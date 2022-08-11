تسجيل أفضل أداء نصف سنوي مدعوماً بتحسن الأداء التشغيلي وظروف السوق

ارتفاع مبيعات معادن في الربع الثاني بنسبة 95% على أساس سنوي وبنسبة 33% على أساس ربعي لتصل إلى 11.9 مليار ريال

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثاني بنسبة 149% على أساس سنوي وبنسبة 56% على أساس ربعي لتصل إلى 6.9 مليار ريال مدفوعةً بالمبيعات القوية

ارتفاع صافي الأرباح للربع الثاني بنسبة 265% على أساس سنوي وبنسبة 85% على أساس ربعي ليصل إلى 4 مليار ريال

الرياض - المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التعدين بالمملكة العربية السعودية والمدرجة في السوق المالية السعودية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022م.

أرتفع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2022م بنسبة 85% على أساس ربعي ليصل إلى 4 مليارات ريال، لترتفع بذلك صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2022م بنسبة 232٪ وتصل إلى 6.2 مليار ريال، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت المبيعات بنسبة 95% على أساس ربعي لتصل إلى 11.9 مليار ريال، لتبلغ مبيعات الشركة في النصف الأول من العام 20.8 مليار ريال، ما يمثل ارتفاع بنسبة 80% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021م.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2022م لتصل إلى6.9 مليار ريال، وارتفعت في النصف الأول من العام بنسبة 128٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 11.3 مليار ريال، ما يعكس أداءً قوياً للمبيعات.

وفي إطار تعليقه على النتائج، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: " يأتي تحقيقنا للنتائج القياسية للنصف الأول نظير تطور عملياتنا التشغيلية والتي أدت إلى زيادة المبيعات ".

"هذا الأداء المميز يأتي نتيجة التوجهات الإيجابية للأسواق، إلى جانب حفاظنا على أعلى معايير السلامة والمضي نحو تطبيق أهدافنا للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ".

"ويعد هذا النجاح يأتي بجهود فريق معادن البالغ عددهم أكثر من 6000 موظف، وتأكيد التزامهم المتواصل بقيم معادن وتميّزها التشغيلي ".

واختتم ويلت حديثه قائلا: "بينما نتطلع إلى بقية عام 2022، سنواصل الاستثمار في تعزيز قدرتنا الإنتاجية في مختلف قطاعات أعمالنا لتلبية طلب السوق، بالتزامن مع مواصلة استكشاف الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".

ويعزى نمو نتائج معادن خلال هذه الفترة إلى زيادة حجم إنتاج المشاريع الجديدة وتحسّن كفاءة الأعمال الحالية، حيث انعكس انتاج مشروع أمونيا 3 على المبيعات الإجمالية، والتي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون طن سنويا، وهو جزء من التوسع المستمر الذي سيعزز مكانة المملكة كواحدة من أكبر منتجي أسمدة الفوسفات في العالم

وتواصل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات زيادة إنتاجها، ما ساهم في زيادة حجم مبيعات أسمدة الفوسفات بنسبة 15%، بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021م. الى جانب تحقيق أعمال الألمنيوم أداءها القوي، على خلفية تعزيز الكفاءة في العمليات وزيادة المبيعات.

وللسعي لتحقيق النمو على المدى الطويل، تمضي معادن قدماً نحو زيادة قدرتها الإنتاجية لتعدين الذهب بنسبة 70% مع بدء انتاج مشروع منجمي منصورة ومسرة، وهو حالياً في المراحل النهائية من الإنشاء ليكون أكبر مشاريع الذهب في المملكة.

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نبذة عن معادن:

تعد معادن إحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم وأكبر شركة للتعدين والصناعات التعدينية في منطقة الشرق الأوسط. وتعد معادن محركاً أساسياً لترسيخ مكانة المملكة كمساهم أساسي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ولاعب حاسم في تحقيق النمو العالمي عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك حلول التنقل الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.

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