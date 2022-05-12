تقوم دوست، مع عودتها إلى سوق السفر العربي هذا العام، بتسليط الضوء على العديد من المواضيع من بينها: إطلاق مفهوم العافية الجديد على مستوى المجموعة ككل، ديفارانا ويلنيس؛ نظرة خاطفة عن الفندقين المُرتقبين في طوكيو، اليابان؛ التعمّق في عالم تأجير الفلل الفاخرة تحت علامتها إليت هيفينز؛ بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بفندق دوسِت ثاني بانكوك الرائد، المُعاد تصميمه والمقرر افتتاحه في عام 2024 كجزء من مشروع مشترك بتكلفة 1.37 مليار دولار.

دبي- ستقوم دوسِت انترناشيونال، وهي إحدى شركات تطوير الفنادق والعقارات الرائدة في تايلاند، بتسليط الضوء على محفظة عقاراتها العالميّة الآخذة بالتوسّع، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات وتجارب الضيوف الجديدة في سوق السفر العربي 2202 والذي سيُعقد من تاريخ 9 وحتى 12 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

سيقدم المسؤولون التنفيذيون لدى دوسِت خلال المعرض، تفاصيل وافية عن أساليب الإستجابة التي تبنتها المجموعة ككل لمواجهة الجائحة العالميّة، بما في ذلك كيف أعادت تخيّل العلامة التجارية الفريدة للضيافة المستوحاة من تايلاند بما يساهم، ليس فقط في تحسين المكاسب الماليّة على المدى القصير، وإنما أيضاً في خلق قيمة مُضافة على المدى الطويل من خلال توفير المزيد من أساليب الراحة، التجارب والقيم للضيوف.

وتتضمن الآلية الجديدة إزاحة الستار عن أربع ركائز جديدة تقوم عليها قيم الضيافة الخاصة بدوسِت وهي: الخدمة (فرديّة وتتميز بالكرم)، الرفاهية (تقديم تجارب عافية خارج نطاق منطقة النادي الصحي)، الارتباط بالموقع المحلي (ربط الضيوف مع المجتمع المحلي بأسلوب فريد) والاستدامة (على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي). وتستجيب هذه الركائز بشكل مباشر للمتغيرات في توجّهات المستهلكين وما تَبعَ ذلك من إطلاق للخدمات، الأنشطة والتجارب في كلٍّ من هذه المجالات لإثراء تجربة الإقامة وخلق لحظات لها معنى ولا تُنسى في فنادق ومنتجعات دوسِت حول العالم.

مفهوم العافية الجديد الذي تم تطبيقه على مستوى مجموعة دوسِت بالكامل، ديفارانا ويلنيس، هو فقط واحد من التطورات النابعة من هذه المقاربة الاستراتيجية. تم تصميم هذا المفهوم بشكل خاص لإيجاد حلول فعّالة للأمور المشتركة التي تثير قلق الضيوف، فهو مخصص كي تقوم عناصر الرفاهية بتغطية كافة جوانب تجربة الإقامة، بما في ذلك: التخلّص من التوتر، إزالة السموم، والاستمتاع بنوم عميق يعزز الطاقة. يضم المفهوم، من بين أمور أخرى، تقديم أنشطة العافية بشكل منتظم مثل جلسات يوغا، تأمل وحمام صوتي.

كما قامت دوسِت بتخصيص فريق عمل مركزي على مستوى المجموعة مهمته التأكد من أن كل عقار تابع لها مُجهّز لرفع مستوى رضى الضيوف من خلال توفير تجارب فريدة تتجاوز المستويات المعهودة وتعزز من قوة العلامة التجارية التنافسيّة. ويُعتبر عقد شراكات محليّة وإقامة فعاليّات ترتكز على المجتمع، من الأمور المحوريّة لفريق العمل هذا.

استمرّت دوسِت، على الرغم من بيئة الأعمال المليئة بالتحديّات، بتوسيع نطاق عملياتها على المستوى العالمي خلال الجائحة. فخلال العامين الماضيين، قامت الشركة بافتتاح تسعة عقارات جديدة، وقّعت عقوداً لتسعة عقارات أخرى، وعززت من خبرتها في إدارة الفنادق من خلال تقديم خدمات إدارة المنشآت وتدريب مطوري الوحدات السكنيّة الرائدة في تايلاند.

كما تم إجراء تحسينات جوهرية على عقاراتها المفتوحة الأطول عمراً، مثل دوسِت ثاني هوا هين في تايلاند، وذلك تماشياً مع رؤية دوسِت لجعلها مساحات ديناميكية وحيويّة تلبي احتياجات مختلف أنماط الحياة وأجيال المسافرين.

