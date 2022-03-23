ألقى خبراء الأمن في هواوي كلمات رئيسية عن التطبيقات الذكية والأمن وحماية الخصوصية ومشاريع الأمن السيبراني الخمسين التي تنفذها هواوي وأمن الحوسبة والجيل الخامس والشبكات الآمنة وغيرها.

القاهرة: على مدار يومين، إستعرضت هواوي في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك 2022"، الرائد والمخصص لمناقشة قضايا الأمن السيبراني أحدث حلول التحول الرقمي الآمنة وحالات الاستخدام، كما وشارك خبراء هواوي على المستويين الإقليمي والعالمي في العديد من الحلقات النقاشية لالقاء الضوء على التوجهات الرائجة في الأمن السيبراني ومناقشة أفضل الاستراتيجيات لضمان أمن المؤسسات في الشرق الأوسط في العصر الرقمي.

وعرضت هواوي في مؤتمر "جيسيك" شبكات الاتصالات الثابتة، وحلول الجيل الخامس المخصصة للشركات والسيناريوهات وأحدث حالات الاستخدام التي يمكن الاعتماد عليها لتمكين التحول الرقمي، وحلول الحوسبة الذكية، ومراكز البيانات الذكية ومنخفضة الكربون، وحلول مقرات العمل الذكية، ونظام ضمان الأمن السيبراني الشامل، وأمن الجيل الخامس والحوسبة، وحلول الطاقة الرقمية الآمنة، والشبكات الآمنة

وفي اليوم الأول من المؤتمر ألقى ألويسيوس تشيانغ كبير مسؤولي الأمن لدى هواوي في الإمارات العربية المتحدة كلمة تناول فيها "مشاريع هواوي الخمسين" والتي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز للأمن السيبراني على المستوى العالمي، فيما تحدث عماد أحمد مصمم الحلول الرئيسي وكبير خبراء تحويل تصميم الشبكات لدى هواوي في الإمارات العربية المتحدة عن دور حلول الجيل الخامس 5GtoB Hype المخصصة للشركات في تخصيص موارد الشبكة. وألقى خبير في وحدة أعمال هواوي للطاقة الرقمية في الشرق الأوسط الضوء على أحدث التوجهات في توليد الطاقة الشمسية عبر منصة X-Labs.

وفي اليوم الثاني من مؤتمر "جيسيك"، تحدث ابراهيم الشمراني، كبير مسؤولي الأمن في "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة" عن أمن التطبيقات الذكية وحماية الخصوصية عبر المنصة الخاصة بالمملكة العربية السعودية. كما ألقى ألويسيوس تشيانغ كبير مسؤولي الأمن لدى هواوي في الإمارات العربية المتحدة في كلمة رئيسية سلط فيها الضوء على منصات الاتصالات المتكاملة وشارك في حلقة نقاشية عن دور الحكومات في ضمان أمن المدن من خلال التصميم.

وتحدث كمال زيان، كبير مسؤولي الأمن في هواوي في شمال الخليج في اليوم الثالث من مؤتمر "جيسيك" عبر المنصة الخاصة بدولة قطر عن دور هواوي في تنظيم بطولة كأس العالم "فيفا" 2022 بشكل آمن في قطر.

وأكد محمد مدكور، كبير مسؤولي الأمن في هواوي مصر: "تعمل هواوي في مصر لأكثر من 20 عامًا؛ تحرص خلالها على تزويد شركائها من القطاعين العام والخاص بأحدث التقنيات المبتكرة والآمنة لبناء "مصر الرقمية"، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. فيما تعمل هواوي على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للمواهب في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عبر برنامجها الرائد "بنك القدرات" لسد الفجوة بين التدريب وسوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة وإنترنت الأشياء والشبكات. كما أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا في استراتيجيتها للتحول الرقمي، مما يفرض ضرورة وجود حلولًا مبتكرة وقوية للأمن السيبراني، لذا تواصل هواوي تعاونها مع الحكومة ومزودي الخدمات وغيرهم من الشركاء في كل القطاعات لضمان الأمن السيبراني في الدولة وحمايتها من المخاطر السيبرانية، وناقشت هواوي مصر في معرض ومؤتمر "جيسيك 2022" تقنيات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات لخلق بيئة عمل آمنة ومرنة ودفع عجلة التحول الرقمي الآمن في مصر."

يُذكر أن هواوي تعاونت مع العديد من المؤسسات مثل الجمعية الدولية للهاتف المحمول ومشروع شراكة الجيل الثالث وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المؤسسات والأطراف الفاعلة في القطاع التقني، على التحقق من المخاطر السيبرانية وتعزيز الشهادات والمعايير المستقلة مثل اختبار أمان تجهيزات الشبكات التابع للجمعية الدولية للهاتف المحمول ومشروع شراكة الجيل الثالث وقاعدة معلومات الأمن السيبراني للجيل الخامس التابعة للجمعية الدولية للهاتف المحمول. كما تسعى هواوي في الوقت الحالي إلى اعتماد إطار عمل الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي والذي طورته مجموعة عمل أمان الجيل الخامس في فريق الاستجابة لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني من أجل مواجهة المخاطر الناجمة عن تطور التقنيات الرقمية.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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