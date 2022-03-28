حقق ماراثون المشي الذي أقيم بدعم من بلدية دبي وحدائق دبي العامة، نجاحاً كبيراً للمجتمع وزاد من الوعي حول انتشار مرض المفاصل المزمن في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبهدف زيادة الوعي ودعم المصابين بهذا المرض، نظمت مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل حدثها المميز على مستوى البلاد "لنمشِ من أجل مرضى التهاب المفاصل"- في 26 مارس 2022.

ركز الحدث العام المفتوح المدعوم من بلدية دبي وحدائق دبي العامة، على إزالة وصمة العار المرتبطة بهذا المرض المنهِك. وشعرت المؤسسة بسعادة غامرة لإجراء ماراثون المشي هذا العام تحت شعار #معاً_نتغلب_على_التهاب_المفاصل. شهد الحدث خروج المئات من أفراد المجتمع دعماً لهذه القضية النبيلة.

مشى محاربو مرض التهاب المفاصل مع عائلاتهم وأصدقائهم مسافة 3.5 كيلومترات على طول حديقة خور دبي صباح يوم السبت. وكان محور الحدث هو زيادة الوعي حول مرض التهاب المفاصل والمفاهيم الخاطئة حوله من خلال مشاركةالمعرفة من قبل الأطباء المخصصين، بالإضافة إلى تقديم الدعم للذين يعانون من هذا المرض، أثناء المشي والتعرض لأشعة الشمس بهدف تثبيت فيتامين د في الجسم، إلى جانب الأنشطة الأخرى ذات الأجواء العائلية المرحة. حيث أقيمت مسابقة الملابس التنكرية وجلسات إحماء مع "فيتنس فيرست" وجلسات رقص حماسية مع "دانس فتنس ستوديو". ومن أجل إنهاء الحدث بشكل مريح، تمتع المشاركون بجلسة تهدئة مع المدربين المحترفين في "فيتنس فيرست".

وبعد نجاح "لنمشِ معاً من أجل مرضى التهاب المفاصل 2022"، علقت الدكتورة حُيمرا بادشا، استشارية أمراض الروماتيزم والعضو المؤسس في مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل، قائلة: "كان الهدف الأساسي للحدث هو نشر المعرفة حول حالة المناعة الذاتية، والتي تم تشخيص أكثر من 350 مليون شخص بها على مستوى العالم وتؤثر على 1 من كل 5 أشخاص في الإمارات العربية المتحدة نفسها، بما في ذلك الأطفال. يعد ماراثون المشي هذا حدثاً أساسياً لرفع صوت وعي قوي موحّد ومخصص لإبلاغ المجتمع بأعراض التهاب المفاصل بهدف السيطرة عليه في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تقديم التوجيه والدعم المناسبين. وكان من دواعي سروري أن أرى هذا العدد الكبير من المشاركين ينضمون إلى مجتمع مؤسستنا ويدعمون بعضهم البعض خلال الرحلة، مع أن كل شخص يخوض معركته الخاصة أيضاً".

ومن جهتها، علقت سانريا خان، وهي عضو نشط في مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل، قائلة: "غالباً ما يكون الناس غير مدركين وجاهلين لصحة العظام وأي مرض آخر يتطور داخل أجسادهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. وقد كان من المفرح أن أرى هذا المجتمع المخلص يتضافر أفراده معاً لرفع مستوى المعرفة حول مرض التهاب المفاصل المزمن والمساهمة بنشر الوعي حوله. وأنا ممتنة لشركائنا فايزر، إيلي ليلي، أب في، نوفارتس، ساندوز ونيوبريدج، أيضاً بلدية دبي، حدائق دبي العامة، "دانس ستوديو"، "فتنس فيرست"، جنباً إلى جنب مع الطلاب من مختلف المدارس والجامعات الذين يدعمون هذه الحملة بنشاط وبشكل مستمر، والسعي لدعم الأبطال الذين يحاربون التهاب المفاصل بشكل يومي.

إلى جانب ماراثون المشي، تدعم مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل، جميع الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وتستضيف أحداثاً مختلفة على مدار العام لدعمهم وزيادة الوعي بهدف حسن إدارة وعلاج هذه الحالة بشكل فعال.

للمزيد من المعلومات حول هذا الحدث، الرجاء متابعة صفحة مؤسسة الإمارات لالتهاب المفاصل على فيسبوك: مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل

أو الاتصال بالرقم +971 50 534 3182

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عن مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل

تسعى مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل (المعروفة سابقاً بمؤسسة الإمارات لالتهاب المفاصل)، وهي مؤسسة غير ربحية، إلى دعم المرضى بتوفير أحدث العلاجات، وإطلاق مبادرات تساهم في تعزيز صحتهم، سعادتهم، وزرع الأمل في قلوبهم. تهدف المؤسسة للارتقاء بمستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب المفاصل عبر التدريب، محاولة منع المرض، التحكم به وعلاجه منذ تأسيسها في عام 2006، توسعت المؤسسة لتقدم الدعم لأكثر من 2,000 مريض حالياً في دولة الإمارات. تنظم المؤسسة فعاليات وبرامج مختلفة لدعم مرضى التهاب المفاصل. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.arthritis.ae