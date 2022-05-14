المنامة، البحرين: أعلنت شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين وسوق دبي المالي: ITHMR)، الشركة القابضة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، عن تسجيل أرباح في الربع الأول حيث أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للشركة.

وقد سجلت شركة الإثمار القابضة صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ 1.14 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، أي انخفض بنسبة 87.2 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 8.86 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021. وكان إجمالي صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 قد بلغ 6.47 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي ربح بلغ 13.85 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021. أما عائد السهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، فقد بلغ 0.04 سنتات أمريكية مقابل 0.30 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2021.

وكان الدخل التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 قد بلغ 55.30 مليون دولار أمريكي، أي ارتفع بنسبة 14.7 في المائة مقابل 48.23 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021.

وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية للإثمار القابضة 29.22 مليون دولار أمريكي كما في 31 مارس 2022، أي انخفض بنسبة 22.6 في المائة مقارنة بـ 37.76 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021. وكانت الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2022 قد بلغت 801.52 مليون دولار أمريكي وبلغت نسبتها 106 في المائة من رأس المال. وقد ظلت الموجودات مستقرة عند 9.26 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2022، أي زادت بنسبة 2.5 في المائة مقابل 9.03 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021.

الجدير بالذكر أنه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي انعقد في 17 مارس 2022، وافق مساهمو الإثمار القابضة على صفقة تتمثل في بيع بعض الأصول الرئيسية للشركة في البحرين لبنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين “SALAM” ورمز التداول في سوق دبي المالي “SALAM_BH”). وتتضمن هذه الأصول إجمالي ملكية الإثمار القابضة في كلٍّ من بنك البحرين والكويت (رمز التداول في بورصة البحرين “BBK”) و مجموعة سوليدرتي القابضة، إحدى أكبر مجموعات التكافل على مستوى العالم وكونها الشركة الأم لشركة سوليدرتي البحرين (رمز التداول في بورصة البحرين “SOLID”)، بالإضافة إلى الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له وهو شركة تابعة بالكامل للإثمار القابضة. وحيث أنه تم موافقة مساهمي الإثمار القابضة على هذه الصفقة، فإن الأصول الأساسية في البيانات المالية الموحدة للشركة قد تغيرت وفقاً لذلك. وبعد انعقاد هذه الصفقة، فإن الإثمار القابضة ستحتفظ بمحفظة متنوعة من الأصول المالية المحلية والدولية وغيرها من الأصول التي تتضمن الأعمال المصرفية في كل من البحرين وباكستان. أما بنك الإثمار، فسيستمر كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الإثمار القابضة، وسيواصل دوره كمؤسسة مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيحافظ البنك على عملياته المصرفية كبنك إسلامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، متخصص في مجال الأعمال المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بها، خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متسارع النمو وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

إن الموجودات والمطلوبات التي تخضع إلى استكمال الصفقة أعلاه قد تم نشرها بشكل منفصل على أنها "محتفظ بها للبيع" في معلومات البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية.

تجدون الخبر الصحفي والبيانات المالية الموحدة منشورة بالكامل على موقع بورصة البحرين.

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عن الإثمار القابضة:

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الإثمار القابضة أو الإثمار") هي شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

وتمتلك الإثمار القابضة كيانين تابعين لها بالكامل، إحداهما بنك الإثمار ش.م.ب. (م) (بنك الإثمار) وهو بنك تجزئة إسلامي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى آي بي كابيتال ش.م.ب. (م) (آي بي كابيتال) وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية، علماً بأن كلا الكيانين التابعين قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان لإشرافه.

وتحتفظ الإثمار بحضورها في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان) ومحلياً من خلال صندوق دلمونيا للتطوير 1.

أما آي بي كابيتال فإنها تحتفظ بحضورها في أسواق المنطقة والخارج من خلال استثماراتها وشركاتها الزميلة.