أبوظبي: أعلنت شركة جيوان للضيافة، الشركة الرائدة المتخصصة في قطاع الفنادق والمطاعم، عن مشاركتها في سوق السفر العربي - 2022 الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 12 مايو. تقدم جيوان للضيافة حلولاً للفنادق والمطاعم من منظور إداري رائد.

وبحسب السيد أحمد حسيب، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان للضيافة: "إن الشركة تنمو بوتيرة سريعة، ووجودنا في سوق السفر العربي 2022 سيسهّل علينا الاطّلاع على الاتجاهات الجديدة والتغييرات التي تحدث في الأسواق الدولية، خاصة وأن هذا الحدث هو حدث عالمي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة. هدفنا هو أن نكون قريبين من عملائنا وعملائنا المحتملين، وسوف يستمتع فريقنا بتجربة المشاركة في سوق السفر العربي لهذا العام ".

جيوان للضيافة هي شركة تابعة لشركة جيوان القابضة، وهي تخدم الفنادق والمطاعم من منظور إداري رائد. توفر جيوان للضيافة حلين منفصلين لإدارة المطاعم ولإدارة الفنادق.

وتعتبر الشركة رائدة في مجال الحلول المبتكرة الحديثة للفنادق والمطاعم التي تتجاوز معايير الضيافة الحالية، بينما تمهد الطريق لمطالب المستقبل الفنية والمتعلقة بنمط الحياة.

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نبذة عن جيوان للضيافة GEWAN Hospitality

جيوان للضيافة هي شركة تابعة لشركة نيرفانا القابضة، وهي تخدم الفنادق والمطاعم من منظور إداري رائد. توفر GEWAN Hospitality حلين منفصلين لإدارة المطاعم وإدارة الفنادق.

توفر جيوان للضيافة حلولاً للفنادق والمطاعم من منظور إداري رائد. تقود الشركة حلولًا مبتكرة على أحدث طراز للفنادق والمطاعم تتجاوز معايير الضيافة اليوم، بينما تمهد الطريق لمتطلبات الغد الفنية ونمط الحياة.

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نصري أبو زكي

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