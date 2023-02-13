أم القيوين، الإمارات العربية المتحدة- أعلن بنك أم القيوين الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد حقق البنك أرباحًا صافية وصلت 364.52 مليون درهم إماراتي ، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق ، مما يعكس أداءً قويًا في البيئة الخارجية المحسنة وإدارة التكاليف بكفاءة.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.93% ، بتحسين 588 نقطة أساس مقارنة بعام 2021 ، مما يعكس الكفاءات التشغيلية للبنك وإدارة التكاليف المنضبطة. لضمان سبل توفير كافية خلال الأوقات الصعبة الحالية ، مارس البنك الحيطة وتراكم المخصصات ، واحتفظ بضمانات ومخصصات محددة تصل إلى 183.10% للغالبية العظمى من القروض المتعثرة.

بلغ إجمالي الأصول 13.605 مليار درهم إماراتي ، بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ، وبلغت نسبة الودائع إلى السلف 126%. بلغت نسبة كفاية رأس المال 44.27%، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لتوجيهات بازل 3 ، بينما تم الحفاظ على نسبة المستوى الأول بقوة عند 43.13%.

حافظ البنك على سيولة عالية مع نسبة موارد مستقرة إلى السلف بنسبة 159.21% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، متجاوزة الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما كانت نسبة صافي التمويل المستقر قوية أيضًا حيث بلغت 122.32% مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه وهو 100%.

وسلط عدنان العوضي ، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني ، الضوء على الدور الحاسم للبنك في دعم التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال "هدفنا هو الاستمرار في تعزيز مكانتنا التنافسية وتعظيم تأثيرنا الإيجابي على المساهمين والمجتمعات". وأضاف أن البنك يرى الاستدامة كفرصة لدعم الأجندة الاقتصادية الوطنية وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه ، مع إدارة المخاطر بفعالية لضمان نجاح البنك على المدى الطويل.

إن الأداء المالي الاستثنائي والالتزام بالاستدامة التي أظهرها بنك أم القيوين الوطني يجعله لاعبًا بارزًا في القطاع المالي وشريكًا موثوقًا به للعملاء الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات عالية الجودة.

يركز البنك على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات. يهدف بنك أم القيوين الوطني إلى دعم عملائه من خلال توفير الوصول إلى المنتجات والخدمات المبتكرة والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الراحة والكفاءة المصرفية.

مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة وتركيزها على السياحة كمحرك رئيسي لاقتصادها غير النفطي، فإن بنك أم القيوين الوطني في وضع جيد لدعم هذا الطموح الوطني. يلتزم البنك بالنمو المستدام وقد نفذ استراتيجيات للحد من تأثيره على البيئة ، ودعم المجتمع المحلي ، وتعزيز المعرفة المالية والشمول.

يعد الأداء المالي القوي والتركيز على الاستدامة التي أظهرها بنك أم القيوين الوطني دليلاً على التزام البنك بالتميز وقدرته على تقديم قيمة للمساهمين. من خلال فريق متخصص من المحترفين والمنتجات والخدمات المبتكرة والالتزام بالاستدامة.

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حول بنك أم القيوين الوطني

بنك أم القيوين الوطني هو بنك تجاري متكامل الخدمات في الإمارات العربية المتحدة. يلتزم البنك بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائه ودعم نمو وتطور الاقتصاد المحلي. من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء.

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