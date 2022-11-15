عمان، الاردن: أعلنت الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة (IGI) في 10 تشرين الثاني 2022 عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر 2022.

و فيها زيادة اجمالي الاقساط المكتتبة بنسبة 11.3% لتصل الى 425.1 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الاولى من عام 2022 مقارنة مع382.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2021.

كما بلغت النسبة المجمعة 73.6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام2022 مقارنة ب 87.3% خلال نفس الفترة من عام 2021.

كما زادت صافي أرباح المجموعة خلال نفس الفترة من عام 2022 لتصل 59.8 مليون دولار مقارنة ب 34.5 مليون دولار في التسعة أشهر الاولى من العام الماضي.

وبلغ صافي عائد الاستثمار 14 مليون دولار في التسعة أشهر الاولى من عام 2022 مقارنة ب 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقا على النتائج قال السيد واصف الجبشة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة:"لقد سجلت الشركة نتائج قوية في الربع الثالث من عام 2022 مستمرة بنفس زخم الربع الأول والثاني لينتج عنها نسبة مجمعة بلغت 73.6% وعائد تشغيلي أساسي على متوسط حقوق المساهمين بلغ 26.9% للتسعة أشهر الأولى من عام 2022"

"ان ظروف السوق والأسعار متماسكة عبر محفظتنا ونحن مستمرين في النمو بمعدل ثابت مما أدى الى زيادة في اجمالي الاقساط المكتتبة تتجاوز 11% على مدار العام. وكالعادة فان تركيزنا الأساسي هو على النمو الربحي والتنوع وادارة التقلبات.”

"وبتطلعنا مستقبلا نحو عام 2023 سنستمر بالمراقبة عن كثب التأثيرات الاقتصادية الأوسع نطاقا ومنها ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وأيضا تذبذب العملات."

"ونحن نتوقع فرصا جديدة لاستمرار مسار نمونا المربح وخاصة في ضوء الأحداث الرئيسية للربع الثالث والتي من المتوقع أن تؤدي الى التأثير الايجابي على الأسعار والنسب في بعض الأسواق التي نعمل فيها. وفي حين أننا تأثرنا بمقدار أقل من أقراننا في القطاع بالأحداث الكارثية وبالأخص الدمار الناتج عن اعصار أفن الا أن مثل هذه الكوارث تذكرنا بسبب قيامنا بما نفعله وهوالسعي لمنح راحة البال في الأوقات الغير مؤكدة. هذا هو هدفنا والتزامنا في IGI وهو ما يعمل على تعزيز قيمتنا لدى عملائنا ومساهميننا".

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