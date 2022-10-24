مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي بيتر هاردينغ يتواجد في أكبر فعالية للطاقة في الشرق الأوسط، والشركة تعرض حلول Kelvin Carbon Maps™ و Kelvin Copilots™

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت كيلفن Kelvin، الشركة الرائدة في مجال برمجيات التحكم التشاركي وتوفير إمكانات استقصاء البيانات الصناعية، عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبيك 2022) – أكبر معرض متخصص للطاقة في المنطقة. وتستعرض الشركة خلال الفعالية حلولها المبتكرة مثل Kelvin Carbon Maps و Copilots Kelvin التي تظهر دورها الفعال في تقارب الأتمتة الصناعية والفهم البشري من أجل تحويل المرئيات إلى خطوات فعلية تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.

ويتوجه بيتر هاردينغ، مؤسس شركة كيلفن ورئيسها التنفيذي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء العملاء والشركاء خلال أديبيك، إلى جانب مشاركته ضمن جلسة نقاش تجمع المسؤولين التنفيذيين للحديث خلال مؤتمر تخفيض انبعاثات الكربون في اليوم الأول من الفعالية. كما ستكون الشركة من المتحدثين خلال جلسة الابتكار حول "تحقيق أهداف الانبعاث الصفري بفضل الذكاء الصناعي."

وفي تعليقه على المشاركة في الفعالية قال هاردينغ: "تضم منطقة الخليج عددًا من أكثر أهداف انبعاثات الكربون طموحًا، إذ تركّز المنطقة على الجيل التالي من مبادرات الاستدامة للمساعدة في تقدم وتطوير اقتصادياتها. ونرى أن الوقت مثاليّ لعرض برمجيات كيلفن الصناعية المتطورة التي تمكّن عمالقة الطاقة وقادة القطاع من تعزيز الإنتاجية وتخفيض التكلفة التشغيلية وتقليل الانبعاثات بشكل ملموس."

وأضاف هاردينغ: "تشهد أسواق الطاقة ثورة رقمية في الوقت الراهن، ولهذا تحرص كيلفن على رسم مسار واضح لشركات الطاقة الراغبة بتحقيق أهدافها للاستدامة، إذ نخطط لتسريع وصول الشركات إلى الاستدامة وأهداف الانبعاث الصفري لديها. وبفضل ابتكاراتنا المستمرة، فإننا نوفر الأدوات اللازمة للمؤسسات لتطلق العنان لكافة إمكاناتها وإمكانات موظفيها من خلال التحكم التشاركي."

وخلال مشاركتها في الفعالية، تعرض الشركة التي تتخذ مقرًا لها في الولايات المتحدة حلول Carbon Maps، وهي من أولى الحلول الصناعية المختصة بتحسين العمليات التشغيلية لتلبية أهداف الانبعاث في العالم حيث تربط البيانات والمعلومات مهمة حول المرافق والأصول والإنتاج والعمليات بالمهندسين والمشغّلين.

كما توفر حلول Kelvin Maps رؤية متكاملة وموحدة لعمليات الشركات التشغيلية وتعمل على تحديد العقبات ومنع الأعطال والمساعدة في تحسين العمليات التشغيلية بفضل سيناريوهات محاكاة الإنتاج.

وتعرض الشركة أيضًا حلول Kelvin Copilots التي تمكّن المؤسسات من حل المشاكل واتخاذ الإجراءات المناسبة بفضل التطبيقات المتطورة التي تحسن عمليات الإنتاج وتقدم التوصيات العملية وتنفّذ قرارات التحكم. فحلول Kelvin Copilots تحوّل الأفكار المتعلقة بتحسين الإنتاج إلى إجراءات فعلية تسهم في تحقيق أثر ملموس على أهداف الانبعاث.

وتدعم كيلفن الذكاء الصناعي من خلال التركيز على ربط الشركات بالجيل التالي من حلول الأتمتة الصناعية في مجال تخفيض الكربون والتحكم التشاركي.

وقال هاردينغ: "يسرنا جلب حلولنا إلى الشرق الأوسط لمساعدة الشركات على تحقيق الازدهار في عصر الطاقة الجديد بفضل استخدام تقنيات الأتمتة والذكاء في تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ودعم القرارات المؤثرة في جميع مستويات المؤسسة."

وسيتواجد المسؤولون التنفيذيون من شركة كيلفن في الجناح PC7 بالقاعة 17 خلال فعاليات أديبيك للقاء العملاء والشركاء والحديث عن قصص النجاح العالمية.

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