ومن أبرز الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها منذ 2020: فندق دوسِت ثاني لاغونا سنغافورا، المنتجع الأول في سنغافورا الذي يتميّز بتوفيره لإمكانية الوصول المباشر إلى ملعبي غولف مخصصين للبطولات، وأساي بانكوك تشاينا تاون، الفندق الأول من فنادق أساي - علامة دوسِت الجديدة المخصصة لتلائم أسلوب حياة صديق للميزانيات والمُصمّمَة لتربط المسافرين من جيل الألفية مع تجارب محليّة أصيلة في أكثر أحياء العالم نبضاً بالحياة.

وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، استمرت دوسِت بغرس أعلامها في وجهات رئيسية جديدة، بما في ذلك أولى فنادقها في اليابان (دوسِت ثاني كيوتو وأساي كيوتو) والهند (دوسِت برينسيس للأجنحة الفندقية كالكوتا). من المُقرر افتتاح الفنادق الثلاثة خلال العام القادم.

ومن العقارات الأبرز لدى دوسِت التي يلوح تاريخ افتتاحها من جديد في الأفق، فندق دوسِت ثاني بانكوك الذي أُعيد تخيّله بالكامل - من المُقرر افتتاحه منتصف 2024 كجزء من حديقة دوسِت سنترال بارك، أحد المعالم السياحية في قلب العاصمة التايلاندية بميزانية تطوير مشتركة تبلغ 1.37 مليار دولار. وسيضم هذا المشروع المُرتقب أيضاً مساكناً فائقة الفخامة (دوسِت ريزيدينسيس ودوسِت باركسايد)، برجاً للمكاتب مبنياً على أحدث طراز، مركز تسوق راقياً، وحديقة كبيرة على السطح. من المتوقع أن يتم افتتاحها جميعاً بحلول منتصف 2025.

وبالنسبة للأعمال الحالية، فتضم محفظة دوسِت العقارية 47 فندقاً تعمل تحت علامة فنادق ومنتجعات دوسِت (والتي تضم خمس علامات مختلفة) و265 فيلا فاخرة تحت علامة إليت هيفينز، الشركة الرائدة لتطوير الفلل الفاخرة في آسيا والتي قامت دوسِت بالاستحواذ عليها في سبتمبر 2018. بالإجمال، يصل عدد العقارات إلى 312 (11,990 مفتاحاً) تعمل في 16 دولة. كما يوجد في خطط دوسِت المستقبليّة أكثر من 50 فندقاً ومنتجعاً.

سيتم تمثيل إيليت هيفينز للمرة الأولى في سوق السفر العربي هذا العام، ما يمنح زوار المعرض فرصة فريدة للتعرّف على المزيد من خدمات الشركة المميزة وملاذاتها الخاصة في مواقع مذهلة في جميع أنحاء الهند، إندونيسيا، اليابان، سريلانكا، تايلاند وجزر المالديف.

كما سيتواجد أيضاً في سوق السفر العربي ممثلون من فنادق ومنتجعات دوسِت تايلاند، دوسِت ثاني المالديف، دوسِت ثاني دبي، دوسِت ثاني أبوظبي، دوسِت ثاني ليك فيو القاهرة، ومنتجع دوسِت دي 2 نسيم الجبل الأخضر، عمان وذلك لتقديم شرح تفصيلي عن عقاراتهم وعن علامة دوسِت الفريدة وكرم ضيافتها المستوحاة من تايلاند.

سيقود الوفد براتيك كومار، نائب رئيس أول - العمليات، دوسِت انترناشيونال والمدير العام لفندق دوست ثاني دبي الشهير.

يقول السيد كومار: "مع استمرار تخفيف القيود المفروضة على السفر حول العالم، نعود إلى سوق السفر العربي هذا العام بحماس عارم، ويسرّنا أن نوضح كيف أعدنا تخيّل خدماتنا بما يساعد فنادق ومنتجعات دوسِت في تحقيق أعلى قيمة ممكنة في ظل الوضع الطبيعي الجديد". ويضيف: "إلى جانب الاحتفال بحضورنا القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإننا نتطلع قدماً لتسليط الضوء على توسعاتنا المستمرة، على الصعيدين: الدولي وخيارات الإقامة، إلى جانب تطوراتنا الفريدة والشيّقة في تعليم الضيافة، الأعمال التجارية الغذائية، تطوير العقارات، والخدمات المتعلقة بالضيافة، والتي تضيف إلى قوتنا التنافسية".

يمكن لجميع الراغبين بالحديث إلى السيد كومار، أو أي من ممثلي دوسِت المتواجدين في سوق السفر العربي، حجز موعد مُسبق عبر danelle.palang@dusit.com، أو يمكن زيارة جناح HC0525 حيث سيكون الفريق سعيداً للمساعدة.

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