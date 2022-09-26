الإمارات العربية المتحدة، دبي : تستعرض شركة "أكوا باور"، المطوّر والمستثمر والمشغّل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، حلولها وتقنياتها الرائدة في مجال الطاقة الشمسية والمياه وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وذلك خلال مشاركتها بصفتها راعي اليوبيل في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، ودبي للطاقة الشمسية المقام بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من (27 سبتمبر حتى 29 سبتمبر 2022م).

تعليقًا على ذلك، قال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "إن مواجهة آثار التغير المناخي التي تواجه العالم ومعالجة التأثيرات المتزايدة المترتبة عليه عالميًا، يستوجب وضع خريطة طريق واضحة وملتزمة بتحقيق التغيير المستدام، مُمكّنة بشراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، وحلول مبتكرة يتم تقديمها من خلال العقول المبدعة التي تستخدم أسس التفكير التصميمي لحل المشكلات. نحن فخورون بامتلاكنا تقنياتٍ رائدة في مجال الطاقة الخضراء وتحلية المياه، قادرة على تمكين الدول من مواكبة التطور السريع والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمياه دون أن يؤثر ذلك على وتيرة التقدم".

وأضاف بادماناثان: "يُشرفنا أن نساهم بدورٍ محوري في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، وكذلك إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة لعام 2050، وذلك من خلال مشروعات ضخمة التي نطورها في ضوء توجيهات ورؤية الحكومتين ونهجهما الواعي لمستقبل بيئي مستدام".

وستقدم أكوا باور عبر منصة ويتكس لهذا العام لمحة عن نموذج التطوير والاستثمار والتشغيل والتحسين الناجح الذي تتبناه ودوره في توظيف أحدث الحلول المتكاملةفي المشروعات التي تطورها وتنفذها الشركة في 13 دولة، بما في ذلك مشروع "نور للطاقة1"، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية؛ ويعد أكبر مشروع وفق نظام المنتج المستقل على مستوى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية يشغل موقعاً واحداً، ومحطة رابغ 3 المستقلة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، والمسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في العالم من حيث السعة، ومحطة طاقة الرياح في مصر بسعة 1.1 جيجاواط، التي ستخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً عند تشغيلها عام 2026.

وعلى صعيد المشاركات المعرفية، سيحل بارت بوزمانز، الرئيس التنفيذي التقني في "أكوا باور" متحدثاً رئيسياً في جلسة عمل بعنوان "الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والاستدامة والحفظ"، وذلك في أول أيام المعرض، الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر، من الساعة 12:10 مساءً إلى الساعة 12:40 مساءً بتوقيت دبي.

كما سيشارك توماس ألتمان، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتقنية الجديدة في "أكوا باور"، في جلسة عمل بعنوان "آفاق جديدة في قطاع تحلية المياه"، وذلك في ثاني أيام المعرض، الأربعاء لموافق 28 سبتمبر، من 10:00 صباحاً إلى 10:30 صباحاً. وسيحل بادي بادماناثان ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" متحدثاً رئيسياً خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخصر في جلسة بعنوان "نحو تصور عالم يتحقق فيه الحياد المناخي"، يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر من الساعة 11:30 صباحًا إلى 12:10 مساءً بتوقيت دبي.

الجدير ذكره أن محفظة أكوا باور تشمل 67 مشروعًا في 13 دولة، وتسعى إلى تحقيق الحياد المناخي في جمبع مشروعاتها بحلول عام 2050.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

أكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 3900 موظف، وتوجد حالياً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 67 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه في 13 دولة، بتكلفة استثمارية تبلغ 249.3 مليار ريال سعودي (66.5 مليار دولار أميركي)، من خلال توليد 42.7 جيجاواط وإدارة 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

سابينا خاندواني

مدير عام تنفيذي- التسويق والاتصالات skhandwani@acwapower.com

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محمد يوسف

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