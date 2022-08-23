شركة الآمار الغذائية تحقق إيرادات بقيمة 526.9 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 31.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

عدد متاجر دومينوز ودانكن التي تشغلها الشركة بلغ حالياً أكثر من 600 متجر في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بإضافة 33 متجراً خلال النصف الأول من عام 2022

مجلس إدارة الشركة وافق على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 43 مليون ريال سعودي، على أن يتم دفعها في موعد أقصاه20 سبتمبر 2022

الرياض – أعلنت شركة الآمار الغذائية ("الآمار" أو "الشركة")، أحد مشغلي مطاعم الخدمة السريعة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وصاحبة الامتياز الحصري لتشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة، و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022.

سجلت الشركة إيرادات قوية للنصف الأول من العام بلغت 526.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 31.2٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي أرباح الفترة 66.8 مليون ريال سعودي، مسجلاً نمواً مطرداً مقارنة بـ 60.9 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2021، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي بشكل مستمر والظروف الاقتصادية غير المواتية.

وقد سجلت الآمار نتائج قوية بفضل أداء علامتيها التجاريتين الرائدتين دومينوز ودانكن، ويُعزى ذلك إلى التوسع الجغرافي القوي في الأسواق العالمية والمحلية مما ساهم في نمو الإيرادات وصافي الدخل. وخلال الفترة، تجاوز عدد متاجر دومينوز ودانكن التي تشغلها الشركة[1] رسمياً الـ 600 متجر، مع افتتاح 33 متجراً في النصف الأول من عام 2022 فقط. بالإضافة إلى ذلك، وصل عدد المتاجر التي تشغلها الشركة بشكل مباشر[2] إلى 450 متجر، بزيادة 23 متجراً إضافياً خلال النصف الأول من العام.

وجاء نمو الأرباح في النصف الأول من عام 2022 نتيجة تنفيذ مبادرات لضبط التكاليف وتحقيق زيادة في إجمالي الأرباح، الذي قابله جزئيا التأثر بارتفاع تكاليف بعض المواد الأولية، والزيادة في بعض المصاريف غير المتكررة المتعلقة في الربع الثاني من عام 2022. وتمكنت الشركة من تعزيز سيولتها وشهدت الأشهر الستة زيادة بنسبة 86٪ في التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية لتصل إلى 112.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 60.4 مليون ريال سعودي في عام 2021.

وبهذه المناسبة، قال فيليبو سغاتوني؛ الرئيس التنفيذي لشركة الآمار الغذائية: "حققت الآمار أداءً قوياً طوال النصف الأول من العام، ما يعكس سجل الشركة الحافل بالنجاح والذي سنواصل البناء عليه لاسيما بعد عملية الطرح العام الأولي. لقد كان لنمو المتاجر الثابت والتوسع الجغرافي، المدفوع باستراتيجية واضحة لإدارة رأس المال وخفض التكاليف بشكل فعال، دوراً محورياً في المضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا ورؤيتنا. سنواصل التركيز في النصف الثاني من عام 2022 على تعزيز الكفاءة التشغيلية كجزء من رؤيتنا الاستراتيجية الأوسع لتقديم تجربة مميزة للعملاء وتوفير منصات بيع متعددة القنوات لتحقيق المزيد من النمو".

وأضاف قائلاً: "لايزال ارتفاع تكلفة السلع الحيوية يمثل تحدياً كبيراً على الرغم من أن اتجاهات السوق قد بدأت بالعودة إلى وضعها الطبيعي بل وعكسها في بعض الحالات. بالنسبة لبقية العام، سنواصل العمل مع الموردين والاستفادة من المخزون لتعزيز الكفاءة التشغيلية. نحن متفائلون تجاه تحقيق أهدافنا المتعلقة بنمو الإيرادات وصافي الأرباح على مستوى المجموعة بالتزامن مع تعزيز التزاماتنا لتوسيع خدماتنا على الصعيدين المحلي والدولي وتعزيز القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة".

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 1.69 ريال سعودي للسهم الواحد للنصف الأول من عام 2022، بقيمة إجمالية قدرها 43 مليون ريال سعودي، يتم دفعها في موعد أقصاه 20 سبتمبر 2022.

