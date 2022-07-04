أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية (كود البورصة المصرية (JUFO.CA – وهي الشركة المصرية الرائدة في تصنيع منتجات الألبان والزبادي والعصائر – عن نتائجها المالية المجمعة الغير مدققة للربع الاول لعام ٢٠٢٢. حيث سجلت جهينه إيرادات بقيمة ٢،٤ مليار جنيه فى الربع الاول بارتفاع قدره ٢٩ ٪، النمو فى الإيرادات جاء معظمه من النمو فى حجم المبيعات فى القطاعات الأساسية مما يوضح تعافي القوة الشرائية للمستهلكين.

و إنخفض هامش مجمل الربح بمقدار ٢,٧٪ في الربع الأول لعام ٢٠٢٢ ليصل الى ٢٦,٤٪، الانكماش فى الهامش هو نتيجة للزيادة المستمرة في الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف و تباطؤ حركة سلاسل التوريد العالمية.

كما انخفض هامش المصاريف البيعية والإدارية والعمومية خلال العام بنسبة طفيفة ٠,٢٪ لتصل الي ١٨,٧٪ بسبب عدم خفض المصاريف التسويقية بسبب طروحات المنتجات الجديدة مثل مشروب الزبادى اليونانى بالفواكه وحملة تسويقية كبيرة لحليب جهينه، والتي شارك فيها عدد من الممثلين والرياضيين المشهورين. ركزت الحملة بشكل أساسي على تغيير النظرة إلى العلامة التجارية لتصبح أكثر شبابًا وصحة وابتكارًا. حققت الحملة التسويقية نجاحًا كبيرًا ، حيث اكتسبنا حصة سوقية في قطاع الحليب بنسبة ٥٪ في الربع الأول. وانخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب و الاهلاك (EBITDA) في العام بمقدار ٢,٥٪ ليصل الي ١١,٤٪.

بلغ صافي الربح ١٤٢ مليون فى الربع الأول ٢٠٢٢ محققا زيادة بنسبة ١٦٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى. وساعد بشكل كبير التكامل الرأسي للشركة بالإضافة الى استراتيجية الشركة لخفض التكلفة وجهود تقليص المديونية (من صافي دين ٧٨٢ مليون في الربع الاول ٢٠٢١ إلي ٣٢٦ مليون جنيه مصري في نهاية الربع الاول ٢٠٢٢) بشكل ملحوظ في امتصاص التأثير السلبي على الربحية، لينخفض هامش صافي الربح ٠,٧٪ مقارنة بنفس الفترة العام السابق ليصل الي ٥,٩ ٪.

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