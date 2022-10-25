أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هانيويل العالمية، المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (Nasdaq:HON)، عن مُشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022 لاستعراض باقة من أحدث حلولها التقنية المُصممة لدعم مساعي التحوّل نحو الطاقة المستدامة.

وتشمل التقنيات الرائدة التي يستعرضها جناح هانيويل (رقم 4150) مجموعة من حلول التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين وتكريره لأغراض إنتاج وقود الطيران المستدام والديزل المتجدد وأنظمة تخزين الطاقة وأنظمة مراقبة الانبعاثات وأكثر حلول الشركة تقدماً في مجال إعادة تدوير البلاستيك، فضلاً عن محفظتها المتفردة من حلول سلامة القوى العاملة.

وتُعد هانيويل إحدى الجهات الراعية لمنطقة إزالة الكربون في أديبك 2022، حيث تعتزم الشركة تنظيم العديد من جلسات الحوار واستضافة مجموعة من المتحدثين البارزين لتسليط الضوء على ريادتها العلمية والفنية للقطاع ودعم الحوار العالمي حول حلول إزالة الكربون في قطاع الطاقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ندعم مساعي أديبك هذا العام في التركيز على ضمان أمن طاقة المستقبل واستدامتها ويُسر تكلفتها، كما نتطلع إلى التواصل مع أبرز شركائنا في المنطقة والتعاون على نشر الحلول الرائدة لدعم عملية تحوّل قطاع الطاقة على نحو مستدام. ويمنحنا أديبك منصة مثالية لاستعراض حلولنا في دعم العملاء في الشرق الأوسط للوفاء بالتزاماتهم في مجال الاستدامة من خلال جهودنا المتواصلة لتوطين التقنيات والمواهب، فضلاً عن شراكتنا المثمرة مع أهم مؤسسات القطاعين العام والخاص في المنطقة".

وتتميز هانيويل بمكانة عالمية رائدة في ابتكار حلول الاستدامة، وتحرص على الدمج بين إمكاناتها المتقدمة وإرثها التقني العريق لدعم مساعي التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات بما ينسجم مع مسار الثورة الصناعية الرابعة. ومن ناحية أخرى، تدعم هانيويل مبادرات الاستدامة التي أعلنتها حكومات المنطقة، بما فيها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع جهود الشركة المتواصلة لتحقيق أهدافها في مجال الحياد الكربوني في مختلف عملياتها ومنشآتها بحلول عام 2035.

حلول الطاقة من هانيويل في أديبك 2022

تركز هانيويل خلال مشاركتها في أديبك 2022 على محفظتها الرائدة من تقنيات التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركيزاً متزايداً على دور الهيدروجين الرائد في مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في مجال الاستدامة، مع استكمال الاستعداد لتحديث أصول إنتاج الهيدروجين الحالية وتزويدها بتقنيات التقاط الكربون، ما يمثل خطوة موثوقة من الناحية التجارية في إطار استراتيجية استدامة أوسع وقائمة على الهيدروجين. كما يتسنى لزوار جناح هانيويل في المعرض التعرُّف على المزيد من الحلول الخاصة بالشركة والدعم الذي تُقدمه في مجال إنتاج الهيدروجين.

وإلى جانب ذلك، يُمكن للزوار الاطلاع على شريحة واسعة من التقنيات المُصمّمة لدعم الاستدامة وغيرها من أهداف المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية التي اعتمدها العملاء في جميع أنحاء المنطقة. ويتضمن ذلك:

· الوقود المتجدد: تسمح تقنية إيكوفايننج (تحويل النفايات العضوية إلى وقود حيوي) الخاصة بشركة هانيويل بإنتاج وقود الطيران المستدام والديزل المتجدد، والتي يُمكن استخدامها كبدائل جاهزة للوقود القائم على البترول دون الحاجة لإجراء أيّ تعديلات

· تخزين الطاقة: بطارية تدفق جديدة تدعم تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة لأغراض التوزيع المُدار نحو الشبكة الرئيسية

· تقنية عمليات التدوير نحو الأفضل التي تساعد، في حال استخدامها بالتزامن مع غيرها من عمليات إعادة التدوير الكيميائية والميكانيكية وباقة من التحسينات في حلول الجمع والفرز، في إعادة تدوير ما يصل إلى 90% من المخلفات البلاستيكية،[i][ii] ما يُمثل زيادة ملحوظة في حجم المخلفات البلاستيكية التي يُمكن تحويلها إلى مواد أولية للبوليمرات

· حل هانيويل ريبيليون لمراقبة الانبعاثات: وهو نظام لتصوير سُحب الغاز وتوفير إمكانية التتبع المؤتمت والمستمر لحالات تسرب الغازات الخطرة والمُلوِّثة، مثل الميثان، في منشآت النفط والغاز وإنتاج المواد الكيميائية وتوليد الطاقة

· حل إميرسيف فيلد سيميوليتر: يعتمد على تقنية الواقعين الافتراضي والمختلط لابتكار أدارة تدريب تُكوّن توأماً رقمياً للعمليات الفعلية للمصنع لتزويد العمال بالتدريب الموجه والقائم على المهارات عند الطلب

· العمليات المستقلة: وهي عمليات مبتكرة لنشر التقنيات المستقلة القائمة على البرمجيات بما يدعم أبرز الشركات في المنطقة ويعزز جوانب السلامة والذكاء والإنتاجية والكفاءة في عملياتها

· حل هانيويل فورج: مجموعة هانيويل من المنتجات البرمجية الآمنة سيبرانياً والخدمات المُمكّنة التي تسمح للشركات باستخدام البيانات التشغيلية لدعم التحليلات الدقيقة وتحسين العمليات وتسريع التحوّل الرقمي

· حلول الكشف عن الغاز الثابتة والمحمولة ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها من حلول السلامة المخصصة للعاملين في البيئات النائية والخطرة.

وتنسجم مشاركة هانيويل في أديبك 2022 مع الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها الشركة مؤخراً بهدف دعم مساعي الأتمتة والتحوّل الرقمي والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة في المنطقة.

ووقّعت هانيويل خلال الأعوام القليلة الماضية سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من أهم شركات المنطقة المتوافقة على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك اتفاقية مشروع مشترك مع أرامكو السعودية لتطوير حلول رقمية لعمليات المصنع المتكاملة؛ وشراكة لمدة عشرة أعوام مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ضمن واحد من أضخم مشاريع الصيانة التنبؤية في قطاع النفط والغاز؛ واتفاقية خدمية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لحماية وصيانة وتحسين العمليات في مصفاة الزور لتكرير النفط وتصدير الغاز الطبيعي المُسال.

وتُنظم أدنوك معرض أديبك 2022 بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. يُمكنكم زيارة جناح هانيويل في القاعة 4 المنصة رقم 4150.

#بياناتشركات

- انتهى -