· 5.068 مليار درهم إيرادات الربع الأول من 2022 (بزيادة 15% مقارنة بالربع الأول من 2021)

· 691 مليون درهم صافي الأرباح في الربع الأول من 2022 (بزيادة 19% مقارنة بالربع الأول 2021)

· إجمالي أصول الهيئة في الربع الأول من 2022 تزيد بمقدار 2.8 مليار درهم مقارنة بالربع الأخير من 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011) اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، حيث بلغت إيرادات الهيئة 5.068 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح 691 مليون درهم.

أداء مالي قوي

ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي في الربع الأول بنسبة 15% لتصل إلى 5.068 مليار درهم مدفوعة بارتفاع حجم الاستهلاك عبر مختلف القطاعات، والتحول إلى هيكل التعرفة المعتاد بداية العام الجاري. وقد أسهم ارتفاع أنشطة قطاع الضيافة والأنشطة التجارية في دبي، والذي يرجع جزئياً إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، في نمو الطلب القوي.

خلال الربع الأول من عام 2022، ارتفعت إيرادات خدمات الكهرباء بنسبة 17.5%، وإيرادات خدمات المياه بنسبة 20.2%، وإيرادات تبريد المناطق بنسبة 17.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وحتى 31 مارس 2022، ازدادت قيمة أصول هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 2.8 مليار درهم لتصل إلى 204.2 مليار درهم مقارنة بـ 201.4 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تلبي هيئة كهرباء ومياه دبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة بفضل نظام الحوكمة عالمي المستوى الذي تطبقه الهيئة ويشمل جميع عملياتها. ويعد الأداء القوي الذي حققته الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري دليلاً إضافياً على مرونة نموذج الأعمال التشغيلي الذي نعتمده ومواصلة سجلنا الحافل بالنمو المستمر. لدينا السيولة الكافية لمتابعة فرص النمو، وستواصل الهيئة استثماراتها الرأسمالية المدروسة، وتحقيق وفورات في التكاليف، مع تعزيز نمو وتطور الهيئة والحفاظ على مستويات عالية من السلامة والجودة وتعزيز سعادة المتعاملين. كما نلتزم بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين مع وضوح كبير في توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة."

توقعات الطلب

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لنحو 3.5 مليون شخص من سكان دبي، وأكثر من 4.7 مليون شخص خلال النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون و7.8 مليون على التوالي بحلول عام 2040. وتتواءم خطط الهيئة في النمو مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

آخر التحديثات حول المركبات الكهربائية

في إطار جهودها لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي في إبريل 2022 موقع "مجتمع المركبات الكهربائية في دبي" الإلكتروني والذي يهدف إلى زيادة استخدام المركبات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات المركبات الكهربائية في دبي. ومن المتوقع أن يكون لزيادة أعداد المركبات الكهربائية في دبي تأثير مباشر على زيادة صافي أرباح الهيئة.

آخر التحديثات حول النمو في الشركات التابعة للهيئة

في 27 أكتوبر 2021، وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) اتفاقية مع مؤسسة مدينة دبي للطيران للاستحواذ المحتمل على محطات تبريد المناطق ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2022 مقابل مبلغ يقدر بنحو 1.05 مليار درهم. وفي 29 مارس 2022، وقعت "إمباور" اتفاقية قرض مرحلي جديد بقيمة 918 مليون درهم لتمويل هذا الاستحواذ المحتمل.

سياسة توزيع الأرباح

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي سياسة توزيع الأرباح استناداً إلى توقعات المجموعة بتوليد تدفقات نقدية قوية وقدرتها المحتملة على تحقيق الأرباح. ومن المقرر توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2022.

يمكن الاطلاع على إعلان أرباح الربع الأول بالكامل على الموقع الإلكتروني -https://www.dewa.gov.ae/en/investorrelations

أو

page?id=DEWA-profile-securities/securities/company-https://www.dfm.ae/en/issuers/listed

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لمحة عامة عن هيئة كهرباء ومياه دبي: تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي؛ حيث تعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أيضاً حصة نسبتها 70% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بحوالي 11.4% من إجمالي الطاقة التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة، وهي النسبة الأعلى من مزيج الطاقة في المنطقة (بالمقارنة مع المؤسسات الخدماتية الإقليمية الأخرى). تدعم الهيئة وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

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يحتوي هذا البيان الصحفي على عبارات استشرافية تتعلق بعمليات هيئة كهرباء ومياه دبي وتستند إلى التوقعات والتقديرات وتوقعات الإدارة حول قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة التي تعمل فيها الهيئة. لذلك فإن كلمات أو عبارات مثل "تتوقع"، "تعتزم"، "تخطط"، "تهدف"، "تعتزم"، "تنوي"، "تعتقد"، "تسعى"، "تقدر"، "تحدد موعد"، "قد"، "يمكن، "ينبغي"، "سوف"، "الميزانيات"، "التوقعات"، "الاتجاهات"، "التوجيه"، "التركيز"، "في الموعد المحدد"، "على المسار الصحيح"، "محدد"، "الأهداف"، "الغايات" "الاستراتيجيات"، و"الفرص" وغير ذلك من كلمات وعبارات مماثلة تهدف إلى تحديد مثل هذه المعلومات الاستشرافية. ولا يمكن اعتبار هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي حيث تخضع للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى، والعديد منها خارج نطاق تحكم الشركة ويصعب التنبؤ بها. لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عما تم التعبير عنه أو توقعه في هذه البيانات الاستشرافية. ولا يجب على القارئ أن يعتمد على هذه البيانات الاستشرافية اعتماداً غير مبرر، والتي لا تتحدث إلا بتاريخ البيان الصحفي. ما لم يكن ذلك مطلوبًا قانونيًا، لا تتعهد هيئة كهرباء ومياه دبي بأي التزام بتحديث أي بيانات استشرافية بشكل علني، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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