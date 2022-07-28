- سجلت الشركة زيادة ملحوظة في صافي الربح بنسبة 196٪ لتصل إلى 66.9 مليون درهم.

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ديار للتطوير ش.م.ع ("ديار") ، إحدى شركات التطوير العقاري ومزودي الخدمات العقارية الرائدة في دبي عن نتائجها المالية غير المدققة للنصف الأول من عام 2022.

وكشفت الشركة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 196٪ لتصل إلى 66.9 مليون درهم للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 22.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021. كما سجلت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 24٪ لتصل إلى 369.4 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 297.4 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: "بفضل إلتزامنا والجهود المستمرة، تمكنا من تحقيق أداء مالي قوي في النصف الأول من هذا العام في كافة قطاعات الأعمال. فقد شهدنا ارتفاع إيرادات قطاع التطوير العقاري من خلال تسجيل الإيرادات من مبيعات مشروع ريغاليا، حيث أن عمليات البناء في المشروع تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد. كما واصل قطاع الضيافة النمو تماشياً مع الانتعاش القوي لقطاع السياحة في الدولة"

وأضاف القطامي: "نجحت الشركة الشهر الماضي في شطب كافة الخسائر المتراكمة عبر استكمال إجراءات تخفيض رأس مال الشركة، مما سيعزز من جاذبية الشركة للمستثمرين، وسينعكس ذلك إيجاباً على سعر السهم في سوق دبي المالي".

وأضاف: "قمنا في الشهر الماضي بإطلاق مشروعنا "تريا" الواقع في واحة دبي للسيليكون، وقد حقق نجاحًا بالغًا وشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها".

يعد مشروع "تريا" أحد أكبر المشاريع في واحة دبي للسيليكون، ويتمتع بأسلوب حياة عصري إذ صٌمم خصيصًا ليضع الصحة والسعادة ضمن أهم أولوياته عبر توفير المرافق الشبيهة بالمنتجعات وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المنازل الذكية. ويتألف المشروع العقاري الفاخر من 32 طابقاً تضم 711 وحدة سكنية تتنوع بين شقق استوديو وغرفة نوم، وغرفتين وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى شقق دوبلكس وبنهاوس.

تجدر الإشارة إلى أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي ولديها وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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داليا زاهر

مدير العلاقات العامة والاتصالات

شركة ديار للتطوير ش.م.ع

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