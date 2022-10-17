مدينة جدة، المملكة العربية السعودية: تم تكريم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمنحها جائزة صناعة التأمين في سياق جوائز العلامات التجارية العالمية رفيعة المستوى 2022. وقد كانت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي الفائز الأول في فئة "العلامة التجارية لأفضل مؤسسة تأمين متعددة الأطراف على المستوى العالمي" لجوائز العلامة التجارية العالمية 2022. وتُمنَح جوائز تكريم العلامات التجارية الدولية للتأمين من قبل مجلة "العلامات التجارية العالمية" ويتم منح هذه الجوائز للمشاركين في قطاع صناعة التأمين منذ عام 2013 وحتى الآن.

وأشار السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "أنّ اختيار المؤسسة بصفتها أفضل علامة تجارية لمؤسسة تأمين متعددة الأطراف هو دليل على الأثر الذي نُحدثه في العالم". ويضيف قائلاً: "وهو يُظهِر أنّ أعمال المؤسسة تمكّن المؤسسات العامة والخاصة من خلال تعزيز الائتمان وسدّ الفجوة المالية على الطريق نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز بصورة خاصة على الرقمنة والأمن الغذائي والعمل المناخي".

وتهدف المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بصفتها الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى المساعدة في تخفيف المخاطر وتشجيع النمو في أوقات التحديات بالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي يصفة عامة. وتحظى المؤسسة حالياً بالاعتراف بالعمل الراسخ والمتواصل الذي تقوم به وهي مستمرة في إظهار قدرتها على الصمود خلال عام اتّسم بمخاطر غير مسبوقة وبتحديات عالمية متغيرة، إلى جانب الآثار المستمرة التي خلّفتها الجائحة.

#بياناتحكومية

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لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والمؤسسات في الدول الــ 48 الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، على تصنيف "Aa3" من حيث قوة ائتمان التأمين المالي وفق وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 83 مليار دولار أمريكي في التجارة والاستثمار و 2.2 مليار دولار أمريكي لدعم الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى نهاية عام 2021. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة – 31.7 مليار دولار أمريكي لقطاع

الطاقة و25 مليار دولار أمريكي لقطاع التصنيع و5.3 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية و2 مليار دولار أمريكي لقطاع الرعاية الصحية و1.4 مليار دولار أمريكي لقطاع الزراعة.

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