أبرز النتائج المالية

مليون ريال سعودي النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 نسبة التغير على أساس سنوي الإيرادات 526.9 401.6 31.2% إجمالي الأرباح 184.2 142.3 29.4% صافي الأرباح 66.8 60.9 9.8%

من جانبه، قال ياسر المصري؛ الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة الآمار الغذائية: "سجلت الآمار نتائج مالية قوية عبر جميع قطاعات التشغيل، مما يشير إلى مرونة الشركة في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد. وتواصل الشركة المحافظة على مركز مالي جيد نظراً لتضاعف النقد تقريباً منذ العام الماضي، والذي بدوره يعكس الأداء القوي للأعمال ويعزز السيولة لتمويل العمليات المستقبلية وتوزيع الأرباح للمساهمين".

أبرز عناصر الميزانية

مليون ريال سعودي النصف الأول 2022 العام 2021 نسبة التغير على أساس سنوي النقد وما في حكمه 204.5 190.6 7.3% ذمم مدينة تجارية وأخرى 80.0 71.2 12.4% المخزون 59.5 50.8 17.1% ذمم دائنة تجارية وأخرى 5.9 5.7 3.5% ممتلكات ومعدات 172.5 162.9 5.9%

شركة الآمار الغذائية هي أحد مشغلي مطاعم الخدمة السريعة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وصاحبة الامتياز الحصري لتشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة، و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب. تشغل الآمار اليوم أكثر من 600 متجر في 11 دولة.

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حول شركة الآمار الغذائية وعلامات الامتياز التجاري التي تمثلها

الآمار الغذائية

الآمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب.

تتمتع الآمار الغذائية بمكانة قوية في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي مجموعة تجارية متنوعة وسريعة التوسع للأطعمة والمشروبات.

وانطلاقاً من مقرها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، تمكنت الآمار الغذائية على مدار الثلاثين عاماً الماضية من بناء قاعدة راسخة كمطور ومشغل حصري لدومينوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولدانكن في مصر والمغرب. وتدير اليوم أكثر من 550 متجر "دومينوز" في 11 دولة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأكثر من 48 متجر "دانكن" في مصر والمغرب.

يعمل في المجموعة قوة عاملة متعددة الثقافات تضم أكثر من 4,500 شخص من 31 جنسية مختلفة.

دومينوز

تأسست "دومينوز" في عام 1960، وهي أكبر شركة لتشغيل مطاعم البيتزا على مستوى العالم مع نشاط تجاري واسع النطاق في توصيل واستلام البيتزا. وتُصنَّف الشركة بين أفضل العلامات التجارية للمطاعم بشبكة عالمية تضم أكثر من 18,700 متجر في أكثر من 90 دولة حول العالم. ووصلت مبيعات الشركة في عام 2021 إلى حوالي 17,8 مليار دولار أمريكي بواقع 8,6 مليار دولار في الولايات المتحدة وأكثر من 9,1 مليار دولار في الأسواق العالمية. وكان لتركيز "دومينوز" على الابتكار التكنولوجي دور كبير في تحقيق أكثر من نصف إجمالي المبيعات في عام 2021 عبر القنوات الرقمية.

دانكن

تأسست "دانكن" في عام 1950، وهي الوجهة المفضلة لتناول القهوة والدونات على مدار اليوم. وتعد "دانكن" من الشركات الرائدة في تحضير وبيع منتجات القهوة الساخنة العادية ومنزوعة الكافيين، والقهوة المثلجة، والدونات، والبيجلز، والمافن. وحازت الشركة على المرتبة الأولى ضمن تصنيف "براند كيز" لولاء العملاء عن فئة القهوة لمدة 15 عاماً على التوالي. ولدى الشركة أكثر من 12,600 متجر في 40 دولة حول العالم. تعد "دانكن" جزءاً من عائلة مطاعم مجموعة "إنسباير براندز". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.DunkinDonuts.com و www.InspireBrands.com.

[1] تشمل المتاجر تلك التي تشغلها الشركة في كافة المناطق (بما في ذلك الأسواق ذات الامتياز من الباطن في باكستان والكويت ومكة المكرمة وعمان)

[2] تشمل المتاجر التي تديرها كيانات قانونية تابعة لشركة الآمار الغذائية (باستثناء أسواق الامتياز من الباطن)