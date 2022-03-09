الإمارات العربية المتحدة، دبي: تفخر مجموعة هيونداي موتور بحصد لوك دونكيرفولك، نائب الرئيس التنفيذي للتصميم والرئيس الإبداعي في المجموعة، لقب أفضل شخصية في مجال السيارات على مستوى العالم لعام 2022، وذلك بإجماع لجنة تحكيم جوائز السيارات العالمية، تقديراً لجهوده وذوقه المتميز في تصميم أروع الطرازات وأكثرها إبداعاً وابتكاراً.

صُممت الجائزة لتقدير الجهود الدؤوبة والإبداعية لمتخصصي صناعة السيارات، الذين أحدثوا تأثيراً كبيراً من خلال أعمالهم خلال العام الذي يسبق موعد الجائزة السنوية. وأقرت لجنة تحكيم جوائز السيارات العالمية المكونة من 102 صحفياً يمثلون 33 دولة بأن دونكيرفولك كان له تأثير كبير في عالم السيارات خلال العام الماضي، وكان دوره الرئيسي في الإشراف على العديد من الطرازات الإبداعية الجديدة منها هيونداي أيونيك 5، وكيا EV6، وجينيسيس GV60 التي ساهمت بتكريمه في هذه الجائزة المرموقة.

كما أبدت اللجنة إعجابها بالطرازين المعدلين وهما هيونداي جراندور وبوني في نسختهما الكهربائية اللتين شكلتا استمراراً لسلسلة تراث الشركة ضمن أسطول سياراتها الكلاسيكية.

وبهذه المناسبة صرح دونكيرولك: "إنه لشرف كبير لي أن أتسلم جائزة أفضل شخصية سيارات في العالم لعام 2022، أود في هذه المناسبة التوجه بالشكر لجميع أعضاء لجنة التحكيم، وأخص بالشكر فريق مجموعة هيونداي موتور، على عملهم وتعاونهم الدائم وحرصهم على تقديم كل ما هو أفضل في عالم السيارات المتسارع. لقد ساهم ما قدموه من دعم وجهد هائل بوصولنا إلى طريق النجاح والتميز وحصد الجوائز".

وأضاف: "عملت سابقاً مع العديد من الشركات والعلامات التجارية الرائدة خلال مسيرتي المهنية، ويسعدني اليوم الحصول على هذه الجائزة المرموقة خلال فترة عملي مع هيونداي وكيا وجينيسيس. تمثل الجائزة انعكاساً حقيقياً للجهود التي يبذلها جميع موظفي المجموعة والتجار والشركاء الذين عملوا بثبات لتطوير مجموعة رائعة من الطرازات الجذابة المعروضة للبيع ضمن أكثر من 200 دولة حول العالم".

كما كرمت لجنة تحكيم جوائز السيارات العالمية طرازات متنوعة من هيونداي وكيا وجينيسيس ضمن فئاتها المختلفة. إذ تربعت كل من هيونداي أيونيك 5، وكيا EV6 ضمن المراكز الخمسة الأولى في فئة تصميم السيارات العالمية لعام 2022، بينما حلت جينيسيس GV60 ضمن المراكز الخمسة الأولى في فئة سيارة العالم الفاخرة لعام 2022، وجاءت هيونداي أيونيك 5 ضمن المراكز الخمسة الأولى في فئة أفضل EV لعام 2022، وتمكنت كل من هيونداي أيونيك 5، وكيا EV6، وجينيسيس GV60، وهونداي توسان من التواجد ضمن قائمة أفضل 10 سيارات في العالم لعام 2022، ما منح مجموعة هيونداي بالمجمل تقديراً أكثر من أي صانع سيارات آخر.

وأردف دونكيرولك، قائلاً: "منذ انضمامي إلى مجموعة هيونداي في منصب الرئيس الإبداعي في عام 2016، ارتقت هيونداي وكيا بمسيرتهما المظفرة من خلال طرح العديد من التصاميم الجديدة، وتمكنا أيضاً من إضافة اللمسات التصميمية الفاخرة التي جسدتها جينيسيس. منذ إطلاق العلامة الفاخرة أول مرة، نمت جينيسيس وحصدت العديد من الأوسمة في سجلاتها، لذلك يسعدني التواجد ضمن أشهر وأرقى العلامات التجارية في العالم والعمل إلى جانب زملائي المبدعين، الذين لم يوفروا جهداً إلا وبذلوه في سبيل التميز وتجاوز كافة التوقعات في سبيل تطوير العلامة التجارية وإصدار أفضل الطرازات وأكثرها إبداعاً. في الختام أتوجه بالشكر الجزيل على منحي الجائزة، إنها بالفعل شرف عظيم".

يتمتع دونكيرولك بخبرة كبيرة تصل إلى 30 عاماً في عالم السيارات، ويمتلك سنوات عمل مع العديد من العلامات التجارية للسيارات الفاخرة مثل بنتلي، ولامبورجيني، وسكودا، وسيات، وأودي. انضم دونكيرولك إلى مجموعة هيونداي في عام 2016، وتولى بعد ذلك في عام 2017، منصب الرئيس الإبداعي خلفاً لبيتر شراير. يفخر دونكيرفولك، الذي يمتلك هواية جمع السيارات العريقة والفاخرة، بخلفيته الثقافية المتعددة، إذ يتحدث ثمان لغات.

تعمل مجموعة هيونداي موتور على تسريع تحوّلها إلى السيارات الكهربائية، لذلك قررت هيونداي بالتوسع في التصنيع والاستثمار في السيارات الكهربائية، تنفيذاً لخططها العالمية في عام 2021 الذي كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لصناعة السيارات العالمية. وقد حصدت كل من هيونداي أيونيك 5، وكيا EV6 عدداً كبيراً من الجوائز على الرغم من ظهورهما لأول مرة في أواخر العام، كما أطلقت المجموعة جينيسيس GV60 لتكون أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية.

تعد جائزة أفضل شخصية سيارات في العالم لعام 2022، جزءاً من جوائز السيارات العالمية السنوية، التي تم إطلاقها رسمياً في يناير 2004. وتهدف الجائزة إلى تكريم ومكافأة وإلهام التميز والقيادة والابتكار في صناعة السيارات. ومن بين الفائزين السابقين أكيو تويودا (2021)، وكارلوس تافاريس (2020)، وسيرجيو مارشيوني (2019)، وهاكان سامويلسون (2018).

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حول جينيسيس

تطرح جينيسيس، العلامة التجارية المتخصصة بالسيارات الفارهة ذات التصاميم المميزة، نماذج رائعة تجسد "الأناقة الرياضية"، حيث تتضمن مجموعتها كلاً من G70 سيدان الرياضية، وG80 سيدان الفارهة من الحجم المتوسط، وG90 سيدان الرائدة، بالإضافة إلى GV70 وGV80. وفي ظل وجود العديد من موزعي العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن جينيسيس تعتزم افتتاح صالات عرض خاصة مستقلة ضمن المنطقة في المستقبل القريب. للاطلاع على المزيد حول جينيسيس ومفهومها الجديد للرفاهية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.genesis.com/middleeast