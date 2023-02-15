إن المجموعة المندمجة مهيئةٌ لتحقيق أرباح وفيرة وتعاف مالي وعودة الربحية لمستوياتها السابقة بعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم دار التكافل (ش.م.ع (عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الرابع من عام 2022م والعام المالي 2022.

أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في تحقيق التآزر في الإيرادات والتكاليف الناتج عن اكتمال الاندماج مع "الوطنية للتكافل" في 1 يوليو، 2022. وكنتيجة لهذا الاندماج، يُتوقع أن تحقق الشركتان المندمجتان صافي توفير في التكاليف قدره 20 مليون درهم اماراتي تقريباً لعام 2023. وعلى أساس الاندماج، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ما يزيد عن 1 مليار درهم اماراتي.

كما أحرزت الشركة تقدماً بارزاً لبناء منصة تقنية وبنية تحتية تشغيلية تؤهلها لأن تكون شركة تقودها البيانات، والتي ستمتلك قدراتٍ قوية وقابلة للتوسع في مجال تكنولوجيا التأمين، وهو ما سيميز مزيج منتجاتها، وسيقدم حلولاً موثوقة ومبسطة للعملاء، ويعزز الميزة التنافسية للشركة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، بدأ العمل على تبسيط وظائف الأعمال، وتحسين فعالية رأس المال البشري، وتوحيد منصات تقنية المعلومات منذ اليوم الأول للاندماج، سعياً لتحفيز العودة نحو الربحية في عام 2023، والتي يُتوقع أن تنمو تصاعديا على أساس سنوي في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مع زيادة كبيرة في العائد الاستثماري. بالإضافة الى ذلك، بلغت المصاريف المتعلقة باندماج وتكامل الشركتين والمتكبدة لمرة واحدة 14 مليون درهم اماراتي في العام المالي 2022، وستعمل المجموعة في عام 2023 كشركة واحدة تحت اسم واحد، لتستفيد بذلك من تعديلات سياسات التسعير وعودة الأوضاع التجارية لطبيعتها.

تعتزم المجموعة أن تحدد المحركات الأساسية لنجاحاتها المستقبلية واستراتيجياتها وخطة العمل بتفصيل أشمل عند الإفصاح عن نتائجها المالية المدققة.

النتائج المالية للشركة للعام المالي 2022 تعكس أثر الجائحة في عامي 2020 و2021:

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام المالي 2022 ما مقداره 807.59 مليون درهم اماراتي، بواقع زيادة 14% مقارنة بعام 2021. فإن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المندمجة يزيد عن 1 مليار درهم اماراتي.

نتج عن مصاريف الاندماج المتكبدة لمرةٍ واحدة، وزيادة استخدام المستشفيات في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، والضغوط التسعرية السلبية للسوق أثناء الجائحة بالتسبب في خسائر استثنائية بلغت 55.04 مليون درهم اماراتي.

وفي هذا الصدد، قال د. علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل:"كان عام 2022 عاما انتقالياً لنا، حيث نسقنا جهودنا سوياً لتنفيذ وتطبيق خطط الاندماج الذي تم في يوليو، ما يؤهل دار التكافل للاستفادة من عودة أوضاع السوق لطبيعتها في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19. وأن المجموعة حالياً في حالةٍ أفضل على الصعيدين التشغيلي والإستراتيجي، ما يضمن أن يكون 2023 عاماً للتعافي وعودة مستويات الربحية الى مستوياتها السابقة.

كما يمكننا الان استغلال فرص النمو الممكنة الناتجة عن اندماج الشركتين في سوقي أبو ظبي ودبي، مستفيدين من حجمنا، وبياناتنا، ومنصاتنا التقنية الحديثة، وقدرتنا على توفير نطاق خدمات أوسع. بالإضافة إلى ذلك، سنستمر في سعينا الدائم لاستكشاف الفرص الكامنة التي توفرها منصات تقنيات التأمين، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فعاليةٍ وذات مستويات أفضل في كفاءة التكلفة وبجودة أعلى لعملائنا، حيث نستمر في تطوير وتحسين عملياتنا التجارية لنحقق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة.

نحن على ثقة بأننا على المسار الصحيح لتحقيق تقدم ربحي في عام 2023، ونتطلع الى مستقبل الشركة الجديدة."

ومن جانبه، علق غوتام داتا، الرئيس التنفيذي لدار التكافل:"لقد كان العام الماضي فترة تشغيليةً نشطةً بشكل استثنائي، إذ عملنا فيه على تحديد بوصلة الشركة المستقبلية . ولنصل إلى أقصى مستويات الفعالية الناتجة عن الاندماج، قمنا بتحسين فعالية الموارد البشرية، ووحدنا أنظمة تقنية المعلومات وطورناها لتكون متوائمةً مع أهداف الحقبة الرقمية في عالمنا اليوم، وإن أهم ما فعلناه هو أننا قمنا بالاستفادة من الإمكانيات الضخمة للشركة المندمجة، عبر تطبيق أفضل الممارسات في كلّ المستويات، بما يجعلنا أقرب وأكثر تركيزا على عملائنا ز

إنني أتطلع بتفاؤل في المرحلة القادمة حيث سيتم تقدير العمل الجاد والجهود المبذولة لجميع الموظفين العاملين بالشركة المندمجة من قبل أصحاب المصلحة لدينا وينعكس ذلك في نمونا وربحيتنا ".

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حول شركة دار التكافل ش.م.ع

تأسست دار التكافل ش.م.ع في عام 2008 كشركة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في عام 2020، أكملت عملية الاستحواذ على شركة نور تكافل العائلية ش.م.ع ونور تكافل العامة ش.م.ع. وحازت نور تكافل، وهي شركة تأمين حائزة على جوائز، على جائزة العلامة التجارية التأمينية المرموقة لعام 2021، الممنوحة من مؤسسة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل شركة تكافل 2021 وأكثر شركة تكافل ابتكاراً 2021، وكلاهما ممنوح من شركة وورلد بيزنس أوت لوك.

في عام 2022، استكملت شركة دار التكافل وشركة الوطنية للتكافل (وطنية) عملية الاندماج لتصبح واحدةً من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التأمين الإسلامي التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة برأسمال إجمالي وقدره 260مليون درهم. الشركة المندمجة (دار التكافل) تتداول في سوق دبي المالي تحت رمز DARTAKAFUL وتركز على تعميق علاقاتها مع عملائها، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وتوفير الحماية والأمن المالي الافضل لحاملي وثائق التأمين. من خلال الاستفادة من قدرتها الكبيرة على الاكتتاب، كما تسعى الشركة لتقديم تغطيةٍ موثوقةٍ وأكثر شموليةً ومميزة للمشاركين مما يؤهلها للوصول إلى قاعدة عملاءٍ أوسع وتلبية احتياجاتهم في سوق الإمارات العربية المتحدة، مع مزيد من النمو المتوقع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تتمثل رؤية دار التكافل ش.م.ع في توفير الحماية وراحة البال لحاملي وثائق التأمين. تماشياً مع رؤيتها، تقدم دار التكافل حلول تأمين أخلاقية مبتكرة وتعزز ثقافة التميز بين موظفيها. وتوفر مجموعة كاملة من منتجات التكافل - العامة والطبية والعائلية - للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم دار التكافل خدماتها من خلال مقرها الرئيسي في دبي، أو عبر موقعها على الإنترنت، ومن خلال فروعها في أبو ظبي والشارقة وعجمان.