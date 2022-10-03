مشاركة داهوا في المعرض تؤكد التزامها تجاه المنطقة وشركائها في أسواق حلول الأمن وشاشات العرض

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم شركة داهوا للتكنولوجيا Dahua Technology، المزود العالمي الرائد لحلول وخدمات المراقبة الأمنية الشاملة وإنترنت الأشياء الذكية، عن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2022 – المعرض الرائد للتقنية في المنطقة. و خلال الفعالية، تستعرض الشركة مجموعتها الكاملة من الحلول الأمنية وتسلّط الضوء على أحدث شاشات العرض المتطورة بتقنيات LED.

وانطلاقًا من رسالتها الرامية إلى تمكين مجتمعات أكثر أمانًا وحياة أكثر ذكاءً، تقدم داهوا للتكنولوجيا الحلول والنظم والخدمات الأمنية الشاملة والمبتكرة بهدف تحقيق القيمة لعمليات المدن والإدارة المؤسسية وللمستخدمين. وتعمل الشركة في عدد من القطاعات لتوفير حلول الأمن المتنوعة في مجالات النقل، والخدمات المصرفية والمالية، والأبنية، والبنية التحتية الحرجة، فيما يعمل فريق البحث والتطوير على تصميم وتطوير البرمجيات وتهيئة الوظائف التي تلبي متطلبات العملاء بدقة.

وبالإضافة إلى الحلول الأمنية الذكية عبر أنظمة الكاميرات التلفزيونية المغلقة، تعمل داهوا للتكنولوجيا على تصنيع شاشات LED و LCD بالتعاون مع شركة رينبو إل إي دي بدولة الإمارات – الأمر الذي يساعدها في تعزيز عروضها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات.

في تعليقه على الأمر قال برانت شين، المدير العام لدى داهوا للتكنولوجيا في الإمارات وعُمان واليمن: "يعدّ جيتكس جلوبال منصة هامة لأعمال داهوا للتكنولوجيا حيث يمكننا من عرض مجموعتنا الكاملة من الحلول الشاملة والموثوقة، والتواصل مع نخبة من أبرز المسؤولين والمبتكرين في كبرى شركات القطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤكد مشاركتنا في جيتكس التزامنا المستمر تجاه المنطقة فيما يتيح لنا فرصة عقد الشراكات الاستراتيجية التي تعزز تواجد داهوا في الأسواق الأكثر أهمية لأعمالنا."

وأضاف شين: "وإلى جانب مجموعتنا من منتجات المراقبة والحماية الأمنية، فإننا سنسلط الضوء كذلك على شاشاتنا LED ذات التقنيات الغامرة التي تمنح المشاهدين انطباعًا بوجودهم داخل المشهد. تستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في صناعة الأفلام والتلفزيون بالصين، ويسعدنا أن نعرضها خلال الفعالية المرتقبة التي تعدّ أكبر معرض للتقنية في المنطقة."

من الجدير بالذكر أن حلول شاشات العرض الجديدة بتقنية LED من داهوا ستكون أبرز معروضات جناح الشركة، وهي مكونة من شاشات LED من ثلاثة جوانب ويتحكم بها نظام خاص ليعيش الزوار تجربة تغمرهم بشعور واقعي بفضل أحدث التقنيات المتطورة من الشركة.

ومن المنتجات الأخرى التي تعرضها الشركة كل من شاشة العرض ثلاثية الأبعاد دون زجاج بتقنية LED وكشك اللافتات الرقمية من الكريستال السائل التي تعمل باللمس وبنظام أندرويد، والتي تتضمن نظام الإدارة المركزية Dahua MPS، إلى جانب اللوح التفاعلي الجديد من داهوا – وهو لوح تفاعلي وذكي يناسب برمجيات مكالمات الفيديو الجماعية من "زوم" و "مايكروسوفت تيمز" وترافقه كاميرا بدقة 4K ذات مجال رؤية واسع جدًا يدعم مشاركة الملفات ومشاركة الشاشة لاسلكيًا والتحكم العكسي وتجميع الشاشة وعددًا من الخصائص الغنية الأخرى. وتكتمل مجموعة منتجات داهوا بعرض نظامها متعدد المنصات لمكالمات الفيديو الجماعية بدقة عالية، والذي يتضمن الدعم المدمج لتوجيه الصوت مما يجعله النظام المثالي للاجتماعات والمكالمات.

تشارك داهوا في الجناح H4-D1 بالقاعة 4 في جيتكس، وسيتواجد خبراء المنتجات وكبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة للتواصل مع الزوار خلال المعرض وتوجيههم إلى أفضل أجهزة المراقبة وحلول إنترنت الأشياء الذكية واللافتات الرقمية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن داهوا للتكنولوجيا

تعد داهوا للتكنولوجيا مزودًا عالميًا رائدًا لحلول وخدمات المراقبة الأمنية المتكاملة وحلول إنترنت الأشياء الذكية، حيث تلتزم بتحقيق رسالتها المتمثلة في تمكين مجتمعات أكثر أمانًا وحياة أكثر ذكاء عبر تقديم الحلول والنظم والخدمات الأمنية المتكاملة التي تحقق القيمة لعمليات المدن وللإدارة المؤسسية وللمستخدمين.

لمزيد من المعلومات حول داهوا للتكنولوجيا يمكنكم الاطلاع على الرابط https://www.dahuasecurity.com/mena/ أو https://www.facebook.com/DAHUAMENA.

منى مصطفى

Mona.Mostafa@dahuatech.com

الاتصال بوسائل الإعلام:

سناء اللبابيدي | Mob: +971 50 555 6737| sana@oakconsulting.biz