أعلنت "إنترتك كريستال"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول إدارة الصحة والسلامة والجودة والمخاطر الأمنية والتي تركز نشاطاتها على قطاع السفر والسياحة والضيافة، بمناسبة يوم الأرض 2022 أنها بدأت بتقديم خدمة تجمع بين التدقيق التأثير على البيئة الذي توفره وحدة "إيكوتشيك" EcoCheck وبين خدمة احتساب البصمة الكربونية من أجل دعم السياحة المستدامة.

لقد أدت التهديدات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية إضافة إلى الضغوطات العالمية لخفض الابتعاثات الكربونية إلى تطوير منهجيات ومعايير واضحة لقياس وخفض البصمة الكربونية. وتشكل السياحة ما بين 8 و11 في المئة من إجمالي ابتعاثات الغازات الدفيئة. وقد وقعت أكثر من 300 شركة سياحية من حول العالم إعلان غلاسكو حول الإجراءات المناخية خلال مؤتمر "كوب26" COP26 لعام 2021 مما يدل على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات الخاصة بالمناخ في القطاع السياحي وحث المعنيين بهذا القطاع على الالتزام بإثبات اتخاذهم إجراءات ملموسة استجابة للتغيرات المناخية الطارئة.

يعتمد حل "إيكوتشيك" أسلوباً منهجياً تجاه الاستدامة من خلال اتباع سلسلة من نقاط التدقيق، علماً أن المعايير التي يعتمدها هذا الحل مستقاة من مبادئ "غلوبال كومباكت" العشرة الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تحث على النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتطور المستدام. ويمكن حالياً ضم حل "إيكوتشيك" من "إنترتك كريستال" إلى خدمة احتساب البصمة الكربونية والتي تعمل على تقييم التأثيرات البيئية واستهلاك الطاقة وابتعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك المياه الناجم عن منتج ما أو تشغيل منشأة ما.

تشتمل المكونات الأساسية لحل "إنترتك" للسياحة المستدامة على:

· اكتشاف وتقييم استهلاك الطاقة ومسؤوليات خفض الابتعاثات لدى المنشآت

· تحليل الفجوات مقابل أفضل الممارسات في استدامة الفنادق

· نظام إدارة على الإنترنت للإجراءات التصحيحية وخطط التحسين

· توصيات حول ترشيد الطاقة وخفض الابتعاثات

· اقتراح مصادر لتجميع "أرصدة كربون"

· احتساب ومراجعة البصمة الكربونية وتوثيقها

صرح سمير أحمد، مدير عام "إنترتك كريستال" و"إنترتك تشيك بوينت": "يعتقد 83% من المسافرين أن السفر المستدام أمر ضروري، ولذا فقد أصبح من الواضح أننا نحتاج إلى خدمة تساعد قطاعات السفر والسياحة والضيافة على تحديد وتقييم وخفض بصمتهم الكربونية. ومع توفر حل EcoCheck أصبحت خدمة احتساب البصمة الكربونية تتيح الآن إجراءات إضافية ستدعم الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى على ممارسة نشاطاتها بطريقة مستدامة."

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- انتهى -