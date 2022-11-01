سجلت الشركة أداء مالياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بزيادة في صافي أرباحها قدرها 19.6٪

دبي الامارات العربية المتحدة- أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("EITC") عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2022 المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر، مسجلةً نمواً جيدا في الإيرادات بنسبة 10.5٪ لتصل إلى 3.17 مليار درهم وذلك نتيجة استمرار الطلب على خدمات النطاق العريض وخدمات الهاتف المتحرك والتطوير المستمر في خدمات الشركة. و قد نمت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.5٪ لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بارتفاع إيرادات الخدمات وتحسُّن هامش الربح الإجمالي. وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 12.7٪ إلى 319 مليون درهم إماراتي.

أبرز النتائج التشغيلية

نمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 14.7٪ لتصل إلى 7.4 مليون مشترك، إذ واصلت شريحة عملاء الدفع الآجل نموها المتواصل للربع الخامس على التوالي مع صافي مشتركين جدد بلغ 32,000 مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين في هذه الشريحة إلى 1.4 مليون مشترك. كما حافظت قاعدة مشتركي خدمات الدفع المسبق والتي تبلغ 6 ملايين مشترك على استقرارها مقارنة بالربع السابق.

نمت قاعدة عملاء خدمات النطاق العريض بنسبة 53.8٪ لتصل إلى 510,000 مشترك، حيث واصلت استراتيجية الشركة الخاصة بخدمات النطاق العريض تحقيق أهدافها. وتمكنت الشركة من استقطاب 37,000 مشترك جديد خلال الربع الثالث.

أبرز النتائج المالية

سجلت الشركة خلال الربع الثاني نمواً في إيراداتها بنسبة 10.5٪ لتصل إلى 3,175 مليون درهم إماراتي، حيث واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها مسجلةً نمواً بنسبة 10.7٪ لتصل إلى 1,443 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت إيرادات مبيعات الأجهزة المتحركة 176 مليون درهم إماراتي. وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 22.2٪ لتصل إلى 892 مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء من الأفراد. وبشكل إجمالي، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 14.8٪ لتصل إلى 2.335 مليون درهم إماراتي.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,303 مليون درهم إماراتي ، حيث أدى الارتفاع في إيرادات الخدمات وربحيتها العالية إلى تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 65.2% (مقارنة بـ 62.2% في الربع الثالث من العام 2021)، ونتيجة لذلك توسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 277 نقطة أساس ليصل إلى 41٪.

، حيث أدى الارتفاع في إيرادات الخدمات وربحيتها العالية إلى تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 65.2% (مقارنة بـ 62.2% في الربع الثالث من العام 2021)، ونتيجة لذلك توسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 277 نقطة أساس ليصل إلى 41٪. على أساس المقارنة بالمثل، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 49.8٪ ليصل إلى 319 مليون درهم (12.7% على اساس تقريري)، حيث تم تعويض تأثير ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك جزئياً، بارتفاع رسوم الإهلاك وزيادة رسوم الامتياز.

بلفت النفقات الرأسمالية للشركة 724 مليون درهم بكثافة رأس مالية بلغت 22.8٪، وتعكس هذه الأرقام الطبيعة الموسمية، حيث أن معظم النفقات الرأسمالية يتم ضخها عادةً في النصف الثاني من العام. وتواصل النفقات الرأسمالية للشركة العودة إلى مسارها الطبيعي بعد عامين متتاليين من ارتفاع الكثافة الرأسمالية.

انخفض التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 20.2% ليصل إلى 579 مليون درهم إماراتي، ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الثاني من العام.

ميزانية عمومية خالية من الديون، سددت الشركة خلال الربع الثالث مبلغ 200 مليون درهم إماراتي سحبت من التسهيلات الائتمانية المتجددة، وتتمتع الشركة بوضع مالي قوي مع صافي سيولة بواقع 910 مليون درهم بالاضافة الى 3.8 مليار درهم من التسهيلات غير المسحوبة.

ملخص النتائج المالية

مليون درهم الربع الثالث 2021 الربع الثالث 2022 التغيير

الإيرادات 2,874 3,175 10.5% الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,100 1,303 18.5% الهامش 38.3% 41.0% 2.8 نقطة صافي الربح 283 319 12.7% النفقات الرأسمالية 374 724 93.5% الكثافة الرأسمالية 13.0% 22.8% 9.8 نقطة التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية 726 579 -20.2%

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:"تمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من تحقيق نتائج متميزة خلال الربع الثالث عبر جميع شرائح وفئات خدماتها. وبات من الواضح أن بيئة أعمالنا قد عادت إلى مسار نموها الطبيعي، مدفوعة بالانتعاش الملحوظ والديناميكية الاقتصادية التي تتمتع بها سوق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اتجاهات النمو الصحية عبر مختلف المجالات والقطاعات. وتعكس نتائجنا المالية الجهود التي نبذلها من أجل تقديم منتجات وخدمات جديدة، والارتقاء بتجارب عملائنا، وتنفيذ خططنا الاستراتيجية المتعلقة بتسريع وتيرة تحولنا. وقد ساهمت كل هذه المبادرات والجهود في إرساء أسس متينة لتعزيز زخمنا التجاري".

وأضاف الحساوي: "تواصل إيرادات خدماتنا رحلة تعافيها وانتعاشها بوتيرة مشجعة للغاية، حيث تمكنا من تحقيق إيرادات خدمات تزيد عن 2 مليار درهم للربع الخامس على التوالي. كما استمرت ربحية أعمالنا في التحسن على أساس تسلسلي وعلى أساس سنوي. وقد استثمرنا وسنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية لرفد عملائنا بتجارب استخدام هي الأفضل والأعلى كفاءة وجودة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة".

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نبذة عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع

تأسست شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2005، لتكون ثاني مشغل خدمات اتصال مرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل تحت مظلة الشركة علامتين تجاريتين هما دو (التي أُطلقت عملياتها في عام 2007)، وفيرجن موبايل، التي تُعد أول خدمة رقمية متكاملة على مستوى المنطقة (وبدأت عملياتها في السوق في شهر سبتمبر عام 2017).

أسهم شركتنا مدرجة ومطروحة للتداول في سوق دبي المالي تحت اسم "DU" (بلومبيرغ DU UH، ريفينيتيف DU.DU). ومساهمونا الأساسيون هم هيئات وجهات مرتبطة بالحكومة (جهاز الإمارات للاستثمار 50.12٪، الإمارات الدولية للاتصالات 19.7٪، المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع 10.06٪).

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إريك تشانغ

عبر البريد الإلكتروني: hong-yuan.chang@du.ae

أو الهاتف المحمول: +971 50 818 4258