· تحتفل مجموعة الضيافة الرائدة بمرور 25 عامًا على مشاركتها في المعرض العالمي وتعلن عن خططها الاستراتيجية للتوسع والتي تشمل 42 فندقاً جديداً قيد التطوير

· روتانا تقدّم علامتها التجارية الجديدة "إيدج" التي ستضاف إلى محفظتها الفندقية الغنية

· تعمل العلامة التجارية "إيدج" على تعزيز أداء العلامات التجارية الفندقية المتواجدة أصلاً من خلال دعم أنظمتها وإدارة عملياتها اليومية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : كشفت روتانا، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة، والتي تشتمل محفظتها على 112 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن إطلاق أحدث علاماتها "إيدج من روتانا"، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي.

هذا وتُعتبر العلامة الجديدة الحل المثالي لأصحاب الفنادق الذين يقدّرون الاستقلالية ولا يرغبون في نقل الإدارة بشكل تقليدي حيث ستكون "إيدج من روتانا" عبارة عن مجموعة من الفنادق المستقلة التي تحتفظ بهويّتها الخاصّة، بينما ترتبط بسلاسة وبتكلفة مناسبة بإدارة روتانا المتقدمة وأنظمتها التجارية.

سوف توفر علامة "إيدج" راحة البال لأصحاب الفنادق، حيث يتولى فريق من الخبراء المتمرسين إدارة أنظمة الفنادق وعملياتها اليومية. ويمكن لأي فئة من فئات الفنادق الانضمام إلى مظلة "إيدج"، إذ تم تصميمها لضمان المرونة والقدرة على التكيّف ومن دون وضع متطلبات محددة بشأن حجم الفنادق التي تدعمها أو طبيعتها.

وبالنسبة إلى مالكي الفنادق، تقدم علامة "ايدج" قنوات توزيع ومنصات حجز أوسع نطاقًا، فضلًا عن الدعم الذي توفره المكانة المرموقة والقيمة المثبتة لروتانا وبرنامج الولاء الخاص بها "روتانا ريواردز"و تطلعهم على موجز محدّث بشكل متواصل عن الأداء المالي لفنادقهم.

ومن جانبه، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: "نواصل تعزيز نمونا في المنطقة وضمن أسواق جديدة، يسرّنا الإعلان عن هذه الإضافة الحديثة إلى محفظة روتانا. ولا بد لي من القول أنّ علامة "إيدج" تشكل خير مثال على مرونتنا في ابتكار علامات مميزة تتكيّف مع اتجاهات السوق مع الحفاظ على الوعد الذي قطعناه لضيوفنا "معنا للوقت معنى". فقد أبرمنا اتفاقيتين لضم فندقين إلى العلامة، بما يشمل 328 غرفة في دبي و268 غرفة في اسطنبول، وها نحن نتطلع لتوسيع حضور العلامة في المنطقة وخارجها ومع فريق عمل يضم أكثر من 11000 موظف ذو خبرة، سوف تمّكن "إيدج" تمكين الأصول ذات الأداء البسيط لتسريع العوائد، وذلك مع الاستفادة من المعرفة والخبرة التي نتمتّع بها.

تدير روتانا حاليًا 70 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين ضيف سنويًا عبر 10,012 غرفة في 36 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة وحدها. ومع أربعة فنادق قيد التطوير من المرتقب افتتاحها قبل نهاية العام 2022، تم إرساء أسس صلبة لتعزيز نمو الشركة بشكل متواصل. كذلك تخطط روتانا لافتتاح 42 فندقًا في المستقبل، سيضيف 10 منها أكثر من 3,000 غرفة إلى السوق في السنوات الثلاث المقبلة. كما تعتزم الشركة توقيع اتفاقيات بارزة لافتتاح فنادق جديدة في كل من المنامة والبحرين والجبيل في المملكة العربية السعودية، إلى جانب خطط توسعية واعدة في الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا.

أمّا في قطر، فقد وقعت روتانا مؤخرًا مشروعًا جديدًا يتضمن إدارة فندق ريزيدنس من روتانا، وهو فندق رئيسي يضم 503 غرفة فندقية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل روتانا تعزيز حضورها في مصر حيث احتفلت المجموعة بتوقيع اتفاقية لإدارة أول فندق لها في العاصمة مضيفةً 500 غرفة إلى سوق القاهرة الجديدة، إلى جانب فندق ثانٍ يضم 180 غرفة في العلمين في الساحل الشمالي.

واختتم هاتشينسون: "يشكّل معرض سوق السفر العربي المنصة المثالية لإطلاق علامة "إيدج من روتانا" ويسرنا اليوم الإعلان عنها أمام روّاد قطاع الضيافة وأصحاب المصلحة الرئيسيين. كما نتطلع إلى تنمية مجموعة علاماتنا التجارية عن طريق تعزيز سبل التعاون ومناقشة أحدث تفاصيل مستقبل السياحة والسفر مع تعزيز قيمنا الأساسية في رحلتنا نحو التوسع والتطوير".

تخطط روتانا للاستفادة من قطاع الضيافة المزدهر في المنطقة وتحسين أدائها من خلال فهمها العميق للسوق وتركيزها المحلي، وتطوير المشاريع البارزة وتوقيع الاتفاقيات الجديدة بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة سفر رائدة على مستوى العالم.

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مجموعة روتانا لإدارة الفنادق:

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار"معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها،

وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني:

rotana.com ، كما من الممكن الإتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.