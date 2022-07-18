نمو صافي الدخل من العائد يعزز الدخل من الأعمال المصرية الأساسية، مما يعوض ارتفاع مستويات الدخل التشغيلي

ارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني الأهلي في الربع الثاني من 2022 بنحو 19.4% على أساس سنوي و15.3% على أساس ربع سنوي إلى 2,5 مليار جنيه، وذلك وفقا للقوائم المالية للبنك. جاء هذا الارتفاع السنوي بدعم من ارتفاع صافي الدخل من الأعمال الأساسية بنسبة 22% على أساس إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بواقع 16.8% على أساس سنوي. كما ارتفعت بنود الدخل التشغيلي الأخرى بنحو 367 مليون جنيه (بنمو 171% على أساس سنوي)، بينما ارتفع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 44% على أساس سنوي إلى 710 مليون جنيه، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر بنحو 29 نقطة أساس إلى 147 نقطة. ارتفع الإنفاق التشغيلي بواقع 40% على أساس سنوي، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر لدى البنك بنحو 190 نقطة أساس إلى 24.2%. أما على أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الدخل من الأعمال الأساسية بواقع 8.2% على أساس ربع سنوي نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العائد بواقع 9% على أساس ربع سنوي، مما يرجع بشكل أساسي إلى الأثر الإيجابي للمركز المالي إلى جانب النمو الطفيف بواقع 2% على أساس ربع سنوي لصافي الدخل من الأتعاب والعمولات. تراجع الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو 30.6%، مما أدى لانخفاض تكلفة المخاطر بواقع 75 نقطة أساس. تراجع الهامش الضريبي للبنك بواقع 2% على أساس سنوي إلى 31%.

نمو متماسك للمركز المالي بواقع 4.2% على أساس ربع سنوي في ضوء نمو ودائع الشركات

حقق المركز المالي لبنك قطر الوطني الأهلي نمواً بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي، بدعم أساسي من ارتفاع ودائع العملاء بنحو 4.3% على أساس ربع سنوي إلى 337 مليار جنيه حتى الربع الثاني من 2022. جاء نمو الودائع مدعماً بودائع الشركات، التي ارتفعت بنسبة 7% على أساس ربع سنوي (ممثلة 62% من إجمالي الودائع)، بينما لم تتغير ودائع الأفراد تقريبا. في الوقت نفسه، شهد مجمل القروض نمواً جيداً بنسبة 3.8% خلال ربع العام إلى 206 مليار جنيه في الربع الثاني من 2022. جاء نمو القروض نتيجة النمو المتماسك لقروض الشركات، التي تمثل 80% من محفظة القروض (+3.3% على أساس ربع سنوي)، بينما ارتفعت قروض الأفراد بواقع 5.9% على أساس ربع سنوي و 21.8% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض طفيف لمعدل القروض إلى الودائع من 61.2% في الربع الأول من 2022 إلى 61%. شهدت مقاييس جودة الأصول لدى البنك تراجعاً طفيفاً خلال ربع العام، حيث استقر معدل القروض غير العاملة عند 4.1% في الربع الثاني من 2022 مقابل 3.9% في الربع الأول من 2022، بينما تراجعت تغطية المخصصات من 142% في الربع الأول لعام 2022 إلى 136% في الربع الثاني من 2022.



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