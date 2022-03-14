اختيار شيفرون شركة العام في مجال الشمول والتنوع والمساواة

سان رامون، كاليفورنيا: أعلنت شركة "شيفرون كوربوريشن" (بورصة نيويورك: CVX) أنه قد تم اختيارها شركة العام في مجال الشمول والتنوع والمساواة، وذلك خلال مؤتمر إيجبس 2022 الذي انعقد في مصر. وتُكرّم جوائز إيجبس الخاصة بتحقيق مبدأ المساواة في قطاع الطاقة الإنجازات في قطاع النفط والغاز العالمي بشأن المساواة والشمولية والتنوع في القطاع.

وبهذه المناسبة صرح المهندس أنيس أبوالنجا، المدير الاقليمي لشركة شيفرون العالمية للنفط والزيوت: "يشرفنا أن نحظى بهذه الجائزة التي تُكرم إنجازاتنا الأخيرة وتاريخنا الممتد والحافل بتبني ثقافة التنوع والشمول في شركتنا. إن شبكات التقارب التي أنشأناها للموظفين والدورات التعليمية والتطويرية ودوراتنا التوجيهية وبرامج الدعم وجذب المهارات كلها تشهد على تقدمنا الملموس. نحن نقوم بجذب وتنمية قدرات الأفراد بمهارات وأفكار وتجارب مختلفة من أجل إيجاد حلول لأكثر التحديات صعوبة وتعقيداً في العالم."

وقد أدركت شيفرون منذ عقود أن تنوع التجارب ووجهات النظر يؤدي إلى المزيد من الابتكار وإلى قدرة أفضل على اتخاذ القرارات. كما تعلم شيفرون أن وضع الشمولية على رأس أولوياتها يساعد على جذب المواهب والمحافظة عليها، كما يسهم في تعزيز تجارب الموظفين ويؤدي إلى شراكات أقوى.

ينتمي أكثر من 17,000 موظف لواحدة على الأقل من شبكات موظفي الشركة، والبالغة 12 شبكة، والتي تضم أكثر من 170 فرعاً تُركز على أبعاد مختلفة من التنوع. وغالباً ما تكون تلك الشبكات، والتي تحتفل بمرور 20 عاماً على نشاطها، حافزاً يدفع باتجاه فوز الشركة بالجوائز والتكريم، حيث حققت "شيفرون" أعلى تصنيف في مؤشر المساواة لحملة حقوق الإنسان لـ 17 عاماً متتالياً ومحققة تصنيف 100% في مؤشر مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021 لثلاث سنوات متتالية.

صرحت جوزيتا جونز، الرئيسة التنفيذية للتنوع والشمولية في شيفرون: "إن التنوع والشمولية رحلة مستمرة. ونحن ممتنون لتكريم ’إيجبس‘ لعملنا. ولكن من المهم في كل خطوة أن نعيد التفكير ونعيد الصياغة وأن نستمر في هذا النهج من أجل ضمان استمرار التقدم في شيفرون. وقد كان التنوع والشمولية على رأس قيمنا الأساسية والتي نسميها ’منهج شيفرون‘ وذلك لأكثر من 25 عاماً. ويعتمد نجاحنا في مجال الأعمال على التواصل والتفاعل مع الذين يفكرون بأسلوب مختلف ولديهم تجارب مختلفة في الحياة وخلفيات مختلفة بالإضافة إلى توفير بيئة شمولية يمكن سماع كل الأصوات فيها."

بالإضافة إلى تكريم الشركة، فازت فرح درويش، مديرة الصادرات في شيفرون العالمية للنفط والزيوت، بالمركز الثاني - وتم الإشادة بها – في فئة جائزة الجيل القادم، وهي جائزة تكرم الأفراد من قطاع الطاقة العالمي ذوي الأداء العالي والذين أثبتوا القدرة على أن يصبحوا قادة المستقبل في الشركة.

يعتبر مؤتمر ومعرض "إيجبس" لقطاع البترول أهم معرض ومؤتمر في قطاعي النفط والغاز في شمال إفريقيا ومنطقة حوض البحر المتوسط وقد انعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وقد حضر الفعالية حوالي 26,000 مشارك من شركات محلية وعالمية. ويتيح المؤتمر منتدى لتبادل الأفكار والمعلومات ولاكتشاف الفرص في قطاع النفط والغاز.

جدير بالذكر أن "شيفرون" تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد لـ 84 عاماً في مصر ويعود لعام 1937. وتتواجد "شيفرون" في كل قطاعات الطاقة والغاز: التنقيب والإنتاج والتخزين والمعالجة والنقل والتكرير والتسويق.

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نبذة عن "شيفرون"

تعد "شيفرون إحدى شركات الطاقة المتكاملة الرائدة في العالم. نحن نؤمن أن الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة والأنظف هي ضرورية لبلوغ عالم أكثر ازدهاراً واستدامة. تنتج "شيفرون" النفط الخام والغاز الطبيعي كما تُصنع الوقود المستخدم في قطاع النقل وزيوت التشحيم والبتروكيماويات والمواد المضافة وهي تطور تقنيات تحسن أعمالنا والصناعة. إننا نركز اهتمامنا على خفض كثافة الكربون في عملياتنا والسعي لتنمية أعمال منخفضة الكربون إلى جانب أعمالنا الاعتيادية. لمزيد من المعلومات عن "شيفرون" زوروا موقعنا www.chevron.com

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