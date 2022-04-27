بداية قوية مع نمو إيرادات الربع الأول بنسبة 33% على أساس سنوي مدفوعاً بالزخم الإيجابي في الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات

ارتفعت الإيرادات بنسبة 33٪ على أساس سنوي مدفوعة بزيادة الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المحلية في دولة الإمارات بنسبة 22٪ على أساس سنوي، وزيادة الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات الدولية بنسبة 120% على أساس سنوي[1]

يبلغ الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المحلية والدولية حالياً 20% و9% على التوالي، متفوقاً بذلك على المستويات المسجلة قبل الجائحة في الربع الأول 2019، الأمر الذي يعكس انتعاشاً قوياً في قطاع السياحة

عدد قياسي من العقود مع تجار جدد، بما في ذلك مجموعة مستشفيات الإمارات و"ذا رزيدنسز في سيزار بالاس" و"بلو ووتر" ومجموعة "لاندمارك"

انطلاق عمليات تسجيل العملاء في المملكة في شبكة "نتورك إنترناشيونال"، وتجهز الشركة خططها لدخول السوق المصرية

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال":

"حققت ’نتورك إنترناشيونال‘ انطلاقة قوية في بداية العام الجاري، حيث سجلت إيراداتها نمواً بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الربع الأول. وتشهد سوقنا المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً متواصلاً في الإنفاق الاستهلاكي ونمواً في عدد الزوار الدوليين، الأمر الذي سيسهم في دفع عجلة النمو المتسارع في الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المحلية والدولية. وجاء هذا النجاح ثمرة لجهودنا لاستقطاب العملاء الجدد وإطلاق إمكاناتنا، بما في ذلك توفير حلول ’التسوق الآن والدفع لاحقاً‘ للمرة الأولى في السوق الأردنية.

وحققت مجموعة DPO نمواً جيداً بحجم معالجة المدفوعات بنسبة 33٪ على أساس سنوي، كما استفادت من اتفاقية جديدة للبيع المتقاطع مع أحد عملاء نتورك الحاليين. ويسعدني أن أعلن عن تقدم ملموس في عملية دخولنا للسوق السعودية، وأن نشهد انضمام عملاء المعالجة الجدد الذين تعاقدنا معهم قبل شهرين فقط إلى شبكتنا. وبشكل عام، يجسد النمو الذي حققناه خلال الربع الأول 2022 دلالة واضحة على نجاحنا في تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية، وأساساً قوياً نبني عليه أهدافنا للعام المقبل".

زيادة زخم أعمال حلول التجار نتيجة تخطي الإنفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات لمستوياته ما قبل الجائحة

حققت نتورك إنترناشيونال نمواً بنسبة 22٪ على أساس سنوي في الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المحلية[2] في الربع الأول 2022، حيث حافظ الإنفاق الاستهلاكي على انتعاشه. وساهم نجاح أعمال قطاع السياحة والسفر، مدعوماً بالفعاليات مثل إكسبو 2020 دبي، في تسجيل ارتفاع قياسي بالحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات الدولية، والتي نمت بنسبة 120٪ على أساس سنوي. ويبلغ الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المحلية والدولية اليوم 20٪ و9٪ على التوالي، متقدماً على مستوياته قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019.

التعاقد مع المزيد من التجار الجدد مع طلب قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقعت نتورك إنترناشيونال عدداً كبيراً من التعاقدات التجارية الجديدة، بما في ذلك مجموعة مستشفيات الإمارات، و"ذا رزيدنسز في سيزار بالاس"؛ و"بلو ووتر"؛ ومجموعة "لاندمارك"، وكان العديد منهم يتعاملون مع منافسين للشركة، كما استقطبت العديد من التجار الجدد من افتتاح "دبي هيلز مول" الجديد. وأثمر الطلب القوي للشركات الصغيرة والمتوسطة عن نمو بنسبة في 10٪ في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة مع نتورك إنترناشيونال بين شهري فبراير ومارس فقط، الأمر الذي تتوقع الشركة الاستفادة منه مع إطلاق برنامجها الجديد لإتمام عملية الانضمام رقمياً بالكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسابيع المقبلة.

انطلاق عمليات تسجيل العملاء في المملكة في شبكة "نتورك إنترناشيونال"، وتجهز الشركة خططها لدخول السوق المصرية

بدأت نتورك إنترناشيونال بتسجيل عملاء معالجة المدفوعات الجدد في المملكة، ولديها قائمة قوية من الأعمال الجديدة في السعودية. وتتوقع الشركة للمملكة أن تصبح من الأسواق الرئيسية في ضوء الوتيرة المتسارعة لاعتماد المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

ومن جهة أخرى، تسعى الشركة للحصول على ترخيص مزود خدمات الدفع في مصر، مع بدء العمل بالفعل على نشر مجموعتها من الأدوات التقنية. كما تتوقع الشركة نمو إيراداتها في البلد من عام 2023 فصاعداً.

مجموعة DPO تسجل نمواً جيداً بالتعاقد مع تجار جدد وإطلاق الإمكانات

حققت مجموعة DPO نمواً جيداً خلال الربع الأول من عام 2022 مع زيادة الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات[3] بنسبة 30٪ على أساس سنوي، كما أبرمت الشركة تعاقدات جديدة في أسواقها الرئيسية مثل جنوب أفريقيا وزامبيا وناميبيا، بما في ذلك تعاونها مع "هارلي ديفيدسون" و"إستي لودر" و"بيرنود ريكارد"، الأمر الذي عزز نمو إيراداتها بنسبة 20٪ خلال الربع الأول 2022.

بداية عام قوية لحلول جهات الإصدار مع زخم إيجابي جديد

شهدت حلول جهات الإصدار بدايةً قوية هذا العام نتيجة التعاقدات المبرمة في العام السابق، وعمليات البيع المتقاطع للعملاء الحاليين، والنمو القوي في المعاملات الرقمية. إضافة إلى ذلك، استقطبت نتورك إنترناشيونال ثلاثة عملاء جدد من المؤسسات المالية، وجددت عقدين قائمين، منهما اتفاقية المعالجة الموقعة مع "بنك دبي التجاري".

#بياناتشركات

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نتورك إنترناشيونال

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ثيؤدورا جبره

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وتضم هذه العوامل الظروف الاقتصادية والتجارية العامة، والتغييرات في التكنولوجيا، وتوقيت توقيع الاتفاقيات أو تأخيره، ومباشرة وتطبيق وأداء البرامج، وتسليم المنتجات أو الخدمات في إطارها، ووضع القطاع، والعلاقات مع العملاء، والمنافسة، والقدرة على جذب الموظفين. لذا نوصيكم بعدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية، التي لا تعتبر نافذة قبل تاريخ هذا الإعلان. ونحن لا نتعهد بتحديث أو تعديل أي بيانات تطلعية لتعكس أي تغيير في توقعاتنا أو أي تغيير في الأحداث أو الأوضاع أو الظروف.