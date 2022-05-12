مسجلةً نمواً قوياً لصافي الربح في هذا الربع مع تقدماً ملحوظاً على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى تعظيم القيمة على المدى الطويل.

وأضاف الشامسي أن محفظة استثمارات أمانات بقطاع الرعاية الصحية والتعليم واصلت تسجيل نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2022، رغم التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد على مستوى أسواق العالم.

النتائج المالية والتشغيلية الموحدة

واصلت محفظة استثمارات الرعاية الصحية في تسجيل معدلات نمو سنوي ملحوظة، مدعومة بأدائها القوي خلال العام السابق، فقد تضاعف الدخل من محفظة استثمارات الرعاية الصحية بواقع خمس مرات ليسجل 14.0 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 2.5 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعكس هذا الأداء المساهمة القوية من مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل ("CMRC") على إجمالي نتائج محفظة استثمارات الرعاية الصحية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مساهمتها في نتائج شهر مارس فقط خلال الربع الأول من العام الماضي. كما يأتي هذا النمو القوي بفضل تراجع خسائر المستشفى الملكي للنساء والأطفال (“RHWC”) في البحرين، حيث تضاعفت إيرادات المستشفى خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تحسن أداء شركة سكون خلال الربع الأول من عام 2022.

على صعيد آخر، ارتفع الدخل من محفظة استثمارات أمانات بقطاع التعليم بمعدل سنوي 3% مسجلاً 32.6 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعاً بنمو الإرادات من جامعة ميديلسكس دبي ("MDX") بنسبة 13٪، بفضل ارتفاع معدل تسجيل الطلاب. وقد أثمر ذلك عن الحد من أثر انخفاض الدخل في جامعة أبوظبي القابضة ("ADUHC") خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي ذلك على خلفية انخفاض عدد الساعات المسجّلة للطلبة بعد العودة الى تطبيق نظام الحضور المباشر بسبب رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة جائحة كورونا، وذلك مقابل تطبيق نظام التعليم عن بُعد خلال الربع الأول من العام الماضي أثناء فرض الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات، بنتائج الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يؤكد مضيها قدماً وبخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف النمو القوي المخطط له للعام الجاري.

وأكد حماده على أن الشركة لديها مجموعة من الفرص الواعدة المطروحة بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم ونحن نعمل على تحسين هيكل رأس المال، للاستثمار و التوسع بمحفظتنا الاستثمارية.

وختاماً؛ أكد الدكتور حماده على أن محفظة أمانات الاستثمارية القوية والاستثمارات المستقبلية معاً ستمكننا من التوسع بمنصاتنا الاستثمارية وتطويرها بصفة مستدامة لنتمكن من الاستمرار في زيادة القيمة العائدة على مساهمين الشركة.

حقق إجمالي الدخل المعدل ارتفاعاً بنسبة 40% خلال هذا الربع من هذا العام ليبلغ 46.9 مليون درهم إماراتي مقابل 33.5 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي

حققت محفظة استثمارات الرعاية الصحية خمسة أضعاف صافي الربح مقارنة بالربع الأول من عام 2021، فيما ارتفع الدخل من استثمارات التعليم 3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

ارتفع صافي الربح المعدل نسبة 39% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (بعد استبعاد مردود الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال عام 2021) لتحقق 32.1 مليون درهم إماراتي

دبي : أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، وهي أكبر الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الخليجية، عن نتائجها المالية الموحدة العائدة إلى فترة الربع الأول من السنة المالية 2022 والمنتهية في 31 مارس 2022.

حققت الشركة إجمالي دخل وقدره 46.9 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2022 بمعدل 12% مقابل 42.0 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد مردود الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال عام 2021) بمعدل 40% ليبلغ 46.9 مليون درهم إماراتي مقابل 33.5 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 39% خلال هذا الربع ليبلغ 32.1 مليون درهم إماراتي، مقابل 23.1 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل النمو القوي لإجمالي الدخل المعدل.

وتعليقًا على أداء الشركة، أعرب السيد حمد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات، عن اعتزازه بنجاح الشركة في النمو المستمر ابتداءً من النتائج القياسية التي أحرزتها الشركة خلال العام الماضي؛ لتحقق انطلاقة قوية في مستهل العام الجديد 2022.



ملخص النتائج المالية (مليون درهم إماراتي) الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 التغير الدخل من الاستثمارات[1] 34.1 46.6 37% قطاع الرعاية الصحية 2.5 14.0 458% قطاع التعليم[2] 31.6 32.6 3% دخل الفائدة ودخل تشغيلي آخر 1.8 3.3 80% الإطفاء في سعر شراء الأصول (2.4) (2.9) (22)% إجمالي الدخل المعدل[3] 33.5 46.9 40% إجمالي الدخل[4] 42.0 46.9 12% تكاليف الشركة القابضة (8.6) (11.1) (28)% تكاليف متعلقة بالعمليات (0.0) (0.1) % (100) مصروفات تمويل (1.8) (3.8) % (107) صافي الربح 31.5 32.0 2% صافي الربح المعدل 23.1 32.1 39% الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء 29.3 48.5 66% الأرصدة النقدية والرصيد بالبنوك 878.0 886.9 1%

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نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على التأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC)، وهو مركز متخصص في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد، وتمتد فروعه إلى مدن أبوظبي والعين بدولة الإمارات، ومدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركة سكون العالمية القابضة (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحادة، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المستشفى الملكي للنساء والأطفال (RHWC)، وهو مستشفى يقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقاً لأرقى المستويات العالمية، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال ويقع في مملكة البحرين. وتشمل محفظة أمانات لقطاع التعليم شركة جامعة أبو ظبي القابضة، وهي مزود رائد في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، وجامعة ميديلسكس دبي، وهي أول حرم جامعي لجامعة ميديلسكس خارج مدينة لندن، والتي تعد من أشهر الجامعات العالمية. وتتضمن المنصة الداعمة لأمانات حصة صغيرة من شركة BEGiN، وهي شركة تكنولوجيا تعليم حائزة على جوائز ومقرها الولايات المتحدة، وتمتلك أمانات أيضاً الأصول العقارية لمدرسة "نورث لندن كوليجييت"(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة والأصول العقارية لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC) في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

للتواصل مع علاقات المستثمرين

سارة شديد - رئيس قسم علاقات المستثمرين

9999 330 4 (0) 971+

* investor.relations@amanat.com

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[1] تشمل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة وصافي ربح الشركات التابعة ودخل التأجير التمويلي باستثناء الحصص غير الحاكمة وحصة الشركة الناتجة بعد استبعاد مردود الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال عام 2021

[2] تنتهي السنة المالية للأصول التابعة لمحفظة أمانات في قطاع التعليم في 31 أغسطس من كل عام، وبالتالي فإن نتائج أمانات الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 تعكس ثلاثة أشهر (من يناير 2022 إلى مارس 2022) من السنة المالية لمحفظة أمانات في قطاع التعليم المنتهية في 31 أغسطس 2022.

[3] اإجمالي الدخل المعدل وصافي الربح المعدل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي تعود إلى إيرادات الاستثمارات بعد استبعاد االإيرادات من الاستثمارات التي تم التخارج منها (شركة تعليم القابضة والمركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعودية)