائج المجمعة بواقع 117% على أساس سنوي (+19% على أساس ربع سنوي) إلى 1,0 مليار جنيه، بدعم أساسي من التسليمات، ثم إيرادات المبيعات الجديدة. مما يعادل إيرادات بواقع 1,84 مليار جنيه في النصف الأول من 2022 (+93% على أساس سنوي)، وبدعم أساسي (+60%) من تسليمات الوحدات.

استقر مجمل الربح على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 عند 271 مليون جنيه، مع انكماش هامش مجمل الربح بنحو 31.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 27% نظراً للأسباب سالفة الذكر. مما يشير إلى مجمل ربح عند 547 مليون جنيه في النصف الأول من 2022 مع هامش مجمل ربح 29.7% (بانخفاض 23.9 نقطة مئوية على أساس سنوي).

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