تستعرض المجموعة أحدث حلولها في قطاعي البناء والنفط والغاز

أبوظبي: أعلن "القطاع الصناعي" التابع لـ "مجموعة المسعود" والذي يقدم مجموعة واسعة من الحلول الصناعية، مشاركته في "معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا" الذي يُعقد من 12 إلى 14 سبتمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

ويعدُّ "معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا" المعرض الأول من نوعه في المنطقة الذي يُعنى بقطاع التصنيع والصناعات التحويلية، وسيشهد مشاركة أبرز الشخصيات من الشركات الصناعية المحلية والعالمية، حيث ستستعرض الشركات تقنياتها وحلولها المخصصة لقطاعي البناء والتصنيع.

ويشارك القطاع الصناعي التابع للمجموعة في المعرض ممثلًا بكل من "شركة المسعود برغوم"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول المباني مسبقة الصنع والبيوت الجاهزة في دولة الإمارات والتابعة لـ "مجموعة المسعود"، وقسم التصنيع من "المسعود للمركبات والمعدات التجارية"، بوصفه منصةً مثاليةً لإبراز أحدث الحلول التي طورتها المجموعة في قطاعي البناء والنفط والغاز، حيث تستعرض شركة "المسعود برغوم" أحدث حلول البناء لديها والتي تشمل: أنظمة البناء المعيارية الهجينة (HMS) وأنظمة البناء بالاعتماد على الخشب المصفح التقاطعي (CLT).

وتعتمد أنظمة البناء المعيارية الهجينة (HMS) التي طورتها " شركة المسعود برغوم" على المواد سريعة النمو المُشكَّلة على البارد لكونها تعزز متانة المنتجات وتزيد سلاسة وسهولة عملية البناء، وتُوظَّف هذه الأنظمة في الأبنية السكنية والتجارية، إذ أنها تتميز بقابلية إعادة التدوير والكفاءة الزمنية وسهولة النقل والتثبيت وتقليل الحاجة إلى اليد العاملة.

كما تسلط " شركة المسعود برغوم" الضوء في إطار مشاركتها في المعرض على حلول أنظمة البناء المعتمدة على الخشب المصفح التقاطعي، وهي عبارة عن صفائح خشبية صناعية صلبة مسبقة الصنع مصنوعة من مواد ملتقطة للكربون وعالية الاستدامة. وتزود هذه الصفائح هياكل البناء بالمتانة، وتتميز بكونها عازلة للصوت والحرارة، كما تضمن زيادة سرعة البناء بنسبة 40% وتعزيز مشاركة اليد العاملة بنسبة 30%. ويعكس توظيف حلول الخشب المصفح التقاطعي التزام " شركة المسعود برغوم" بدعم مسيرة الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات البناء.

من ناحيةٍ أخرى، يستعرض قسم التصنيع الذي تم إنشاؤه حديثاً والتابع لـ "المسعود للمركبات والمعدات التجارية" مجالاً واسعاً من المنتجات المصممة لتلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، حيث يعمل القسم على تصميم وتصنيع المعدات المخصصة والفعالة والآمنة التي تُستخدم في حقول النفط، وتشمل معدات الخلط ومضخات الطرد المركزي ومضخات الضغط العالي ومعدات خدمات التحفيز.

وقال هاني التنير، الرئيس التجاري لمجموعة المسعود: "شهدت الأعوام الأخيرة تبني قطاع التصنيع في منطقة الشرق الأوسط للابتكارات التكنولوجية بشكل واسع، وذلك في إطار تعزيز الدور الجوهري للقطاع في تحقيق التنوع الاقتصادي في المنطقة. ونسعد بالمشاركة في "معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا" بوصفه منصةً مثاليةً يُبرز من خلالها رواد القطاع أحدث الحلول والتقنيات، ونؤكد بمشاركتنا في هذا المعرض التزام المجموعة بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وحملة "اصنع في الإمارات" من خلال توفير المزيد من الحلول المستدامة التي ترتقي بقطاع التصنيع في الدولة."

وأضاف: "كما نتطلع للإعلان عن قسم التصنيع الجديد التابع لـ "المسعود للمركبات والمعدات التجارية" في إطار مشاركتنا في المعرض، والذي تم إطلاقه تماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى توفير الحلول الشاملة والمخصصة التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات عملائنا في هذا القطاع."

وتعد منطقة الشرق الأوسط محمَّلةً بالفرص لقطاع التصنيع العالمي نظراً لموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وانطلاقاً من ذلك، يجمع "معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا" مجالاً واسعاً من الشركات والعلامات التجارية العالمية تحت سقفٍ واحد ويؤمن البيئة المناسبة لتعزيز المفاهيم والأفكار الجديدة الداعمة لنمو الأعمال في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.

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نبذة عن "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي"

تعتبر "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" مؤسسة تجارية متنوعة تقدم حزمة واسعة من الحلول الصناعية المتكاملة للقطاعات الرئيسية. وباعتبارها شركة رائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبي المجموعة متطلبات القطاعات الصناعية الرئيسية مثل النفط والغاز، المرافق، الشحن البحري، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الأبنية مسبقة الصنع، السيارات وملحقاتها، وغيرها الكثير. وتعمل تحت مظلة "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" الكيانات التالية: قسم المسعود للطاقة؛ والمسعود للمركبات والمعدات التجارية؛ وقسم المشاريع والخدمات الهندسية؛ والمسعود برغوم؛ وقسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات؛ وإيه آر بي الإمارات.

وتوفر المجموعة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية العالمية والحلول التصنيعية المحلية. وتتمتع " مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" بشراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل شركة "فولفو بنتا"، و"إم. تي. يو"، وشاحنات "يو. دي"، وشاحنات "رينو"، "كيه اس بي"، شركة "بي. بي. في"، شركة "مان إينيرجي"، شركة "بريجستون"، "توتال"، "إيه آر بي"، "ليروي سومر" و"تي سي إم". ومن خلال أقسامها في الطاقة والهندسة والصناعة، قامت المجموعة ببناء بعض أكبر مرافق التصليح والصيانة وإعادة التصنيع والتشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب جهود المجموعة في توسيع نطاق تعاونها بين القطاع العام والخاص لتعزيز الهوية الصناعية للدولة، تركز "مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" على توفير مجموعة واسعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة، مثل إنشاء المباني مسبقة الصنع الصديقة للبيئة، ووحدات الطاقة الشمسية المتنقلة، والوحدات العاملة بالطاقة الشمسية لشحن المركبات الكهربائية، وتطوير منظومة الهيدروجين، والصناعات الفولاذية، إلى جانب شبكةٍ من مراكز خدمات السيارات.

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