ضمن أنشطة مبادرة "حرّك"، التي أطلقتها الشركة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

الرياض: بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرياضة على المستوى الفرد والمجتمع، ساهمت شركة بيبسيكو عبر علامتها التجارية الرائدة في مجال المياه المعبأة "أكوافينا"، برعاية ماراثون الرياض 2022، الذي يعد أول ماراثون احترافي كامل في المملكة ومُعتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في 5 مارس 2022 في العاصمة السعودية الرياض، وشارك فيه اكثر من 10,000 متسابق على مستوى الهواة والمحترفين، وحضره الآلاف من مشجعي هذه الرياضة.

ومن خلال رعايتها لماراثون الرياض 2022، تسعى بيبسيكو إلى تمكين أفراد المجتمع السعودي من زيادة مشاركتهم في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ودعم توجه المملكة لتكون ملتقى الوجهات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تعكس هذه المشاركة التزام بيبسيكو بدعم اهداف المملكة في تحسين الصحة العامة، بما في ذلك خفض معدلات السمنة، وزيادة المشاركة في شتى الأنشطة الرياضية.

وفي هذا السياق، قال كريم خضر، نائب الرئيس والمدير العام للمشروبات في بيبسيكو السعودية: "نهدف من خلال مشاركتنا في ماراثون الرياض 2022 إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية ممارسة الرياضة، وتبني أسلوب حياة صحي ومتوازن، وهو الامر الذي يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة، وتأتي هذه الخطوة اتساقاً مع مبادرة "حرّك"، التي أطلقتها بيبسيكو، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بهدف تحقيق واحد من أهداف برنامج جودة الحياة -أحد مستهدفات رؤية 2030- المتمثل برفع نسبة ممارسي الأنشطة الرياضية والبدنية في الرياضات الأسبوعية بنسبة 40% بحلول عام 2030".

وأضاف خضر: "تتماشى هذه الخطوة مع جهود شركة بيبسيكو في تقديم مجموعة من المنتجات، التي تحتوي على عدد أكبر من الخيارات الغذاء الصحي، ووضع علامات واضحة للسعرات الحرارية عند نقاط البيع، مما يسهم ذلك في تحقيق أثر إيجابي على مستوى الصحة العامة للمجتمع".

إضافة إلى دورها في تعزيز الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة، وذلك من خلال رعايتها لماراثون الرياض 2022، تسعى أيضاً شركة بيبسيكو إلى تسليط الضوء حول اهمية الاستدامة البيئية. وباعتبارها شريك المشروبات الرسمي لمارثون الرياض 2022، وفرّت أكوافينا العديد من عبوات المياه خلال هذه الفعالية، كما قامت بالتعاون مع شريكها نقاء لحلول الاستدامة بتركيب مجموعة من محطات إعادة التدوير لتشجيع الزوار، ورفع مستوى الوعي لديهم حول أهمية إعادة التدوير، من خلال فرز واستعادة العبوات البلاستيكية التي يتم جمعها، ضمن منشأة نقاء الخاصة باستعادة المواد. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية بيبسيكو العالمية "الفوز الهادف"، والتي تسعى إلى دعم عمليات إعادة تدوير النفايات، وذلك من خلال تخفيضها لاستخدام المواد البلاستيكية بنسبة 35%، في جميع أعمالها الخاصة بتعبئة المشروبات، وذلك بحلول عام 2025، وهو ما يعادل التخلص من 2.5 مليون طن من المواد البلاستيكية الجديدة. كما تلتزم شركة بيبسيكو أيضاً بأن تصبح جميع عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو التحول أو التحلل بنسبة 100%، وزيادة المواد المعاد تدويرها في عبواتها البلاستيكية إلى نسبة 25٪، والاستثمار لزيادة معدلات إعادة التدوير في أسواقها الرئيسية بحلول عام 2025.

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نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2019 بصافي إيرادات تجاوز 67 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، والتي تتضمن "فريتولاي" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"كويكر" و"تروبيكانا". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن 23 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتشكل رؤية "الفوز الهادف" محور عمليات "بيبسيكو" لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتعكس هذه الرؤية طموحات الشركة لتحقيق الفوز المستدام في الأسواق ويتجسّد هدفها في جميع جوانب عملها. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com