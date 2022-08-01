• إيرادات النصف الأول لعام 2022 بلغت 4.7 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 23٪ مقارنة بـ 3.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

• ارتفاع صافي أرباح النصف الأول لعام 2022 إلى 556 مليون ريال، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بـ 461 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

• بلغت الإيرادات الربعية للربع الثاني للعام الحالي 2.3 مليار ريال, وذلك بارتفاع قدره 16٪ مقارنة بـ 1.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

• ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني إلى 273 مليون ريال، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بـ 256 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

الرياض: أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2022، حيث حققت صافي أرباح بلغت 556 مليون ريال وذلك بزيادة نسبتها 21% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.

وفي تعليق له على النتائج المالية، قال عبدالرحمن الربيّع، الرئيس التنفيذي للمالية في "سلوشنز": "تعكس النتائج المالية الأداء الإيجابي للشركة، حيث تواصل سلوشنز تسجيل نتائج ايجابية في الايرادات وصافي الأرباح، وذلك تأكيدا لما تتمتع به سلوشنز من سجل حافل بالنتائج المالية القوية، والتي تشمل نموًا متواصلاً في الإيرادات بمختلف القطاعات وخطوط الأعمال. كما تعتبر نتائجنا المالية قياسية للنصف الأول من العام 2022 على مستوى الإيرادات وصافي الأرباح حيث تُعد هي الأعلى في تاريخ الشركة".

وتتمتع "سلوشنز" بتاريخ حافل يمتد لأكثر من 25 عامًا، كما تُعتبر "سلوشنز" ممكّن التحول الرقمي في المملكة، حيث حصلت على المرتبة الأولى بين مزودي خدمات تقنية المعلومات في المملكة في الست سنوات السابقة، إلى جانب إمتداد خبرة الشركة في تقديم الخدمات عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، والتعليم.

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