اختتام فعاليات معرض جيتكس 2022

نجح عدد كبير من شركات التقنية ورواد الأعمال البحرينيين المشاركين في الجناح البحريني بمعرض جيتكس 2022 في الدخول بشراكات مثمرة مع شركات إقليمية ودولية عبر توقيع عدد من الاتفاقيات بما يمهد الطريق لتطوير وتنمية أعمالهم وتعزيز قدرة شركاتهم على التوسع، مؤكدين أن دعم صندوق العمل "تمكين" لهم في هذه المشاركة هو داعم مهم للنجاح خلال المعرض والذي ساهم في تطوير أعمالهم وزيادة خبراتهم ومعارفهم.

وتحدث عدد من أصحاب تلك الشركات ورواد الأعمال عن مدى الفائدة التي حققوها خلال مشاركتهم في معرض جيتكس هذا العام، والتي فتحت أمامهم مزيدا من الفرص بما يتيح لهم تطوير نماذج أعمالهم اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تعرفوا عليها خلال المعرض والاجتماعات التي عقدوها مع المستثمرين والعملاء خلال تلك الزيارة.

وبهذه المناسبة صرحت السيدة مها مفيز، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" قائلة: "نحن سعيدون بالنتائج التي حققتها الشركات البحرينية المشاركة في معرض جيتكس هذا العام، والمتمثلة في عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أعمالهم التجارية وحصولهم على الفرصة للتوسع في أسواق جديدة. يأتي ذلك تماشياً مع أهداف تمكين المتمثلة في تعزيز عمل منظومة ريادة الأعمال الوطنية الداعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الواعد.

وشارك رواد الأعمال البحرينيين تحديدا في جيتكس هذا العام بعدد من المسابقات، حيث تمكن فريق PLAYBOOK من الفوز بالمركز الأول في مسابقة Supernova Challenge كأفضل الشركات الناشئة في المنطقة - عن فئة المرأة، وذلك تقديرًا للتميز والابتكار الذي يحمله هذا المشروع الفريد من نوعه، وهو عبارة عن منصة تهدف لإيصال المزيد من النساء إلى الأدوار القيادية من خلال توفير أكاديمية رقمية متنوعة بقيادة نساء مؤثرات وملهمات. والجدير بالذكر انه تم تأسيس تطبيق PLAYBOOK من قبل ثلاث سيدات بقيادة الرئيس التنفيذي وفاء العبيدات.

وشملت الاتفاقيات والشراكات التي عقدتها الشركات البحرينية مايلي:

· توقيع شركة D11 للألعاب الإلكترونية اتفاقية تعاون مع شركة اتصالات إماراتية لإطلاق المنصة خلال الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع أبرز شركات الدفع الرقمي لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني لاستخدام الألعاب الإلكترونية من خلال منصة تخدم منطقة أوروبا ومصر

· توقيع شركة VirtuThinko عدد من الاتفاقيات مع شركات تقنية في عدد من الدول، حيث ستقدم من خلال هذه الاتفاقيات حلولاً تقنية مبتكرة لخدمة السوق المحلي والمنطقة كما تمكنت الشركة من توقيع عقد على المستوى الإقليمي مع شركة HYCU ومقرها بوسطن، والمتخصصة في حماية البيانات السحابية المتعددة.

· أعلنت شركة"أطياف للحلول الإلكترونية" وهي شركة إقليمية رائدة في حلول التحول الرقمي مع شركة "Codebase Technologies"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول المصرفية لواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، ويعمل الطرفان من خلال هذه الشراكة على مواصلة تطوير منصة "ديناري" الإلكترونية، وهي منصة تدعم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى إطلاق وإدارة أنظمتها البيئية في السوق المصرفية.

· أعلنت شركة أطياف عن تعاون جديد مع 3Logy Limited لتطوير طرق تعليم تجريبي قائم على تقنية الميتافرس والواقع الإفتراضي، وستوفر أطياف من خلال هذه الاتفاقية مناهج تعليمية تسمح بتعلم أسرع وأعمق مع الاحتفاظ بالمعرفة بشكل أفضل. كما تعاونت أطياف أيضا مع معهد تطوير للتدريب الأمني ومقره في أبوظبي، لتقديم تدريب من خلال الواقع الافتراضي.

· وقعت شركة Nutribox مذكرة تفاهم مع العلامة التجارية العالمية للأغذية الاستهلاكية Percent Nourishment100 لتزويد مستخدمي Nutribox في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكونات يومية صحية يمكنهم تسوقها كجزء من نظامهم الغذائي المخصص. كما تمكنت الشركة من تغطية ما يقارب 30% من مرحلة ما قبل التمويل الأولي من قِبل عدد من المستثمرين من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

· وقعت شركة Parcel إحدى الشركات اللوجستية الرائدة في البحرين اتفاقية تعاون مع شركة CodeBrew ومقرها الإقليمي في دبي، وذلك لتطوير وتحسين أنظمتها المتعلقة بال Route optimization بهدف تطوير مستوى خدماتها المقدمة للعملاء والتوسع للأسواق الإقليمية خارج مملكة البحرين.

· توقيع شركة حمدان اتفاقية تعاون مع الشركة الفرنسية VIVOKA لدمج نظام مساعد صوتي عالي الجودة غير مرتبط بالإنترنت للروبوتات.

· إطلاق شركة IGP لمؤسسها السيد عبد الله تقي المتخصصة في ألعاب الورق الإلكترونية خلال المعرض، والتي تعمل على إدراج جميع أنواع ألعاب الورق التي يلعبها الشباب الخليجي والعربي في تجمعات المجالس، بما يتناسب مع ثقافتنا العربية والإسلامية. حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة أن إطلاق الشركة خلال معرض جيتكس أدّى إلى تسليط ضوء كبير عليها ومهد الطريق أمام إدخال المزيد من الشركاء والمستثمرين.

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