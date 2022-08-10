تراجع الأرباح من الأعمال الأساسية بواقع 11% إثر ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية مما شكّل ضغط على هامش الربح التشغيلي؛ مبيعات الصادرات تدعم إيرادات الربع الثاني من 2022 رغم النمو المعتدل للمبيعات المحلية

سجل صافي ربح المصرية الدولية للصناعات الدوائية- ايبيكو من الأعمال الأساسية (بعد استبعاد مكاسب فروق تحويل العملة، والمخصصات والبنود غير المتكررة) 94 مليون جنيه في الربع الثاني من 2022، بانخفاض 11% على أساس سنوي (-49% على أساس ربع سنوي) وبانخفاض عن تقديراتنا عند 115 مليون جنيه. جاء التراجع السنوي للأرباح من الأعمال الأساسية نتيجة تراجع هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بنحو 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 21.5% إثر ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية. سجل صافي الربح المعلن 130 مليون جنيه، بنمو 41% على أساس سنوي (-25% على أساس ربع سنوي)، مع الأخذ في الاعتبار تضمن صافي الدخل 66 مليون جنيه مكاسب فروق تحويل عملة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي (-13% على أساس ربع سنوي) إلى 807 مليون جنيه، أقل بنحو -4% من توقعاتنا. ارتفعت المبيعات المحلية (70% من إيرادات الربع الثاني من 2022) بواقع 4% فقط على أساس سنوي إلى 562 مليون جنيه بدعم من النمو القوي لمبيعات المناقصات (+69% على أساس سنوي) إلى 81 مليون جنيه الذي عوض جزئياً تراجع المبيعات المباشرة وللموزعين (-2%) إلى 482 مليون جنيه. ارتفعت مبيعات الصادرات (28% من الإيرادات) بواقع 26% على أساس سنوي إلى 229 مليون جنيه بدعم من نمو المبيعات المقومة بالدولار بواقع 7% على أساس سنوي إلى 12.4 مليون دولار.

حقق مجمل الربح نمو بوتيرة أسرع (+15% على أساس سنوي; رغم التراجع بواقع 16% على أساس ربع سنوي) إلى 351 مليون جنيه، مع اتساع هامش مجمل الربح بواقع 2.7 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 43.5% (بارتفاع عن تقديراتنا لهامش مجمل الربح عند 41.5%). جاء تحسن هامش مجمل الربح نتيجة استمرار جهود إدارة الشركة لخفض تكاليف المواد الخام، حيث ارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي وشكّلت 45% من إيرادات الربع الثاني من 2022 مقابل 48% العام الماضي.

مع ذلك تراجعت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 5% على أساس سنوي إلى 198 مليون جنيه مع انكماش الهامش بنحو 3.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 24.6%. جاء هذا التراجع نتيجة ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بنحو 35% على أساس سنوي ممثلة 21% من مبيعات الربع الثاني من 2022 مقابل 17% العام الماضي.

في النصف الأول من 2022، ارتفع صافي الربح من الأعمال الأساسية بنحو 5% على أساس سنوي فقط إلى 304 مليون جنيه، مع نمو الإيرادات (+12%) مسجلة 1,73 مليار جنيه والتي لم تنعكس على صافي الدخل نتيجة انكماش هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 24.1% (-2 نقطة مئوية على أساس سنوي). بلغ صافي الربح 304 مليون جنيه، بارتفاع 29% على أساس سنوي.

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